15:03Calcio: Ballardini, difficoltà enormi ma sono pronto

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - "Ci sono difficoltà enormi, ma io sono pronto". Il nuovo tecnico del Genoa Davide Ballardini è impaziente di mettersi al lavoro per risollevare il Genoa. "Conosco già molti giocatori. Questo è un gruppo formato da ragazzi seri e con qualità. So che vogliono dimostrare di non meritare il penultimo posto in classifica. Lavoreremo su testa, gambe e cuore Mi sono fatto un'idea di pregi e difetti di questa squadra, ma non li dico a voi. Ho visionato molte cassette, ho intuito quale idea di gioco c'era, ma d'ora in avanti si fa quello che ho in testa io". Ballardini, che torna sulla panchina del Genoa in corsa per la terza volta, ha anche rivolto un messaggio ai tifosi: "Mi piacerebbe che potessero valutare il mio lavoro prendendo la squadra dall'inizio della stagione. Finora hanno solo apprezzato la mia capacità di capire e gestire le difficoltà".

15:01Calcio: Hamsik, sfida City ci è costata energie

(ANSA) - NAPOLI, 7 NOV - "La partita contro il Manchester ci è costata un sacco di energie fisiche e mentali e questo contro il Chievo si è visto. Ma siamo ancora primi e veniamo da una serie di 24 partite senza sconfitte". Lo ha detto il capitano del Napoli Marek Hamsik parlando ai cronisti dal ritiro della nazionale della Slovacchia che prepara l'amichevole contro l'Ucraina. "Sicuramente non sono soddisfatto per il risultato di Verona - ha detto Hamsik - ma abbiamo fatto di tutto per vincere. Loro hanno giocato solo per il pareggio, ma queste partite possono capitare durante la stagione. A Napoli deve esserci soddisfazione perché siamo da tre anni ai piani alti della Serie A. La squadra è imbattuta, è stato un grande inizio e dobbiamo continuare cosi. Qualche inciampo può capitare". Hamsik è tornato poi sulla doppia sconfitta contro il City: "E' una delle migliori squadre d'Europa, contro di loro è difficile ottenere punti, anche se penso che in casa nostra il risultato poteva essere diverso".

15:00Seul, sanzioni e pressing su Corea Nord

(ANSA) - PECHINO, 7 NOV - Secondo il presidente sudcoreano Moon Jae-in, adesso "è il tempo di focalizzarsi sulle sanzioni e il pressing verso la Corea del Nord": nella conferenza stampa congiunta a Seul con l'omologo americano Donald Trump, Moon ha detto che le due parti si sono trovare d'accordo "sulla soluzione pacifica della crisi" legata alla minaccia nucleare e dei missili balistici del Nord.

14:53Libia: Giro, entro il mese ong italiane

(ANSA) - FIRENZE, 7 NOV - Ong italiane nei centri di detenzione dei rifugiati in Libia "entro questo mese": lo ha detto oggi a Firenze, a margine del meeting internazionale dei sindaci in corso a Palazzo vecchio il viceministro degli Esteri Mario Giro. Su questo fronte, ha proseguito il viceministro, "siamo a buon punto: è stato presentato il bando di 2 milioni con cui le ong italiane ora potranno concorrere ad entrare il prima possibile nei primi centri". L'obiettivo, sottolinea Giro, "è di aiutare questi profughi, perché noi non li vogliamo abbandonare. E poi, punto due, vogliamo superare questi centri di detenzione. In attesa che l'Unhcr riesca a negoziare con le autorità libiche una grande operazione di cui si sente assolutamente il bisogno, intanto ho voluto che le ong italiane potessero esserci, in questi centri di detenzione, per aiutarli a salvarsi dall'inferno e tentare di superare i centri", ha concluso.

14:47Maltempo: neve su Appennino modenese, spartineve al lavoro

(ANSA) - MODENA 7 NOV - Spartineve al lavoro, nella notte, sull'Appennino Modenese in particolare sulle provinciali 32 e 486 da Frassinoro al passo delle Radici, dove sono caduti quasi 40 centimetri di neve, e lungo la strada provinciale 324 da S.Annapelago. E' quanto si legge in una nota della Provincia di Modena. Le squadre composte da operatori provinciali e ditte incaricate stanno lavorando anche per eliminare diversi rami, carichi di neve pesante e sono intervenute a Montecreto, lungo la provinciale 324 per rimuovere sassi, fango e detriti dalla sede stradale, come avvenuto anche lungo la provinciale 623 vicino a Zocca dove, sempre per la caduta di sassi e detriti, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Al lavoro degli spartineve, che prosegue tutto il giorno, si affiancherà in serata anche quello dei mezzi spargisale contro il rischio ghiaccio, in particolare nei tratti più esposti. Per ora tutte le strade sono percorribili ma nei tratti più alti con catene o gomme da neve.(ANSA).

14:36Lombardia: sequestro 1,3 Mln a Mantovani, nuova inchiesta

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro di beni per oltre 1,3 milioni di euro all'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani - già arrestato nell'ottobre del 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta - indagato, assieme ad altre 9 persone, per peculato in un nuovo filone di inchiesta coordinato dal pm Giovanni Polizzi. Il sequestro, disposto dal gip Teresa De Pascale, è legato alla sua fondazione e a onlus a lui riconducibili.

14:35Sardegna: sindaco di Quartu rinuncia all’auto blu

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Niente auto blu per il sindaco di Quartu Sant'Elena - la terza città della Sardegna alle porte di Cagliari - Stefano Delunas. È scaduto il mese scorso il contratto di leasing grazie al quale l'amministrazione aveva in dotazione da cinque anni una BMW ibrida e, al momento del riscatto, il primo cittadino ha scelto di destinare tali risorse ad altre spese importanti per la città. "Le casse comunali languono - spiega Delunas - e i 13 milioni di tasse e tributi non pagati, evidenziate in occasione dell'approvazione dell'ultimo Bilancio preventivo, sono solo la conferma di una situazione molto complicata, che ovviamente deriva anche dai sempre minori finanziamenti garantiti dallo Stato. L'Amministrazione sta provando in tutti i modi a fronteggiare l'emergenza, con azioni forti che puntano a garantire i servizi alla cittadinanza e migliorare la città. L'aumento dei tributi non è ovviamente una strada percorribile". E così tra le spese non prettamente necessarie il sindaco ha inserito anche l'auto blu. Per partecipare alle riunioni istituzionali Delunas utilizzerà un mezzo del parco macchine già in dotazione, più precisamente utilizzerà un'auto usata, ovvero la Fiat Sedici già in dotazione alla Protezione Civile Comunale da diversi anni. "In questo senso è da interpretare anche l'azzeramento delle spese di rappresentanza, provvedimento già preso da tempo", ha concluso il sindaco.