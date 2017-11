Ultima ora

11:48Parroco nega volontariato ai ladri, salta patteggiamento

(ANSA) - TRIESTE, 7 NOV - I due giovani ladri offrono di svolgere attività di volontariato per la chiesa, ma il parroco dice "no" e il giudice, non potendo riconoscere le attenuanti generiche in assenza del risarcimento del danno, nega il patteggiamento già definito fra pm e difesa. Succede a Udine dove - riferiscono Il Gazzettino e Messaggero Veneto - il giudice monocratico Paolo Lauteri ha respinto l'istanza di pena a un anno e quattro mesi di reclusione proposta dalla difesa, con il consenso del pm Paola De Franceschi, per i cittadini marocchini Khalifa Bagrar, 19 anni, residente a San Daniele del Friuli (Udine), ed El Mehdi Zinaoui, 22 anni, residente a Trivignano Udinese, accusati di aver rubato seimila euro nella canonica di Palmanova (Udine) il 23 marzo scorso, nella quale si erano intrufolati con uno stratagemma insieme a un complice. Respinto il patteggiamento per il diniego del parroco, don Angelo Del Zotto, che ha chiesto un risarcimento di 10.000 euro, i due giovani saranno processati il prossimo 13 novembre.

11:29Alpinismo: Kammerlander torna sul Manaslu

(ANSA) - BOLZANO, 7 NOV - L'alpinista altoatesino Hans Kammerlander nei prossimi giorni tenterà la scalata del Manaslu, l'ottomila sul quale nel 1991 ha perso due compagni di cordata. Dopo la morte degli amici Friedl Mutschlechner e Karl Grossrubatscher, Kammerlander ha atteso 26 anni prima di tornare sulla sua 'montagna del destino', alta 8.163 metri. "E' meglio guardare avanti e non nascondere la testa sotto la sabbia", dice Kammerlander, che il 6 dicembre prossimo compie 61 anni, al quotidiano Dolomiten. Durante la scalata invernale sarà accompagnato dall'alpinista austriaco Stephan Keck e da una troupe, che sta girando un film sulla sua vita. Kammerlander è stato il primo uomo a scendere con gli sci dalla vetta dell'Everest e ha scalato 12 dei 14 ottomila.

11:27Ingegnere morì di malaria, cinque medici condannati a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Cinque medici sono stati condannati dal tribunale di Torino per il caso di un uomo morto di malaria nel 2010. Le pene vanno dai 10 ai 16 mesi di reclusione. Un sesto sanitario è stato assolto. Tutti all'epoca erano in servizio all'ospedale Molinette. La vittima era un ingegnere della Goodyear. La prima diagnosi parlò di linfoma. Al processo si è ipotizzato che l'uomo, il quale non aveva mai fatto un viaggio in Paesi considerati a rischio, fu contagiato dal morso di una zanzara rimasta annidata in un carico di pneumatici provenienti dalla Nigeria. In ogni caso, sempre secondo l'accusa, i medici avrebbero potuto capire immediatamente la natura della patologia. (ANSA).

11:26‘Ndrangheta: sequestrati beni per 5 mln ad affiliati cosca

(ANSA) - COSENZA, 7 NOV - Beni mobili e immobili per un totale di cinque milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cosenza ad Antonio Intrieri e Domenico Mignolo, ritenuti elementi di vertice della cosca Rango-Zingari. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza su richiesta della Dda di Catanzaro diretta dal Procuratore Nicola Gratteri a seguito di un'attività di accertamento svolta dal Nucleo di polizia tributaria e coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e dal sostituto Camillo Falvo. Gli accertamenti patrimoniali nei confronti di Intrieri e Mignolo, condannati entrambi a 14 anni per associazione mafiosa, e delle loro famiglie, hanno riguardato l'arco temporale che va dal 1986 al 2016. Sigilli sono stati apposti a fabbricati, terreni, due società con relativo complesso aziendale, quote di partecipazione di società intestate o riconducibili a loro, associazioni sportive dilettantistiche, 8 automezzi e rapporti bancari.(ANSA).

11:18Droga: tonnellate hascisc dal Marocco in Italia, arresti

(ANSA) - BARI, 07 NOV - Un'organizzazione criminale composta da italiani e spagnoli, capace di far giungere in Italia, attraverso Portogallo, Spagna e Francia, tonnellate di hashish provenienti dal Marocco, viene smantellata dalla Guardia di finanza di Bari che sta arrestando 21 indagati. Il provvedimento cautelare emesso dalla magistratura barese dispone, oltre agli arresti, il sequestro di beni per 2,3 milioni di euro. Con l'ausilio delle unità cinofile antidroga, gli uomini della Guardia di Finanza sono impegnati in Puglia, Lombardia, Veneto, Marche e Lazio.

11:16‘Ndrangheta: appalti in Comune Calabria, 50 misure cautelari

(ANSA) - REGGIO CALABRIA - Operazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria finalizzata all'esecuzione di 50 misure cautelari in carcere, ai domiciliari e obblighi di soggiorno, e che avrebbe fatto luce su presunti condizionamenti da parte della 'ndrangheta negli appalti banditi dal Comune di Brancaleone, nel Reggino. L'inchiesta, denominata "Cumps-Banco Nuovo" avrebbe svelato l'operatività di diverse articolazioni della 'ndrangheta nei centri di Brancaleone, Africo e Bruzzano Zeffirio, i nuovi assetti organizzativi e i ruoli rivestiti dagli affiliati, rimodellati all'indomani della "pace" raggiunta dalle cosche dopo la sanguinosa faida di Africo-Motticella, che aveva visto affermarsi i gruppi 'Palamara-Scriva' e 'Mollica-Morabito'. "Cumps", ovvero abbreviazione di compare, era il termine con il quale gli affiliati alle cosche si chiamavano tra di loro nei dialoghi sui social network individuati dagli investigatori.(ANSA).

11:07Basket: Nba, vola Boston Celtics, nona vittoria di fila

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - La nona vittoria consecutiva dei Celtics illumina la notte Nba, ma non è stato un risultato facile da conseguire per la formazione di Kyrie Irving (per lui ben 35 punti), considerato che gli Atlanta Hawks hanno tenuto duro fino alla fine e si sono arresi alla squadra di Boston con il punteggio di 110-107. Fra gli Hawks, buona la prova di Marco Belinelli, autore di 19 punti. Nelle altre due partite di questo turno Nba, vittoria attesa e puntualmente arrivata per i Golden State Warriors. I campioni in carica si sono liberati senza fatica dei Miami Heat con il punteggio di 97-80, da segnalare i 21 punti di Kevin Durant. Gran colpo in trasferta dei Brooklyn Nets, andati a vincere 98-92 sul campo dei Phoenix Suns. (ANSA).