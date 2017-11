Ultima ora

21:21Inchiesta nomine: avv.Raggi, su abbreviato discorso generale

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Ho esclusivamente riferito, a precisa domanda, cosa tecnicamente è possibile richiedere durante un'udienza preliminare, quindi un discorso totalmente generale e strettamente connesso al codice di procedura penale. Quella del rito abbreviato non è mai stata un'ipotesi riferita al caso specifico della Sindaca Raggi". Lo ha dichiarato in una nota l'avvocato della sindaca di Roma, Alessandro Mancori, precisando quanto dichiarato nel pomeriggio.

21:21Donna trovata morta: indagato per omicidio il fratello

(ANSA) - BERGAMO, 7 NOV - Il fratello di Franca Locatelli, la pensionata di 72 anni uccisa e gettata in un pozzo nel cortile di casa a Filago, in provincia di Bergamo, è stato indagato oggi per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Fin da subito i sospetti degli inquirenti si erano concentrati su Pierantonio Locatelli, 73 anni, trovato ferito nel garage di casa e tuttora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le liti tra i due erano frequenti. La pensionata è stata colpita ripetutamente al capo - forse anche dieci volte - con un oggetto contundente. Lo chiarirà meglio l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Il delitto sarebbe avvenuto nel box fuori casa, poi Pierantonio avrebbe gettato la sorella nel vicino pozzo perdente.

21:16Scuola: la geografia? la insegnino prof materia

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - La richiesta degli insegnanti di geografia è stata accolta dal Tar e dunque potranno insegnare la materia soltanto i professori abilitati e non i docenti di italiano e scienze specializzati in altre discipline. All'origine della vicenda la riforma delle classi di concorso, avvenuta con l'entrata in vigore della Buona scuola. Ora con la sentenza n. 10289/2017 il Tar del Lazio ha dato ragione ai docenti di Geografia che avevano presentato ricorso per l'annullamento del decreto direttoriale 414/2016 nella parte in cui ha individuato la confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina "geografia" negli istituti tecnici e alla disciplina "geografia generale ed economica" negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso A050 e A012. I ricorrenti sperano, ora, che il Miur ponga definitivamente fine all'atipicità dell'insegnamento della Geografia.

21:09Incassò stipendio prof senza lavorare, prete a giudizio

(ANSA) - PALERMO, 7 NOV - Un prete è stato rinviato a giudizio per truffa dal tribunale di Palermo. Il processo comincerà il 7 febbraio prossimo davanti a giudice monocratico della quinta sezione. Secondo l'accusa, Salvatore Pistorio, questo il suo nome, ha ricevuto per circa sei anni e mezzo - dal febbraio 2008 a novembre 2014 - lo stipendio da insegnante di religione, essendosi però dimesso dalla scuola. Il sacerdote - che sostiene di non essersi accorto dell'accredito dello stipendio fino all'inizio delle indagini - solo nel 2015 ha riconosciuto di avere ricevuto somme non dovute e ha rateizzato il debito con lo Stato. In sei anni sono stati accreditati sul suo conto 168 mila euro. Per il pm Enrico Bologna, il prete avrebbe mantenuto un "malizioso silenzio" approfittando dell'errore dei funzionari della Ragioneria dello Stato che hanno continuato a corrispondergli la retribuzione. (ANSA).

20:39Yemen: 23 morti per raid coalizione saudita

(ANSA) - IL CAIRO, 7 NOV - Responsabili tribali e della sicurezza dello Yemen hanno accusato la coalizione a guida saudita di avere compiuto dei raid nella provincia settentrionale di Hajjah uccidendo almeno 23 persone. La provincia è controllata dai ribelli Houthi. Secondo le fonti i raid - che hanno anche ucciso donne e bambini - hanno colpito le abitazioni degli sceicchi locali, che il leader del supremo Consiglio politico dei ribelli, Saleh al-Sammad, stava visitando. Secondo i media sauditi al-Sammad è morto nei raid, ma il portavoce degli Houthi, Mohamed Abdel Salam, ha smentito tale notizia.

20:37Ue: gen. Graziano nominato presidente Comitato militare

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Il generale Claudio Graziano, capo di Stato maggiore della Difesa, è stato nominato presidente del Comitato militare dell'Unione Europea. L'incarico, di durata triennale, decorrerà dal mese di novembre 2018. "Questo importante traguardo è il riconoscimento da parte dell'Unione Europea dell'impegno del Paese e delle Forze armate italiane. Al generale Graziano il mio più sentito ringraziamento per la dedizione, l'orgoglio, la professionalità e l'umanità con le quali ha operato in qualità di Capo di Stato Maggiore della Difesa per il Paese", ha detto il ministro Roberta Pinotti. Il Comitato Militare è stato istituito, con decisione del Consiglio dell'Unione Europea, il 22 gennaio 2001, con il compito di dirigere tutte le attività militari nel quadro dell'UE, con particolare riferimento alla pianificazione e l'esecuzione delle missioni militari. L'Italia aveva già ottenuto la guida del Comitato con il Generale Rolando Mosca Moschini, che fu in carica dall'aprile 2004 al novembre 2006.

20:36Rapina in villa e sequestro di persona, assolti a Forlì

(ANSA) - FORLI', 7 NOV - Erano accusati di rapina e sequestro di persona, per aver assalito, armato di pistola, due coniugi in una villa di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena), nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno 2013, rubando soldi e gioielli per 30 mila euro. Il tribunale di Forlì ha assolto tre albanesi, i due fratelli Erjon e Emanuel Demaj, detenuti per altre vicende e difesi dall'avvocato Stella Pancari, e il connazionale Armand Mandreja, difeso dall'avvocato Alessandro Sintucci. Il Pm in aula aveva chiesto condanne a sei anni e dieci mesi. "Molto soddisfatta, dopo un dibattimento sofferto", si è detta l'avvocato Pancari, che ha sostenuto che non ci fossero prove per collegare gli imputati ai rapinatori. Erion Demaj, attraverso il difensore, ha aggiunto che "è importante per un detenuto credere ancora nella giustizia: sono contento - ha detto - di aver scelto il dibattimento, nonostante la persona offesa mi abbia indicato in udienza dicendo 'è lui'". (ANSA).