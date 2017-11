Ultima ora

16:46Catalogna: 200 sindaci indipendentisti marciano a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 7 NOV - Duecento sindaci indipendentisti arrivati da tutta la Catalogna per "far sentire la nostra voce nel cuore dell'Europa", mostrare la loro vicinanza al deposto presidente Carles Puigdemont e chiedere "la liberazione dei prigionieri politici". E' l'iniziativa organizzata a Bruxelles dall'Associazione dei Municipi Indipendentisti (Ami). I sindaci sono arrivati con un pullman al centro del quartiere delle istituzioni europee per fermarsi nello slargo tra il Palazzo Berlaymont, sede della Commissione, e quello Justus Lipsius, sede del Consiglio europeo. A favore di telecamere, soprattutto media spagnoli ma anche molti internazionali, hanno intonato l'inno catalano Els segadors ('i mietitori') e urlato in coro 'libertà'.

16:46Riaperto Parlamento Scozia dopo allarme

(ANSA) - LONDRA, 7 NOV - E' stato riaperto l'edificio del Parlamento scozzese di Edimburgo che era stato evacuato per un pacchetto contenente polvere bianca. Ne dà notizia la Bbc, secondo cui il personale che aveva dovuto lasciare per precauzione la struttura dove si trovano gli uffici dei deputati scozzesi, è potuto tornare al lavoro. Tre pacchetti "sospetti" erano stati inviati ad altrettanti membri dell'assemblea conservatori e uno di questi era stato aperto facendo poi scattare l'allarme sicurezza.

16:43Calcio: Florenzi, con Svezia ci vorranno fame e cattiveria

(ANSA) - FIRENZE, 7 NOV - "Sensazioni positive, che mi mancavano. E' sicuramente un piacere ed un grande orgoglio ritornare in nazionale in questo spareggio così difficile. Come al solito ci vorrà tanta fame, tanta cattiveria, tanta esperienza come ci ha chiesto Ventura, ma anche i giovani dovranno fare la propria parte". Lo ha detto Alessandro Florenzi in conferenza stampa a Coverciano dove gli azzurri stanno preparando il doppio spareggio mondiale contro la Svezia. L'esterno della Roma che torna in nazionale dopo un'assenza di circa 13 mesi, dice di essere nella 'via di mezzo' nel senso che sono "un poco di anni che sono in nazionale ma non come tanti senatori che sono qui e che ci hanno trasmesso da subito che l'obiettivo deve essere comune e non degli undici che giocano o dei tre che entrano poi o di quelli che faranno parte di queste due partite. L'obiettivo comune deve essere quello che l'Italia deve andare al Mondiale e deve essere un punto fisso nella nostra mente".

16:40‘L’ambulanza non c’è’ ma non è vero, Asl deferisce medico

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - L'Asl To4 ha deferito alla Commissione di disciplina, per l'avvio di un procedimento e l'adozione dei provvedimenti del caso, il medico del pronto soccorso di Ciriè che ha costretto un giovane padre a trasportare con la propria auto la figlia che stava male e necessitava del trasferimento in un altro ospedale. Lo rende noto la stessa Asl, che accusa il medico di negligenza per "l'assoluta inosservanza delle linee guida e delle procedure di pronto soccorso". Il caso, portato alla ribalta da Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera, risale al 28 ottobre. La bimba, 6 anni, aveva ingerito la pila di un orologio. Disposto l'invio al Regina Margherita, dove sarà sottoposta a intervento chirurgico, vi arriva sull'auto del padre. Secondo il medico l'ambulanza non c'era, ma l'indagine interna dell'Asl ha stabilito che era disponibile. "Le scuse sono doverose come lo è sottoporre il medico a procedimento disciplinare", commenta su Facebook l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta. (ANSA).

16:33Roma, per roghi tossici sarà inviato esercito

(ANSA) - CRACOVIA, 07 NOV - "Finalmente, nell'ambito di un clima di collaborazione istituzionale, il ministro ha accolto la nostra richiesta per l'invio dell'esercito con una modalità simile a quella individuata per la 'Terra dei fuochi' in modo da porre fine ai roghi tossici". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Lo abbiamo sottolineato nella relazione già inviata giorni fa alla commissione d'inchiesta della Camera sulle periferie. Noi ci siamo impegnati da subito investendo risorse e intensificando i controlli con la sorveglianza da parte della polizia capitolina ma è evidente che servono risorse e strumenti straordinari. L'ho ribadito spesso nel corso dei tavoli inter-istituzionali e nei colloqui con la commissione: occorre bloccare il business e la catena malavitosa che c'è dietro i roghi tossici. Servono fondi per le telecamere di vigilanza ed è necessario sbloccare le assunzioni per la polizia. Sono fiduciosa che finalmente si passi ai fatti", conclude.

16:19Inchiesta nomine: per Raggi ipotesi rito alternativo

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Non abbiamo ancora preso alcuna decisione sul rito da seguire, ne parleremo a breve. L'ordinario, così come l'abbreviato, è uno di quelli previsti dal codice". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Mancori, uno dei difensori di Virginia Raggi in vista dell'udienza gup del 9 gennaio prossimo fissata per l'esame della richiesta di rinvio a giudizio della sindaca di Roma per falso ideologico in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, alla direzione Turismo del Campidoglio.

16:12C. sinistra: D’Alema, presenza Grasso sarebbe fondamentale

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Se effettivamente Pietro Grasso volesse partecipare a questo sforzo civico e progressista, la sua presenza sarebbe fondamentale". Così Massimo D'Alema, arrivando alla direzione Mdp, risponde a chi gli chiede un giudizio sulla ipotetica leadership del presidente del Senato nella nuova formazione di sinistra.