Ultima ora

14:36Lombardia: sequestro 1,3 Mln a Mantovani, nuova inchiesta

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro di beni per oltre 1,3 milioni di euro all'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani - già arrestato nell'ottobre del 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta - indagato, assieme ad altre 9 persone, per peculato in un nuovo filone di inchiesta coordinato dal pm Giovanni Polizzi. Il sequestro, disposto dal gip Teresa De Pascale, è legato alla sua fondazione e a onlus a lui riconducibili.

14:35Sardegna: sindaco di Quartu rinuncia all’auto blu

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Niente auto blu per il sindaco di Quartu Sant'Elena - la terza città della Sardegna alle porte di Cagliari - Stefano Delunas. È scaduto il mese scorso il contratto di leasing grazie al quale l'amministrazione aveva in dotazione da cinque anni una BMW ibrida e, al momento del riscatto, il primo cittadino ha scelto di destinare tali risorse ad altre spese importanti per la città. "Le casse comunali languono - spiega Delunas - e i 13 milioni di tasse e tributi non pagati, evidenziate in occasione dell'approvazione dell'ultimo Bilancio preventivo, sono solo la conferma di una situazione molto complicata, che ovviamente deriva anche dai sempre minori finanziamenti garantiti dallo Stato. L'Amministrazione sta provando in tutti i modi a fronteggiare l'emergenza, con azioni forti che puntano a garantire i servizi alla cittadinanza e migliorare la città. L'aumento dei tributi non è ovviamente una strada percorribile". E così tra le spese non prettamente necessarie il sindaco ha inserito anche l'auto blu. Per partecipare alle riunioni istituzionali Delunas utilizzerà un mezzo del parco macchine già in dotazione, più precisamente utilizzerà un'auto usata, ovvero la Fiat Sedici già in dotazione alla Protezione Civile Comunale da diversi anni. "In questo senso è da interpretare anche l'azzeramento delle spese di rappresentanza, provvedimento già preso da tempo", ha concluso il sindaco.

14:28C.destra: Tajani, ci sono condizioni perchè vada al governo

(ANSA) - BRUXELLES, 7 NOV - Dal voto in Sicilia arriva "un segnale molto chiaro che va nella direzione di un centrodestra di governo" in Italia con un "risultato positivo per la famiglia politica dei popolari europei". Lo ha affermato il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, secondo cui "si comprende che ci sono le condizioni perché in Italia ci sia un governo di centrodestra". "Vedremo cosa succederà, questa è la democrazia, ma mi pare che il segnale vada in direzione di una stabilità politica con una forte presenza della famiglia" del Ppe.

14:25Iran: gaffe Johnson aggrava situazione britannica in carcere

(ANSA) - LONDRA, 7 NOV - Una nuova gaffe diplomatica di Boris Johnson in questo caso non suscita risate ma sta avendo conseguenze molto preoccupanti per Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la madre di famiglia britannico-iraniana imprigionata dalle autorità di Teheran in base a un controverso processo per presunta cospirazione. Il ministro degli Esteri di Londra ha incautamente affermato che la donna si trovava in Iran per "insegnare giornalismo alla popolazione" offrendo così un pretesto ai giudici iraniani per minacciare di raddoppiare la sua pena di cinque anni di reclusione. La donna, che al tempo dell'arresto nel 2016 lavorava per la fondazione del colosso editoriale Thomson Reuters, ha sempre negato di essere nel Paese per ragioni legate al suo lavoro ma solamente per visitare la sua famiglia.

14:12Calcio: Roma, Schick ‘spaventa’ i tifosi

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Una errata traduzione di un'intervista al magazine ceco 'Reporter' ha scatenato questa mattina la reazione stizzita di Patrik Schick. In particolare, il modo in cui è stato riportato il passaggio legato alle future scelte professionali ("Spero di potermi trasferire tra qualche anno in un club ancora migliore, dove sarò pagato ancora meglio, è una motivazione che mi ha sempre aiutato tanto. Dove? Non credo di poter andare molto più in alto di così. Ma forse restano un paio di club... diciamo Real Madrid, Barcellona o Manchester United") non è stato gradito dall'attaccante della Roma che su Instagram ha replicato: "Chi ha fatto la traduzione? Non capisci un ca... di ceco". Il messaggio via social è stato poi rimosso, ma per riportare fedelmente il pensiero del giocatore a Trigoria si sta adesso cercando di effettuare la traduzione corretta della lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi dall'ex Sampdoria acquistato per oltre 40 milioni di euro.

14:11Bersani, dibattito su Premier è tatticismo per sopravvivere

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Questo dibattito sui candidati premier è solo tatticismo. Con il Rosatellum tutti, anche Brambilla del partito animalista, si possono candidare premier. Con il Pd siamo a una rottura profonda che si risolve solo andando nel profondo". Lo afferma Pierluigi Bersani, a margine della direzione Mdp. "Il tatticismo è solo una tecnica di sopravvivenza. Io chiedo al Pd, parlo con tutti, ma - conclude - rivendicate ancora le cose fatte, il Jobs Act, la buona scuola?".

14:04Papa riceve imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 NOV - Il Papa ha ricevuto il grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. Papa Francesco e il leader dell'università del Cairo, punto di riferimento mondiale per l'islam sunnita, si erano già incontrati una prima volta il 23 maggio del 2016 in Vaticano, e una seconda al Cairo, il 28 aprile di quest'anno, quando Papa Francesco ha preso parte a un Forum per la pace a Al Azhar e le due istituzioni hanno preso impegni di collaborazione per la pace e un ruolo di pacificazione delle religioni, contro fondamentalismi ed estremismi. Il colloquio del maggio 2016 in Vaticano segnò la ripresa del dialogo tra Al Azhar e Santa Sede, che era stato interrotto dall'università del Cairo nel 2011 a causa della presa di posizione di Benedetto XVI in difesa dei cristiani copti, dopo un attentato contro di loro in una chiesa di Alessandria. Allora il centro dell'islam sunnita interpretò le parole di Benedetto XVI come una ingerenza.