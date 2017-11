Ultima ora

16:19Inchiesta nomine: per Raggi ipotesi rito alternativo

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Non abbiamo ancora preso alcuna decisione sul rito da seguire, ne parleremo a breve. L'ordinario, così come l'abbreviato, è uno di quelli previsti dal codice". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Mancori, uno dei difensori di Virginia Raggi in vista dell'udienza gup del 9 gennaio prossimo fissata per l'esame della richiesta di rinvio a giudizio della sindaca di Roma per falso ideologico in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, alla direzione Turismo del Campidoglio.

16:12C. sinistra: D’Alema, presenza Grasso sarebbe fondamentale

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Se effettivamente Pietro Grasso volesse partecipare a questo sforzo civico e progressista, la sua presenza sarebbe fondamentale". Così Massimo D'Alema, arrivando alla direzione Mdp, risponde a chi gli chiede un giudizio sulla ipotetica leadership del presidente del Senato nella nuova formazione di sinistra.

16:12Calcio: serie A, due squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Due giocatori sono stati squalificati per un turno in serie A pdal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le partite della 12/a giornata di andata. Si tratta di Remo Freuler (Atalanta), espulso nella partita contro la Spal, e di Mattia Valoti (Verona), diffidato. Ammenda di 20 mila euro con diffida all'Atalanta per il lancio da parte di alcuni tifosi di un petardo, 2500 euro di multa al Crotone.

16:00Stalking: minacciava ex collega di morte, arrestato

(ANSA) - BARI, 7 NOV - Un uomo di 48 anni, di Bitonto, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia perchè accusato di avere per oltre un anno perseguitato una ex collega con minacce sempre più pesanti, in un crescendo che non si è arrestato nemmeno quando l'uomo ha ricevuto un avviso di conclusioni indagini. L'uomo è stato arrestato per stalking in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari. Le minacce anche di morte, che si reiteravano sempre più aggressive e ad intervalli sempre più ravvicinati, sono arrivate ad essere un macabro conto alla rovescia in attesa della giornata dei defunti. "...Il 2 novembre è arrivato - aveva scritto in un degli ultimi messaggi - e devi morire".

15:52Fidanzati uccisi: slitta a domani sentenza in Corte Assise

(ANSA) - TRIESTE, 7 NOV - Slitta a domani la decisione della Corte d'Assise di Udine nel processo a carico di Giosuè Ruotolo, l'ex militare di 28 anni di Somma Vesuviana (Napoli), unico imputato per il duplice omicidio della coppia di fidanzati, Trifone Ragone, il militare di Adelfia (Bari) di 28 anni, e Teresa Costanza, 30 anni, assicuratrice milanese di origini siciliane, freddati a colpi di pistola nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Pordenone, la sera del 17 marzo 2015. I giudici della Corte si sono ritirati in camera di consiglio poco prima delle 14.30 di ieri al termine delle repliche con cui i legali della difesa hanno chiuso oggi un lungo processo, cominciato il 10 ottobre dello scorso anno e articolato in 45 udienze. Al termine dell'istruttoria dibattimentale e di due giorni di requisitoria, il 20 ottobre, il pm Pier Umberto Vallerin ha chiesto per Ruotolo la condanna all'ergastolo e due anni di isolamento diurno.

15:50Renzi, se si allarga coalizione si fa 40 per cento

(ANSA) - ROMA, 7 NOV "Già oggi siamo in coalizione. E siamo pronti ad allargare ancora al centro e alla nostra sinistra. Condivido a questo proposito le riflessioni di Dario Franceschini. Non abbiamo veti verso nessuno, noi". Così Matteo Renzi nell'e-news sostenendo che "alle elezioni, se il Pd fa il Pd e smette di litigare al proprio interno, possiamo raggiungere, insieme ai nostri compagni di viaggio, la percentuale che abbiamo preso nelle due volte in cui io ho guidato la campagna elettorale: il 40%, raggiunto sia alle Europee che al Referendum".

15:48Calcio: Florenzi, per il Mondiale daremo il 150%

(ANSA) - FIRENZE, 7 NOV - "Ognuno di noi sogna di giocare un mondiale nella propria vita, non ci sono riuscito nel 2014 e voglio morire sul campo per giocare quello del 2018". Parole di Alessandro Florenzi in vista del doppio spareggio mondiale contro la Svezia. Per l'esterno della Roma e della nazionale "non sarà una gara facile ma non lo sarà neanche per la Svezia. Troveranno un'Italia agguerrita - ha continuato Florenzi - Abbiamo tutti obiettivo comune che è quello di andare al mondiale e vogliamo dare il 150% per andarci".