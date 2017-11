Federico Madonna, 36enne romano che vive in Scozia da quasi due anni

9colonne

Dai giornali chiavi in mano all’informazione on line. L’agenzia giornalistica nazionale Nove Colonne è una cooperativa di giornalisti nata nel 1996 ed è diretta da Paolo Pagliaro. L’attività dell’Agenzia copre sia il mondo dell’off line che quello dell’on line. L’Agenzia realizza pagine complete - pronte per la stampa - per quotidiani locali (economia, cronaca, esteri, interni, sport), inserti per quotidiani nazionali (cultura, scienze, moda, motori, new economy, sport, giochi e scommesse), newsletter e house organ per aziende, plubliredazionali e advertorial. Nove Colonne realizza inoltre le pagine di diversi periodici italiani editi all’estero, pagine e inserti per alcuni dei principali quotidiani sportivi ed economici nazionali. Sul fronte della free press, l’Agenzia collabora con le principali testate nazionali realizzando inserti dedicati al costume e al tempo libero e diverse rubriche quotidiane. Per quanto riguarda Internet, Nove Colonne, come content provider, seleziona per i suoi clienti informazioni di politica, economia e sport. Dal 2004 l’Agenzia ha avviato la produzione di “9Colonne”, un notiziario quotidiano nazionale. L’Agenzia cura inoltre un notiziario destinato all’estero: news, approfondimenti e pagine pronte per la stampa. Il servizio è utilizzato da 300 editori italiani nel mondo, dalle Ambasciate e dai Consolati, ed è realizzato su incarico del Ministero Affari Esteri.

