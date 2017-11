Ultima ora

17:58Sacrario gerarca fascista, condannato sindaco Affile

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Il sindaco di Affile Ercole Viri e due assessori, Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni, sono stati condannati rispettivamente a otto e sei mesi per il sacrario al gerarca fascista Rodolfo Graziani. Lo rende noto l'Anpi. La Procura di Tivoli, che ricorrerà in appello, aveva chiesto due anni per il sindaco e un anno e sette mesi per i due assessori tutti accusati di apologia del fascismo. Il pm inoltre aveva chiesto la confisca del monumento.

17:54Banca Marche: 3 mila istanze parte civile consumatori al Gup

(ANSA) - ANCONA, 7 NOV - Dal proprietario terriero del Maceratese che ha visto azzerato il valore di azioni per 6 milioni di euro, all'emigrato che ha perso i risparmi di una vita con le obbligazioni subordinate, fino ai dipendenti a cui sono stati ridotti gli emolumenti durante il periodo di commissariamento. Sono diversi i profili dei circa 3 mila risparmiatori della vecchia Banca Marche che oggi, tramite il pool di avvocati dell'Unione nazionale consumatori, chiedono di costituirsi parte civile al Gup di Ancona Carlo Cimini nell'udienza preliminare per il crac miliardario della banca: la Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 persone del vecchio management, a partire dell'ex direttore generale Massimo Bianconi, accusate a vario titolo di bancarotta, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. La Procura ha indicato come parte offesa la vecchia BM nella persona del commissario straordinario Bruno Inzitari. 35 mila pagine di documentazione (7 valigie) corredano la richiesta dei legali dei consumatori.

17:51Si dimette da assessore Benedetta Renzi, sorella di Matteo

(ANSA) - BOLOGNA, 7 NOV - Benedetta Renzi, sorella del segretario nazionale del Pd Matteo, si è dimessa dal suo incarico di assessore al Welfare, Sanità e Scuola del Comune di Castenaso (Bologna). Alla base della decisione ci sono motivi di natura personale, legati a un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il marito un mese e mezzo e che le impediscono di conciliare l'attività politica con la vita familiare. Benedetta Renzi aveva assunto l'incarico nel 2014 nella giunta guidata dal sindaco Pd Stefano Sermenghi.(ANSA).

17:49Doping: 4 anni a olimpionica maratona

(ANSA) - NAIROBI, 7 NOV - La campionessa olimpica di maratona Jemima Sumgong, oro a Rio 2016 e prima keniana a salire sul gradino più alto del podio di questa gara dei Giochi, è stata squalificata 4 anni per uso di Epo. Il suo stop decorre, secondo quanto è stato precisato oggi, dallo scorso 3 aprile, quindi non verrà privata della medaglia vinta in terra carioca. Sumgong è risultata positiva a un test a sorpresa cui era stata sottoposta lo scorso 28 febbraio. Il tribunale sportivo locale e l'agenzia antidoping non hanno ritenuto valide le spiegazioni fornite dall'atleta, che ha spiegato di essersi sottoposta a trasfusione in un ospedale, il Kenyatta National di Nairobi, dove si era recata, pochi giorni prima del controllo, per problemi legati al suo stato di gravidanza. Ma questa spiegazione non è stata ritenuta valida, anche perché la maratoneta non è stata in grado di dire il nome del medico che le avrebbe fatto la trasfusione. E l'ospedale ha fatto sapere di ritenere falsi i documenti presentati dall'atleta per discolparsi.

17:38Elezioni a maggio? Colle, si tratta di pure fantasie

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Pura fantasia". Così fonti del Quirinale liquidano indiscrezioni parlamentari e di stampa che associano il presidente della Repubblica a quanti in queste ore stanno riflettendo sulla possibilità far proseguire la legislatura a fine maggio.

17:36Sport: periferie urbane, le Acli scendono in campo

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Lo sport come strumento di benessere, inclusione e riscatto sociale, con le periferie urbane che tornano al centro dell'attività cittadina attraverso la pratica sportiva. E' il messaggio che l'Us Acli intende veicolare attraverso la giornata 'Sport e Periferie' che si terrà venerdì 10 novembre a Bologna. Una giornata di eventi, dal carcere della Dozza con la consegna ai detenuti di materiale sportivo finanziato coi fondi del 5 per mille, a una partita di calcio a 7 tra richiedenti protezione internazionale provenienti da Bologna e Roma. La giornata si conclude presso la sede Acli di Bologna con la tavola rotonda sul tema 'Sport e Periferie', un convegno cui prenderà parte il deputato Andrea Causin, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle Periferie. Interverranno fra gli altri, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore allo Sport del Comune di Bologna Matteo Lepore, e il presidente dell'Us Acli Damiano Lembo.

17:35Brexit: Gb si aspetta maggioranza cittadini Ue resti

(ANSA) - LONDRA, 7 NOV - Il governo britannico si aspetta che la maggioranza dei cittadini Ue residente nel Regno Unito possa ottenere dopo la Brexit il cosiddetto 'settled status', lo status speciale che assicura diritti parificati a quelli dei sudditi di sua maestà. E' quanto si legge in una nota congiunta del ministero per la Brexit e l'Home Office nella quale vengono forniti nuovi dettagli per i circa 3 milioni di europei immigrati in Gran Bretagna. Viene ribadita la volontà di garantire i loro diritti e il riconoscimento del loro contributo all'economia e alla società del Regno Unito.