02:09Sicilia: Nello Musumeci presidente Regione col 39,9%

(ANSA) - PALERMO, 7 NOV - Nello Musumeci, 62 anni, candidato del centrodestra, è il nuovo presidente della Regione siciliana. Dopo lo scrutinio di tutte le 5300 sezioni (dati dell'ufficio elettorale della Regione) il candidato del centrodestra, ha ottenuto il 39,9 % delle preferenze. Lo segue il candidato del M5s Giancarlo Cancelleri (M5S) con il 34,6% che quindi viene eletto all'Assemblea regionale siciliana. Poi Fabrizio Micari (centrosinistra) con il 18,6%, Claudio Fava (sinistra) con il 6,1 e Roberto La Rosa (indipendentisti) , con lo 0,7 %. L'affluenza in queste elezioni è stata del 46,75% (2.179.122 votanti su 4.661.111), alle regionali del 2012 era stata del 47,41 %.

00:31Migranti: naufragio, almeno 5 morti. Scontro Libia-ong

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Un nuovo naufragio allunga ancora la serie infinita di vittime migranti nel Mediterraneo centrale: dopo i sette cadaveri recuperati la scorsa settimane su un gommone e le 26 donne morte nel naufragio di un gommone avvenuto quattro giorni fa, ora sono morti in cinque; tra loro un bambino, ma questa volta non si è trattato della solita imbarcazione capovolta. Ed è scambio di accuse tra la Ong Sea watch, intervenuta in soccorso dei migranti con la propria nave Sea Watch 3, e la Marina libica, entrambe a rivendicare il salvataggio dei superstiti e ad accusare l'altra di aver causato le morti. Secondo la ong, la propria nave era giunta per prima sul posto, chiamata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. Poi sarebbe intervenuta una motovedetta della Guardia costiera libica creando confusione e morte. Del tutto opposta la versione della Marina libica, secondo la quale la nave Sea Watch sarebbe "comparsa" a salvataggio già iniziato da parte di una sua motovedetta, provocando "caos e confusione".

00:25Calcio: Serie B, Perugia-Avellino 1-1

(ANSA) - PERUGIA, 6 NOV - Al Curi sotto una pioggia battente il posticipo della 13/ma giornata di B tra Perugia e Avellino è terminato 1-1. In avvio una rete annullata per fuorigioco ai campani. Il Perugia sfiora il gol al 17': cross di Buonaiuto, Di Carmine a centro area calcia al volo ma trova i riflessi pronti di Radu a dire no. Al 23' dall'altra parte il numero 1 biancorosso Rosati ripete respingendo un colpo di testa ravvicinato di Migliorini. Cresce allora l'intensità dei grifoni di Breda, ma al 42' sblocca di testa l'ex Ardemagni. Nella ripresa il Perugia, con tre cambi in venti minuti, alza il ritmo. L'Avellino dell'biancorosso Walter Novellino (espulso nel finale) si salva in due mischie pericolose fra le proteste dei padroni di casa per le decisioni dell'arbitro La Penna. Al 74' si riapre la gara su calcio di rigore, concesso per un presunto tocco di mano di Molina, molto contestato dai biancoverdi. Cerri non sbaglia e segna l'1-1.

21:57Birmania: Onu, 3.000 Rohingya in Bangladesh in pochi giorni

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - Le agenzie delle Nazioni Unite e i loro partner stanno lavorando ventiquattrore su ventiquattro per fornire assistenza urgente all'ultimo flusso di profughi scappati dalla Birmania in Bangladesh. Secondo i dati dell'Onu, negli ultimi giorni oltre 3.000 rifugiati Rohingya hanno attraversato la frontiera. "La maggioranza delle persone con cui ho parlato hanno camminato otto o dieci giorni per arrivare al confine - ha detto Olivia Headon, addetta stampa dell'Oim - E dopo i primi giorni non avevano nulla da mangiare o da bere". I nuovi profughi hanno spiegato che volevano riunirsi ai familiari che si trovavano già in Bangladesh. Molti hanno spiegato che speravano di lasciare la Birmania prima, ma hanno dovuto aspettare di raccogliere e vendere il loro grano per avere fondi per il viaggio. "I bambini Rohingya nel campo di Cox's Bazar, che sono sopravvissuti agli orrori nello stato del Rakhine, sono già stati presi in una catastrofe", ha dichiarato il rappresentante Unicef in Bangladesh, Edouard Beigbeder

21:54Calcio: Malagò ringrazia Pirlo “Un campione amato da tutti”

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Si è chiusa una carriera straordinaria... Un campione amato da tutti, e la gioia del Mondiale 2006 è ancora viva. Grazie Andrea!". Così Giovanni Malagò, sul proprio account di Twitter, celebra Andrea Pirlo che ha annunciato di voler appendere la scarpe al chiodo, dopo avere chiuso l'esperienza con la maglia dei New York City.

21:54Sicilia: Salvini, orgoglioso, nostri voti determinanti

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Emozionato ed orgoglioso per il risultati ottenuti in Sicilia. I voti della Lega sono stati determinanti per l'elezione di Nello Musumeci. Sempre più convinto della mia scelta di offrire a tutti i 60 milioni di italiani la nostra proposta politica fondata sull'onestà, concretezza e buona amministrazione". Così il segretario della Lega e presidente Ncs Matteo Salvini.

21:52Usa: Anthony Weiner inizia a scontare pena 21 mesi carcere

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - Anthony Weiner, l'ex stella del partito democratico e marito di Huma Abedin, ex braccio destro di Hillary Clinton, inizia a scontare la sua condanna a 21 mesi di carcere per i suoi messaggini osceni a una quindicenne. Weiner sconta la pena al Federal Medical Center Devens, in Massachusetts. Il carcere si trova ad Ayer, a 40 chilometri da Boston, ed è lo stesso dove è stato incarcerato il killer della maratona di Boston, Dzhokhar Tsarnaev.