Ultima ora

21:57Birmania: Onu, 3.000 Rohingya in Bangladesh in pochi giorni

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - Le agenzie delle Nazioni Unite e i loro partner stanno lavorando ventiquattrore su ventiquattro per fornire assistenza urgente all'ultimo flusso di profughi scappati dalla Birmania in Bangladesh. Secondo i dati dell'Onu, negli ultimi giorni oltre 3.000 rifugiati Rohingya hanno attraversato la frontiera. "La maggioranza delle persone con cui ho parlato hanno camminato otto o dieci giorni per arrivare al confine - ha detto Olivia Headon, addetta stampa dell'Oim - E dopo i primi giorni non avevano nulla da mangiare o da bere". I nuovi profughi hanno spiegato che volevano riunirsi ai familiari che si trovavano già in Bangladesh. Molti hanno spiegato che speravano di lasciare la Birmania prima, ma hanno dovuto aspettare di raccogliere e vendere il loro grano per avere fondi per il viaggio. "I bambini Rohingya nel campo di Cox's Bazar, che sono sopravvissuti agli orrori nello stato del Rakhine, sono già stati presi in una catastrofe", ha dichiarato il rappresentante Unicef in Bangladesh, Edouard Beigbeder

21:54Calcio: Malagò ringrazia Pirlo “Un campione amato da tutti”

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Si è chiusa una carriera straordinaria... Un campione amato da tutti, e la gioia del Mondiale 2006 è ancora viva. Grazie Andrea!". Così Giovanni Malagò, sul proprio account di Twitter, celebra Andrea Pirlo che ha annunciato di voler appendere la scarpe al chiodo, dopo avere chiuso l'esperienza con la maglia dei New York City.

21:54Sicilia: Salvini, orgoglioso, nostri voti determinanti

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Emozionato ed orgoglioso per il risultati ottenuti in Sicilia. I voti della Lega sono stati determinanti per l'elezione di Nello Musumeci. Sempre più convinto della mia scelta di offrire a tutti i 60 milioni di italiani la nostra proposta politica fondata sull'onestà, concretezza e buona amministrazione". Così il segretario della Lega e presidente Ncs Matteo Salvini.

21:52Usa: Anthony Weiner inizia a scontare pena 21 mesi carcere

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - Anthony Weiner, l'ex stella del partito democratico e marito di Huma Abedin, ex braccio destro di Hillary Clinton, inizia a scontare la sua condanna a 21 mesi di carcere per i suoi messaggini osceni a una quindicenne. Weiner sconta la pena al Federal Medical Center Devens, in Massachusetts. Il carcere si trova ad Ayer, a 40 chilometri da Boston, ed è lo stesso dove è stato incarcerato il killer della maratona di Boston, Dzhokhar Tsarnaev.

21:50No a foto dei figli sul web senza il consenso del papà

(ANSA) - MANTOVA, 6 NOV - Un genitore non può pubblicare sui social network foto dei figli minorenni senza il consenso dell'altro genitore, e le foto che sono già in rete vanno immediatamente rimosse. Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova con una sentenza del giudice Mauro Bernardi riguardante il caso di due coniugi separati in cui il padre aveva richiesto la revisione dell'accordo sull'affido dei bambini e la loro residenza con la madre. Nel ricorso l'uomo ha sottolineato il fatto che la madre, a cui erano affidati i due figli (uno di tre anni e mezzo e un altro di un anno e mezzo) aveva deciso di pubblicare le loro foto sul web. Il padre si era opposto e, quando le ha viste ancora sui social network, è ricorso al giudice. Il quale ha ordinato alla madre di non pubblicare più in rete le foto dei suoi figli e di rimuovere tutte quelle già presenti, richiamandosi - tra l'altro - all'articolo 10 del codice civile sulla tutela dell'immagine.

21:50Carabinieri:ecco il calendario,oggetto cult da 1,3 mln copie

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Arriva il Calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, nato nel 1928 e divenuto ormai un oggetto di culto che ha raggiunto la tiratura record di 1 milione e 300 mila copie, di cui quasi 11 mila in una decina di altre lingue tra cui, quest'anno, anche giapponese, cinese e russo. La presentazione nel pomeriggio, presso il museo Maxxi di Roma, alla presenza del comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette. Il Calendario 2018 è incentrato sul tema "I valori etici e sociali dell'Arma" e vuole rendere omaggio all'attività svolta dai Carabinieri dentro e fuori i confini nazionali. Si passa dall'impegno per l'ambiente alla tutela del patrimonio culturale, dalla sicurezza personale e sociale alla tutela delle categorie deboli. Dodici temi per dodici mesi illustrati da altrettanti pittori contemporanei, ognuno proveniente da un'area del mondo dove l'Arma è intervenuta o ha avviato collaborazioni con le forze locali.

21:38Calcio: serie C, Modena escluso dal campionato

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Il Modena è stato escluso dal campionato di Serie C, in cui faceva parte del girone B. Lo ha deciso il giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Marino, a seguito delle quattro rinunce della squadra emiliana a disputare partite. L'ultimo forfait è stato quello di ieri, contro il Santarcangelo. Nel comunicato del giudice sportivo si evidenzia che "la società Modena risulta essere rinunciataria già in altre tre precedenti occasioni" e da qui il provvedimento di esclusione. "Le partite disputate ad oggi vengono annullate ai fini della classifica del Girone B del campionato di Serie C 2017/2018, che verrà pertanto riformulata senza tener conto dei relativi risultati", conclude il comunicato.