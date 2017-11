Ultima ora

14:12Calcio: Roma, Schick ‘spaventa’ i tifosi

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Una errata traduzione di un'intervista al magazine ceco 'Reporter' ha scatenato questa mattina la reazione stizzita di Patrik Schick. In particolare, il modo in cui è stato riportato il passaggio legato alle future scelte professionali ("Spero di potermi trasferire tra qualche anno in un club ancora migliore, dove sarò pagato ancora meglio, è una motivazione che mi ha sempre aiutato tanto. Dove? Non credo di poter andare molto più in alto di così. Ma forse restano un paio di club... diciamo Real Madrid, Barcellona o Manchester United") non è stato gradito dall'attaccante della Roma che su Instagram ha replicato: "Chi ha fatto la traduzione? Non capisci un ca... di ceco". Il messaggio via social è stato poi rimosso, ma per riportare fedelmente il pensiero del giocatore a Trigoria si sta adesso cercando di effettuare la traduzione corretta della lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi dall'ex Sampdoria acquistato per oltre 40 milioni di euro.

14:11Bersani, dibattito su Premier è tatticismo per sopravvivere

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Questo dibattito sui candidati premier è solo tatticismo. Con il Rosatellum tutti, anche Brambilla del partito animalista, si possono candidare premier. Con il Pd siamo a una rottura profonda che si risolve solo andando nel profondo". Lo afferma Pierluigi Bersani, a margine della direzione Mdp. "Il tatticismo è solo una tecnica di sopravvivenza. Io chiedo al Pd, parlo con tutti, ma - conclude - rivendicate ancora le cose fatte, il Jobs Act, la buona scuola?".

14:04Papa riceve imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Il Papa ha ricevuto il grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. Papa Francesco e il leader dell'università del Cairo, punto di riferimento mondiale per l'islam sunnita, si erano già incontrati una prima volta il 23 maggio del 2016 in Vaticano, e una seconda al Cairo, il 28 aprile di quest'anno, quando Papa Francesco ha preso parte a un Forum per la pace a Al Azhar e le due istituzioni hanno preso impegni di collaborazione per la pace e un ruolo di pacificazione delle religioni, contro fondamentalismi ed estremismi. Il colloquio del maggio 2016 in Vaticano segnò la ripresa del dialogo tra Al Azhar e Santa Sede, che era stato interrotto dall'università del Cairo nel 2011 a causa della presa di posizione di Benedetto XVI in difesa dei cristiani copti, dopo un attentato contro di loro in una chiesa di Alessandria. Allora il centro dell'islam sunnita interpretò le parole di Benedetto XVI come una ingerenza.

14:00Calcio: centinaia di auguri per i 73 anni di Gigi Riva

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Nato a Leggiuno nel 1944 ma sardo dall'estate del 1963, anno del trasferimento dal Legnano al Cagliari. Anche per questo, il compleanno di Gigi Riva nell'isola è quasi una festa nazionale: non c'è nessuno che dimentica la data del 7 novembre. E gli auguri al 73enne bomber rossoblù e azzurro (ancora indiscusso capocannoniere con 35 reti) sono piovuti dal primo mattino da tutte le parti. A cominciare dai social: nelle bacheche Fb di mezza isola c'è un pensiero per l'attaccante del primo e unico scudetto del Cagliari. La società di Tommaso Giulini ha addirittura allestito una vetrina con una maglietta speciale dedicata a lui con il nome e il 73, il numero degli anni che il bomber porta sulle spalle. In realtà lui è l'unico vero "undici" della storia rossoblù: la casacca è stata ritirata dodici anni fa. L'ultimo a indossarla era stata un mancino come lui, Rocco Sabato. Proprio in questo 2017 ricorrono anche i quarant'anni dal ritiro dal calcio giocato. In realtà l'ultima gara l'aveva disputata nel 1976 ma, dopo l'ennesimo infortunio, si stava preparando al ritorno. Un po' in sordina: anche allenandosi (ma più che altro provando bordate di sinistro) nel campetto in terra battuta della scuola calcio che anche adesso porta il suo nome. Tra l'incredulità di bambini di sette-otto anni che si ritrovavano a giocare a pallone a pochi metri dal "mito". Finisce anche nelle figurine dell'album Panini, quelle piccole, della serie B. Ma niente boati. Riva, forse provato dalla consapevolezza di non poter più dare quello che aveva già dato, decise di abbandonare il calcio ufficialmente nell'aprile del 1977. Bello il messaggio sul sito del Cagliari. "Il tempo che passa non cancella i ricordi, li rende più dolci. Leader vero, in campo e fuori, abituato a parlare con i fatti e con l'esempio: a chent'annos (a cent'anni in sardo, ndr ) Rombo di Tuono".

13:55Trump, Cina e Russia aumentino pressione su Corea Nord

(ANSA) - PECHINO, 7 NOV - Il presidente Usa Donald Trump chiede a Cina e Russia di aumentare la pressione sulla Corea del Nord contro i suoi piani nucleari e missilistici: lo ha detto nel corso della conferenza stampa congiunta alla Blue House con l'omologo sudcoreano Moon Jae-in.

13:54Isis rivendica attentato a Kabul, ‘uccise 20 persone’

(ANSA) - KABUL, 7 NOV - L'Isis ha rivendicato l'attacco alla tv Shamshad sostenendo che nell'operazione "sono state uccise 20 persone". Lo rende noto con un Tweet l'agenzia Amaq, affermando che l'azione è stata condotta da combattenti dello stato islamico. L'attacco è intanto terminato e le trasmissioni sono riprese.

13:51Salvini a Mattarella, sciogliere Camere il prima possibile

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Mattarella sciolga le Camera prima possibile. Sentendo gli umori del paese. Il governo Gentilonili-Renzi non conta nulla. Prima si vota meglio è. Il nostro obiettivo è quello di essere il primo partito del centrodestra anche al Sud". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania.