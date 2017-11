Ultima ora

20:19Terremoto: Protezione Civile, consegnate 1.100 casette

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Sono 1.103 le casette consegnate ad oggi nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016: di queste 624 sono state installate nel Lazio - 436 ad Amatrice e 188 ad Accumuli -, 264 in Umbria (Cascia e Norcia), 214 nelle Marche (ad Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia e Pieve Torina) ed una in Abruzzo, a Torricella Sicura. In base ai dati forniti dalle quattro regioni, sono complessivamente 3.702 le Soluzioni abitative d'emergenza ordinate da 50 comuni del cratere sismico. La regione Abruzzo ne ha ordinato 250 da installare tra i tredici Comuni interessati, il Lazio 826 per 6 comuni, le Marche 1.843 per 29 comuni e l'Umbria 783 per 3 comuni. Attualmente sono in corso lavori in 126 aree. (ANSA).

20:18Comandante scomparso: arrestati due ufficiali della nave

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - Gli agenti della squadra mobile di Genova e la polizia di frontiera hanno arrestato, con l'accusa di omicidio volontario, Dmytro Savinykh, 44 anni, e Oleksandr Maltsev di 43, i due ufficiali della Msc Giannina sospettati di aver ucciso il comandante Yurii Kharytonov, 51 anni, scomparso tra il 19 e il 20 ottobre durante la navigazione fra Gioia Tauro e Genova. Il fermo è stato disposto dal pm Marcello Maresca. Poche ore fa i poliziotti della mobile e della polizia di frontiera hanno prelevato i due ufficiali a bordo della nave nel porto di Genova, perchè gli inquirenti ritengono che ci fosse pericolo di fuga. Gli arrestati, anche accusati di aver fatto sparire il corpo in mare, hanno sempre negato di avere litigato col connazionale in seguito ad una discussione per avarie ai motori. Ma nella loro ricostruzione ci sono contraddizioni e alcune macchie sospette sono state trovate sulle loro tute di lavoro. Gli esami della polizia scientifica potrebbero averle identificate come sangue del comandante.

20:03Venezia: nave cargo con prua contro ‘diga’ bocca di porto

(ANSA) - VENEZIA, 7 NOV - Una nave mercantile è finita oggi con un fianco della prua contro la lunata (sorta di piccola diga) della bocca di porto degli Alberoni, durante le fasi di uscita in mare dal porto commerciale di Marghera. Nessuna delle 14 persone dell'equipaggio ha riportato conseguenze dall'incidente. Dal cargo, con una stazza di circa 7.000 tonnellate, e che era vuoto, è partita una richiesta di intervento di soccorso. Il mercantile, che avrebbe riportato solo danni esterni alla parte sommersa della prua - ma sono in corso accertamenti da parte della guardia costiera - è stato poi agganciato e riaccompagnato a Marghera dai rimorchiatori, intervenuti assieme ai mezzi navali della Capitaneria di Porto.

20:02Calcio: Egon Zehnder affianca Lega Serie A in selezione a.d.

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Sarà Egon Zehnder, la società di consulenza specializzata nella selezione di manager, ad assistere la Lega Serie A nella scelta dell'amministratore delegato, la nuova figura chiave prevista dallo statuto appena riformato. "Egon Zehnder stilerà una short list, e i candidati rimasti si presenteranno davanti all'assemblea, che delibererà il più idoneo", ha spiegato al termine dell'assemblea straordinaria il sub commissario della Lega Serie A, Paolo Nicoletti, confermando che "l'indicazione della Federcalcio e il nostro auspicio è che gli organi siano nominati entro il 30 novembre". I 19 club presenti, all'unanimità, hanno anche "interamente recepito le osservazioni, di natura non particolarmente sostanziale, da parte della Federcalcio sullo statuto. Anche a seguito del parere del Coni - ha aggiunto Nicoletti - è stata confermata la previsione per cui in Lega Serie A c'è la possibilità di ricoprire entrambe le cariche di consigliere di Lega e di consigliere federale".

20:00Meteo: prima neve all’Abetone, per operatori buon auspicio

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 7 NOV - E' arrivata la prima neve all'Abetone: i primi fiocchi sono caduti ieri ma oggi la coltre bianca ha raggiunto i 20 centimetri e continua ancora a nevicare su tutto il comprensorio, dalla Val di Luce alle Regine. Una precipitazione abbastanza abbondante, data la stagione, ma non sufficiente per aprire gli impianti, che dovrebbero essere operativi, come da tradizione, a partire dal ponte dell'Immacolata. Il paesaggio ha già assunto l'aspetto invernale e gli operatori auspicano che prosegua così anche nelle prossime settimane, per far dimenticare le ultime stagioni che da questo punto di vista sono state abbastanza avare. Attenzione alla viabilità, dal primo novembre sulle strade di montagna è in vigore l'obbligo di catene a bordo o gomme da neve montate. (ANSA).

19:41Migranti:minacce sindaco Ventimiglia, sottoposto a vigilanza

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 7 NOV - Dal giorno in cui ha ricevuto la prima lettera con minacce di morte il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano è stato sottoposto a "vigilanza riservata". Lo ha disposto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che fa riferimento al prefetto d'Imperia. La misura è stata potenziata con l'arrivo della seconda lettera ed ora è attesa un'altra decisione visto che al sindaco è stata recapitata una nuova lettera con minacce. Le missive sono state ricevute il 26 maggio, il 25 agosto e il 2 novembre. Gli investigatori, che rivolgono attenzione massima al caso, sono al momento propensi a ritenere che a spedire le lettere possa essere un mitomane spinto dalle criticità che la presenza dei migranti ha generato in città da tre anni a questa parte. Mentre per le minacce arrivate dai social vengono ritenute dagli investigatori sproloqui.(ANSA).

19:27Procura Figc ascolta De Laurentiis, archivia altro fascicolo

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Giovanni Fiorentino, delegato dal Procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha ascoltato stamattina il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, come testimone in relazione a un procedimento in corso riguardo la procedura di emissione dei biglietti del club partenopeo. Contestualmente, la Procura ha disposto l'archiviazione di un altro procedimento, aperto il 26 giugno scorso, avente per oggetto i rapporti tra calciatori del Napoli e appartenenti alla criminalità organizzata.