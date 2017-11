Ultima ora

14:53Libia: Giro, entro il mese ong italiane

(ANSA) - FIRENZE, 7 NOV - Ong italiane nei centri di detenzione dei rifugiati in Libia "entro questo mese": lo ha detto oggi a Firenze, a margine del meeting internazionale dei sindaci in corso a Palazzo vecchio il viceministro degli Esteri Mario Giro. Su questo fronte, ha proseguito il viceministro, "siamo a buon punto: è stato presentato il bando di 2 milioni con cui le ong italiane ora potranno concorrere ad entrare il prima possibile nei primi centri". L'obiettivo, sottolinea Giro, "è di aiutare questi profughi, perché noi non li vogliamo abbandonare. E poi, punto due, vogliamo superare questi centri di detenzione. In attesa che l'Unhcr riesca a negoziare con le autorità libiche una grande operazione di cui si sente assolutamente il bisogno, intanto ho voluto che le ong italiane potessero esserci, in questi centri di detenzione, per aiutarli a salvarsi dall'inferno e tentare di superare i centri", ha concluso.

14:47Maltempo: neve su Appennino modenese, spartineve al lavoro

(ANSA) - MODENA 7 NOV - Spartineve al lavoro, nella notte, sull'Appennino Modenese in particolare sulle provinciali 32 e 486 da Frassinoro al passo delle Radici, dove sono caduti quasi 40 centimetri di neve, e lungo la strada provinciale 324 da S.Annapelago. E' quanto si legge in una nota della Provincia di Modena. Le squadre composte da operatori provinciali e ditte incaricate stanno lavorando anche per eliminare diversi rami, carichi di neve pesante e sono intervenute a Montecreto, lungo la provinciale 324 per rimuovere sassi, fango e detriti dalla sede stradale, come avvenuto anche lungo la provinciale 623 vicino a Zocca dove, sempre per la caduta di sassi e detriti, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Al lavoro degli spartineve, che prosegue tutto il giorno, si affiancherà in serata anche quello dei mezzi spargisale contro il rischio ghiaccio, in particolare nei tratti più esposti. Per ora tutte le strade sono percorribili ma nei tratti più alti con catene o gomme da neve.(ANSA).

14:36Lombardia: sequestro 1,3 Mln a Mantovani, nuova inchiesta

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro di beni per oltre 1,3 milioni di euro all'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani - già arrestato nell'ottobre del 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta - indagato, assieme ad altre 9 persone, per peculato in un nuovo filone di inchiesta coordinato dal pm Giovanni Polizzi. Il sequestro, disposto dal gip Teresa De Pascale, è legato alla sua fondazione e a onlus a lui riconducibili.

14:35Sardegna: sindaco di Quartu rinuncia all’auto blu

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Niente auto blu per il sindaco di Quartu Sant'Elena - la terza città della Sardegna alle porte di Cagliari - Stefano Delunas. È scaduto il mese scorso il contratto di leasing grazie al quale l'amministrazione aveva in dotazione da cinque anni una BMW ibrida e, al momento del riscatto, il primo cittadino ha scelto di destinare tali risorse ad altre spese importanti per la città. "Le casse comunali languono - spiega Delunas - e i 13 milioni di tasse e tributi non pagati, evidenziate in occasione dell'approvazione dell'ultimo Bilancio preventivo, sono solo la conferma di una situazione molto complicata, che ovviamente deriva anche dai sempre minori finanziamenti garantiti dallo Stato. L'Amministrazione sta provando in tutti i modi a fronteggiare l'emergenza, con azioni forti che puntano a garantire i servizi alla cittadinanza e migliorare la città. L'aumento dei tributi non è ovviamente una strada percorribile". E così tra le spese non prettamente necessarie il sindaco ha inserito anche l'auto blu. Per partecipare alle riunioni istituzionali Delunas utilizzerà un mezzo del parco macchine già in dotazione, più precisamente utilizzerà un'auto usata, ovvero la Fiat Sedici già in dotazione alla Protezione Civile Comunale da diversi anni. "In questo senso è da interpretare anche l'azzeramento delle spese di rappresentanza, provvedimento già preso da tempo", ha concluso il sindaco.

14:28C.destra: Tajani, ci sono condizioni perchè vada al governo

(ANSA) - BRUXELLES, 7 NOV - Dal voto in Sicilia arriva "un segnale molto chiaro che va nella direzione di un centrodestra di governo" in Italia con un "risultato positivo per la famiglia politica dei popolari europei". Lo ha affermato il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, secondo cui "si comprende che ci sono le condizioni perché in Italia ci sia un governo di centrodestra". "Vedremo cosa succederà, questa è la democrazia, ma mi pare che il segnale vada in direzione di una stabilità politica con una forte presenza della famiglia" del Ppe.

14:25Iran: gaffe Johnson aggrava situazione britannica in carcere

(ANSA) - LONDRA, 7 NOV - Una nuova gaffe diplomatica di Boris Johnson in questo caso non suscita risate ma sta avendo conseguenze molto preoccupanti per Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la madre di famiglia britannico-iraniana imprigionata dalle autorità di Teheran in base a un controverso processo per presunta cospirazione. Il ministro degli Esteri di Londra ha incautamente affermato che la donna si trovava in Iran per "insegnare giornalismo alla popolazione" offrendo così un pretesto ai giudici iraniani per minacciare di raddoppiare la sua pena di cinque anni di reclusione. La donna, che al tempo dell'arresto nel 2016 lavorava per la fondazione del colosso editoriale Thomson Reuters, ha sempre negato di essere nel Paese per ragioni legate al suo lavoro ma solamente per visitare la sua famiglia.

14:12Calcio: Roma, Schick ‘spaventa’ i tifosi

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Una errata traduzione di un'intervista al magazine ceco 'Reporter' ha scatenato questa mattina la reazione stizzita di Patrik Schick. In particolare, il modo in cui è stato riportato il passaggio legato alle future scelte professionali ("Spero di potermi trasferire tra qualche anno in un club ancora migliore, dove sarò pagato ancora meglio, è una motivazione che mi ha sempre aiutato tanto. Dove? Non credo di poter andare molto più in alto di così. Ma forse restano un paio di club... diciamo Real Madrid, Barcellona o Manchester United") non è stato gradito dall'attaccante della Roma che su Instagram ha replicato: "Chi ha fatto la traduzione? Non capisci un ca... di ceco". Il messaggio via social è stato poi rimosso, ma per riportare fedelmente il pensiero del giocatore a Trigoria si sta adesso cercando di effettuare la traduzione corretta della lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi dall'ex Sampdoria acquistato per oltre 40 milioni di euro.