21:48Principe Carlo, ingenti utili con investimenti offshore

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Gli asset privati del principe Carlo d'Inghilterra hanno investito milioni di sterline in fondi e società offshore, tra cui quella in una società delle Bermuda gestita da uno dei suoi migliori amici, secondo documenti dei Paradise Papers. Stando al Guardian online, la decisione del Duchy of Cornwall ('Ducato di Cornovaglia', azienda agroalimentare che fa capo al principe) di comprare titoli era considerata molto sensibile, e i membri del suo board che hanno investito in terre per proteggerle dalla deforestazione, erano tenuti al segreto.

21:42Coppa Italia: il programma degli ottavi, apre l’Inter

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Si parte martedì 12 dicembre con l'Inter, si finirà mercoledì 20 con Juventus e Roma. E' il programma degli ottavi di Coppa Italia che vedrà, il prossimo mese, scendere in campo le big. Questo il calendario delle partite degli ottavi reso noto oggi dalla Lega calcio che ha anche definito il quadro dei quarti di finale. Ottavi di finale Martedì 12 dicembre: Inter-Cagliari o Pordenone; mercoledì 13 dicembre: Fiorentina-Sampdoria o Pescara e Milan-Chievo o Verona; giovedì 14 dicembre: Lazio-Spal o Cittadella; martedì 19 dicembre: Napoli-Udinese o Perugia; mercoledì 20 dicembre: Atalanta-Sassuolo o Bari; Juventus-Genoa o Crotone; Roma-Torino o Carpi. Quarti di finale. Martedì 26/12: Lazio o Spal o Cittadella-Fiorentina o Sampdoria o Pescara. Mercoledì 27 dicembre: Milan o Chievo o Verona-Inter o Cagliari o Pordenone. Martedì 2 gennaio: Napoli o Udinese o Perugia-Atalanta o Sassuolo o Bari. Mercoledì 3 gennaio: Juventus o Genoa o Crotone-Roma o Torino o Carpi.

21:41Calcio: Lazio-Udinese si recupera il 24 gennaio alle 19.00

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Lazio-Udinese, match della 12ma giornata di Serie A che non si è disputato domenica scorsa a causa dell'impraticabilità dell'Olimpico, si recupererà mercoledì 24 gennaio 2018, con inizio alle 19.00 (alle 20.45 in caso di disputa di Sampdoria-Roma il 13 dicembre). Lo ha stabilito il Commissario Straordinario della Lega Serie A.

21:38Ridotta in schiavitù: condannata coppia a 8 anni e sei mesi

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 7 NOV - La Corte di Assise di Busto Arsizio ha condannato a 8 anni e 6 mesi una coppia per riduzione in schiavitù e induzione e sfruttamento della prostituzione di una diciottenne slava. I due, Salvatore Furnò, 42enne imprenditore italiano, e Alina Monteanu, romena di 35 anni, avevano attirato in Italia la giovane con la promessa di un lavoro, poi l'avevano costretta a prostituirsi a Gallarate (Varese). I giudici hanno accolto la richiesta di condanna del pm di Busto condannando entrambi a 8 anni e 6 mesi di reclusione. La coppia era stata arrestata il 28 settembre del 2016 al termine di un'indagine della Polizia di Gallarate partita nel gennaio dello stesso anno su segnalazione della sorella maggiore della vittima.

21:21Inchiesta nomine: avv.Raggi, su abbreviato discorso generale

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Ho esclusivamente riferito, a precisa domanda, cosa tecnicamente è possibile richiedere durante un'udienza preliminare, quindi un discorso totalmente generale e strettamente connesso al codice di procedura penale. Quella del rito abbreviato non è mai stata un'ipotesi riferita al caso specifico della Sindaca Raggi". Lo ha dichiarato in una nota l'avvocato della sindaca di Roma, Alessandro Mancori, precisando quanto dichiarato nel pomeriggio.

21:21Donna trovata morta: indagato per omicidio il fratello

(ANSA) - BERGAMO, 7 NOV - Il fratello di Franca Locatelli, la pensionata di 72 anni uccisa e gettata in un pozzo nel cortile di casa a Filago, in provincia di Bergamo, è stato indagato oggi per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Fin da subito i sospetti degli inquirenti si erano concentrati su Pierantonio Locatelli, 73 anni, trovato ferito nel garage di casa e tuttora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le liti tra i due erano frequenti. La pensionata è stata colpita ripetutamente al capo - forse anche dieci volte - con un oggetto contundente. Lo chiarirà meglio l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Il delitto sarebbe avvenuto nel box fuori casa, poi Pierantonio avrebbe gettato la sorella nel vicino pozzo perdente.

21:16Scuola: la geografia? la insegnino prof materia

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - La richiesta degli insegnanti di geografia è stata accolta dal Tar e dunque potranno insegnare la materia soltanto i professori abilitati e non i docenti di italiano e scienze specializzati in altre discipline. All'origine della vicenda la riforma delle classi di concorso, avvenuta con l'entrata in vigore della Buona scuola. Ora con la sentenza n. 10289/2017 il Tar del Lazio ha dato ragione ai docenti di Geografia che avevano presentato ricorso per l'annullamento del decreto direttoriale 414/2016 nella parte in cui ha individuato la confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina "geografia" negli istituti tecnici e alla disciplina "geografia generale ed economica" negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso A050 e A012. I ricorrenti sperano, ora, che il Miur ponga definitivamente fine all'atipicità dell'insegnamento della Geografia.