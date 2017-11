Ultima ora

18:30Tenta disinnesco ordigno, ferito gravemente

(ANSA) - GORIZIA, 7 NOV - Un uomo, di 61 anni, è rimasto ferito mentre stava maneggiando un residuo bellico. Probabilmente nel tentativo di disinnescarlo, per imperizia, l'ordigno è esploso e l'uomo è rimasto ferito alle braccia, alle gambe, ai genitali. Le sue condizioni sarebbero gravi. Soccorsa, la vittima è stata dapprima medicata dagli operatori del 118 - intervenuti con carabinieri e vigili del fuoco - e poi è stata trasferita in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il fatto è accaduto in via Gregoric, nella zona industriale di Sant'Andrea, all'interno di una vecchia baracca. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un analogo incidente alcuni anni fa. (ANSA).

18:21Ventenne uccisa: Gup Catania, 30 anni all’ex fidanzato

(ANSA) - CATANIA, 7 NOV - Trent'anni di reclusione: è la sentenza del Gup di Catania per Luca Priolo, il 26enne che il 6 ottobre 2015 ha ucciso con 42 colpi di coltello la sua ex convivente, Giordana Di Stefano, di 20 anni, dalla quale aveva avuto una bambina di 4 anni. Il giudice ha riconosciuto un risarcimento civile ai genitori, alla sorella e alla figlia di Giordana Di Stefano, che ha 'perso' il cognome del padre per 'assumere' quello della madre, assistiti dall'avvocato Ignazio Danzuso, e al centro antiviolenza 'Galatea', con l'avvocato Mirella Viscuso. Il processo è stato celebrato col rito abbreviato. Priolo, che ha confessato il delitto, dopo l'omicidio è fuggito ma, grazie a indagini dei carabinieri di Catania, è stato individuato a Milano e arrestato da militari dell'Arma alla stazione ferroviaria. Il giovane continua a "negare la premeditazione", ribadendo che il movente è da collegare a "un raptus" dovuto alla "volontà di lei di non revocare la denuncia per stalking" nei suoi confronti.

18:13Procuratore antimafia, Scarpinato ritira candidatura

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Il Pg di Palermo Roberto Scarpinato ha ritirato la propria candidatura a procuratore nazionale antimafia. La decisione arriva alla vigilia del voto del plenum, che proprio domani ha all'ordine del giorno la nomina del successore dell'attuale procuratore, Franco Roberti, che va in pensione per raggiunti limiti di età. A questo punto domani il plenum non potrà che nominare l'unico candidato rimasto, il procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho, che già in Commissione aveva ottenuto il maggior numero dei voti.

18:06MotoGp: Marquez, ho sensazioni positive

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Molta pressione" ma anche "sensazioni positive": così vive le giornate che lo separano dal week end di Valencia Marc Marquez, leader del Mondiale di MotoGp e che domenica potrebbe portare a casa il quarto alloro nella classe regina. "E' normale e naturale sentire qualche pressione a Valencia - dice il campione del mondo in carica parlando sul sito della Honda - c'è tanto in gioco, ma onestamente c'è stata pressione per tutta la seconda parte della stagione ed il fatto che siamo stati in grado di gestire alcune situazioni difficili, come nell'ultima gara in Malesia, mi dà una sensazione positiva". Per quanto riguarda la pista, allo spagnolo "piace. È un circuito antiorario che normalmente mi si adatta. Poi naturalmente è un bel vantaggio avere dei punti da poter gestire. Detto questo, non penseremo troppo a nessuna di queste cose - ammette il pilota Honda - Certamente non credo che sarà facile, quindi non andremo a Valencia per dare il 100% e sarà importante cominciare a farlo con le prime libere".

17:58Sacrario gerarca fascista, condannato sindaco Affile

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Il sindaco di Affile Ercole Viri e due assessori, Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni, sono stati condannati rispettivamente a otto e sei mesi per il sacrario al gerarca fascista Rodolfo Graziani. Lo rende noto l'Anpi. La Procura di Tivoli, che ricorrerà in appello, aveva chiesto due anni per il sindaco e un anno e sette mesi per i due assessori tutti accusati di apologia del fascismo. Il pm inoltre aveva chiesto la confisca del monumento.

17:54Banca Marche: 3 mila istanze parte civile consumatori al Gup

(ANSA) - ANCONA, 7 NOV - Dal proprietario terriero del Maceratese che ha visto azzerato il valore di azioni per 6 milioni di euro, all'emigrato che ha perso i risparmi di una vita con le obbligazioni subordinate, fino ai dipendenti a cui sono stati ridotti gli emolumenti durante il periodo di commissariamento. Sono diversi i profili dei circa 3 mila risparmiatori della vecchia Banca Marche che oggi, tramite il pool di avvocati dell'Unione nazionale consumatori, chiedono di costituirsi parte civile al Gup di Ancona Carlo Cimini nell'udienza preliminare per il crac miliardario della banca: la Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 persone del vecchio management, a partire dell'ex direttore generale Massimo Bianconi, accusate a vario titolo di bancarotta, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. La Procura ha indicato come parte offesa la vecchia BM nella persona del commissario straordinario Bruno Inzitari. 35 mila pagine di documentazione (7 valigie) corredano la richiesta dei legali dei consumatori.

17:51Si dimette da assessore Benedetta Renzi, sorella di Matteo

(ANSA) - BOLOGNA, 7 NOV - Benedetta Renzi, sorella del segretario nazionale del Pd Matteo, si è dimessa dal suo incarico di assessore al Welfare, Sanità e Scuola del Comune di Castenaso (Bologna). Alla base della decisione ci sono motivi di natura personale, legati a un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il marito un mese e mezzo e che le impediscono di conciliare l'attività politica con la vita familiare. Benedetta Renzi aveva assunto l'incarico nel 2014 nella giunta guidata dal sindaco Pd Stefano Sermenghi.(ANSA).