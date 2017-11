Ultima ora

16:00Stalking: minacciava ex collega di morte, arrestato

(ANSA) - BARI, 7 NOV - Un uomo di 48 anni, di Bitonto, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia perchè accusato di avere per oltre un anno perseguitato una ex collega con minacce sempre più pesanti, in un crescendo che non si è arrestato nemmeno quando l'uomo ha ricevuto un avviso di conclusioni indagini. L'uomo è stato arrestato per stalking in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari. Le minacce anche di morte, che si reiteravano sempre più aggressive e ad intervalli sempre più ravvicinati, sono arrivate ad essere un macabro conto alla rovescia in attesa della giornata dei defunti. "...Il 2 novembre è arrivato - aveva scritto in un degli ultimi messaggi - e devi morire".

15:52Fidanzati uccisi: slitta a domani sentenza in Corte Assise

(ANSA) - TRIESTE, 7 NOV - Slitta a domani la decisione della Corte d'Assise di Udine nel processo a carico di Giosuè Ruotolo, l'ex militare di 28 anni di Somma Vesuviana (Napoli), unico imputato per il duplice omicidio della coppia di fidanzati, Trifone Ragone, il militare di Adelfia (Bari) di 28 anni, e Teresa Costanza, 30 anni, assicuratrice milanese di origini siciliane, freddati a colpi di pistola nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone, la sera del 17 marzo 2015. I giudici della Corte si sono ritirati in camera di consiglio poco prima delle 14.30 di ieri al termine delle repliche con cui i legali della difesa hanno chiuso oggi un lungo processo, cominciato il 10 ottobre dello scorso anno e articolato in 45 udienze. Al termine dell'istruttoria dibattimentale e di due giorni di requisitoria, il 20 ottobre, il pm Pier Umberto Vallerin ha chiesto per Ruotolo la condanna all'ergastolo e due anni di isolamento diurno.

15:50Renzi, se si allarga coalizione si fa 40 per cento

(ANSA) - ROMA, 7 NOV "Già oggi siamo in coalizione. E siamo pronti ad allargare ancora al centro e alla nostra sinistra. Condivido a questo proposito le riflessioni di Dario Franceschini. Non abbiamo veti verso nessuno, noi". Così Matteo Renzi nell'e-news sostenendo che "alle elezioni, se il Pd fa il Pd e smette di litigare al proprio interno, possiamo raggiungere, insieme ai nostri compagni di viaggio, la percentuale che abbiamo preso nelle due volte in cui io ho guidato la campagna elettorale: il 40%, raggiunto sia alle Europee che al Referendum".

15:48Calcio: Florenzi, per il Mondiale daremo il 150%

(ANSA) - FIRENZE, 7 NOV - "Ognuno di noi sogna di giocare un mondiale nella propria vita, non ci sono riuscito nel 2014 e voglio morire sul campo per giocare quello del 2018". Parole di Alessandro Florenzi in vista del doppio spareggio mondiale contro la Svezia. Per l'esterno della Roma e della nazionale "non sarà una gara facile ma non lo sarà neanche per la Svezia. Troveranno un'Italia agguerrita - ha continuato Florenzi - Abbiamo tutti obiettivo comune che è quello di andare al mondiale e vogliamo dare il 150% per andarci".

15:42Polvere sospetta al Parlamento scozzese

(ANSA) - LONDRA, 7 NOV - Il Parlamento scozzese di Edimburgo è stato evacuato per la presenza di polvere bianca in alcune lettere ricevute e aperta da un deputato conservatore. Ne dà notizia Sky News. La polizia è in azione per valutare la pericolosità o meno dell'oggetto. Secondo il Guardian online la lettera contenente la polvere bianca sospetta è stata aperta nell'ufficio del deputato conservatore scozzese Jamie Halcro Johnston. Il personale ha avvertito le autorità che sono intervenute: sul posto sono presenti la polizia e i vigili del fuoco di Edimburgo che stanno analizzando diverse lettere e pacchetti "sospetti" che sono stati recapitati negli uffici dei Tory

15:39Salvini a Musumeci, auguri e ora basta arancini

(ANSA) - CATANIA, 7 NOV - "Presidente auguri...". Così Matteo Salvini saluta all'aeroporto di Catania il governatore eletto della Sicilia, Nello Musumeci, apparso molto stanco. Seguono abbracci e strette di mano in un clima festoso e di serenità. Poi si appartano per parlare. Al bar dello scalo prendono un caffè. Alla domanda del barista "volete un arancino?", Musumeci e Salvini sorridono e replicano: "no, grazie, basta arancini..." e ordinano una brioche che dividono tra loro. Un viaggiatore li saluta e chiede a Musumeci, "e Salvini?", e lui pronto: "quelli della Lega sono tra i nostri migliori amici".

15:37Giornata schiaffo anti Emiliano, caso finisce in parlamento

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Con un'interrogazione a prima firma Dario Ginefra un gruppo di parlamentari dem (Grassi, Boccia, Bordo, Capone, Castricone, Chaouki, Losacco, Mariano, Marroni, Massa, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante, Ventricelli e Vico) ha scritto al ministro Minniti all'indomani dell'annuncio del movimento politico Direzione Italia di voler dar vita venerdì 10 novembre alla Giornata dello schiaffo ovvero, come si evince dal manifesto che imperversa su social, "uno schiaffo ad Emiliano per reagire contro una sanità fallimentare". I sottoscrittori ricordano che "proprio il leader nazionale di DIt, Raffaele Fitto, fu vittima nel 2000, quando era Presidente della Regione, di un tentativo di aggressione al termine di un Consiglio Regionale in cui si dibatteva di Sanità. Quando il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico trasformandosi in una manifestazione che rischia di provocare violenze a cose e persone, sfocia nell'abuso di quel diritto".