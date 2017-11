Ultima ora

12:42Basket: ‘minacciato per cedere giocatore’

(ANSA) - TRIESTE, 7 NOV - La Polizia di Udine sta indagando sulle minacce di morte che il direttore generale e amministratore delegato della Gsa Udine (A2), Davide Micalich, ha denunciato di aver ricevuto da parte del presidente della Virtus Feletto, Roberto Caruso, per concedere in prestito il giocatore senegalese Ousmane Diop, 17 anni. Caruso - riferisce il Messaggero Veneto - detiene il cartellino di Diop che, da luglio, è in prestito biennale alla Gsa ed è quest'ultima che, in base a un accordo fra le due società, decide il suo impiego nei campionati giovanili nei quali è impegnata la Virtus Feletto. Lo scorso 30 ottobre - secondo la denuncia presentata da Micalich - Caruso lo ha minacciato con una pistola priva di tappo rosso, risultata essere ad aria compressa e sequestrata dalla Squadra Mobile della Questura di Udine durante una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo friulano. Il reato ipotizzato nell'inchiesta è tentativo di estorsione aggravata.

12:39Autonomia: Maroni, giovedì alle 16.30 apertura tavolo

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Giovedì alle 16.30 il Governo ha previsto l'insediamento del tavolo a Roma. La mattina sarò alla commissione bicamerale per il federalismo fiscale, che intendo coinvolgere. L'obiettivo, che so essere ambizioso, è di arrivare a un accordo entro fine gennaio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, parlando coi giornalisti dell'avvio della trattativa col Governo per l'autonomia, prima dell'inizio della seduta del Consiglio regionale che oggi voterà il 'mandato' a negoziare dopo il referendum.

12:10Rosato, Gentiloni nome per P.Chigi, ma candidato resta Renzi

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Abbiamo Paolo Gentiloni che oggi è a Palazzo Chigi ed è un nome spendibile. Ce ne sono tanti di nomi spendibili e Renzi lo ha detto chiaramente a Napoli: lavoro per portare il Pd a Palazzo Chigi e non per portare Matteo Renzi". Lo ha detto Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera, a Radio Anch'io, su Radio Uno. Poi ha precisato: "Nel nostro partito ci sono per fortuna più personalità capaci di assumersi grandi responsabilità. Gentiloni è sicuramente una di queste, lo dimostra con il suo lavoro. Il candidato del Pd resta Renzi, legittimato dalle primarie". "Poi - ha aggiunto - siamo per costruire una squadra ampia e un programma condiviso. Per questo resta un invito aperto, sincero e pressante a tutta la sinistra a lavorare insieme per non lasciare il paese in balia di Salvini e Grillo".

11:48Parroco nega volontariato ai ladri, salta patteggiamento

(ANSA) - TRIESTE, 7 NOV - I due giovani ladri offrono di svolgere attività di volontariato per la chiesa, ma il parroco dice "no" e il giudice, non potendo riconoscere le attenuanti generiche in assenza del risarcimento del danno, nega il patteggiamento già definito fra pm e difesa. Succede a Udine dove - riferiscono Il Gazzettino e Messaggero Veneto - il giudice monocratico Paolo Lauteri ha respinto l'istanza di pena a un anno e quattro mesi di reclusione proposta dalla difesa, con il consenso del pm Paola De Franceschi, per i cittadini marocchini Khalifa Bagrar, 19 anni, residente a San Daniele del Friuli (Udine), ed El Mehdi Zinaoui, 22 anni, residente a Trivignano Udinese, accusati di aver rubato seimila euro nella canonica di Palmanova (Udine) il 23 marzo scorso, nella quale si erano intrufolati con uno stratagemma insieme a un complice. Respinto il patteggiamento per il diniego del parroco, don Angelo Del Zotto, che ha chiesto un risarcimento di 10.000 euro, i due giovani saranno processati il prossimo 13 novembre.

11:29Alpinismo: Kammerlander torna sul Manaslu

(ANSA) - BOLZANO, 7 NOV - L'alpinista altoatesino Hans Kammerlander nei prossimi giorni tenterà la scalata del Manaslu, l'ottomila sul quale nel 1991 ha perso due compagni di cordata. Dopo la morte degli amici Friedl Mutschlechner e Karl Grossrubatscher, Kammerlander ha atteso 26 anni prima di tornare sulla sua 'montagna del destino', alta 8.163 metri. "E' meglio guardare avanti e non nascondere la testa sotto la sabbia", dice Kammerlander, che il 6 dicembre prossimo compie 61 anni, al quotidiano Dolomiten. Durante la scalata invernale sarà accompagnato dall'alpinista austriaco Stephan Keck e da una troupe, che sta girando un film sulla sua vita. Kammerlander è stato il primo uomo a scendere con gli sci dalla vetta dell'Everest e ha scalato 12 dei 14 ottomila.

11:27Ingegnere morì di malaria, cinque medici condannati a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Cinque medici sono stati condannati dal tribunale di Torino per il caso di un uomo morto di malaria nel 2010. Le pene vanno dai 10 ai 16 mesi di reclusione. Un sesto sanitario è stato assolto. Tutti all'epoca erano in servizio all'ospedale Molinette. La vittima era un ingegnere della Goodyear. La prima diagnosi parlò di linfoma. Al processo si è ipotizzato che l'uomo, il quale non aveva mai fatto un viaggio in Paesi considerati a rischio, fu contagiato dal morso di una zanzara rimasta annidata in un carico di pneumatici provenienti dalla Nigeria. In ogni caso, sempre secondo l'accusa, i medici avrebbero potuto capire immediatamente la natura della patologia. (ANSA).

11:26‘Ndrangheta: sequestrati beni per 5 mln ad affiliati cosca

(ANSA) - COSENZA, 7 NOV - Beni mobili e immobili per un totale di cinque milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cosenza ad Antonio Intrieri e Domenico Mignolo, ritenuti elementi di vertice della cosca Rango-Zingari. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza su richiesta della Dda di Catanzaro diretta dal Procuratore Nicola Gratteri a seguito di un'attività di accertamento svolta dal Nucleo di polizia tributaria e coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e dal sostituto Camillo Falvo. Gli accertamenti patrimoniali nei confronti di Intrieri e Mignolo, condannati entrambi a 14 anni per associazione mafiosa, e delle loro famiglie, hanno riguardato l'arco temporale che va dal 1986 al 2016. Sigilli sono stati apposti a fabbricati, terreni, due società con relativo complesso aziendale, quote di partecipazione di società intestate o riconducibili a loro, associazioni sportive dilettantistiche, 8 automezzi e rapporti bancari.(ANSA).