Ultima ora

00:36Usa: è morto Richard Gordon, astronauta dell’Apollo 12

(ANSA) - WASHINGTON, 7 NOV - E' morto Richard Gordon, astronauta dell'Apollo 12, fra coloro che esplorarono la Luna, pur senza atterrarvi. Aveva 88 anni. Lo rende noto la Nasa. Durante la missione 'Apollo 12' nel novembre 1969, Gordon gravitò attorno alla Luna nel 'modulo' "Yankee Clipper", mentre Alan Bean e Charles Conrad effettuavano la loro passeggiata sulla superficie lunare. Gordon è morto ieri nella sua casa in California.

23:20Calcio: Roma, Schick “non voglio andar via ma dare massimo”

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Sono orgoglioso e felice di essere qui, non ho mai pensato di andare via!". Con questo messaggio, pubblicato su Instagram, Patrik Schick prova a mettere un punto alle polemiche che in giornata hanno tenuto banco in casa Roma, dopo l'intervista concessa dall'attaccante ceco a un magazine del proprio paese nella quale dichiarava di sognare in futuro un top club europeo. "Adesso faccio tutto per tornare in campo. Ho in testa una cosa sola: dare il massimo per la Roma! Forza Roma Sempre!", conclude il giocatore giallorosso sui social.

23:18Calcio: Max Pezzali, Inter da scudetto?Con un po’ di fortuna

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - "L'Inter mi ha sorpreso, non ero ottimista ed ero uno di quei tifosi sazi per il triplete. Ma dobbiamo puntare alla Champions League, abbiamo i numeri giusti. Lo scudetto? Mi sembra una bestemmia, Napoli e Juventus mi sembrano più attrezzate. Ma perché no, con un po' di fortuna...". Così Max Pezzali, a margine della Foxlife official Night out, commenta il cammino in campionato dell'Inter, squadra della quale è acceso tifoso. "Spalletti mi ha conquistato - aggiunge Pezzali -, è uno dei migliori allenatori che io abbia visto all'Inter. È un motivatore unico al mondo".

22:29Calcio: Serie C, risultati e classifica del Girone C

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Risultati e classifica della 13/a giornata del Girone C del campionato di calcio di Serie C: Akragas-Cosenza 0-2, Bisceglie-Matera 2-1, Catanzaro-Monopoli 1-0, Juve Stabia-V. Francavilla 1-1, Lecce-Casertana 2-1, Paganese-Catania 2-5, Reggina-Siracusa 0-2, Sicula Leonzio-Fidelis Andria 1-1, Trapani-Rende 4-0. Ha riposato: Racing Fondi. Classifica: Lecce punti 30; Catania 25; Trapani 24; Siracusa 23; Monopoli 22; Virtus Francavilla 19; Juve Stabia, Rende, Reggina e Matera 17; Catanzaro e Bisceglie 15; Sicula Leonzio 13; Cosenza 12; Paganese e Racing Fondi 10; Fidelis Andria, Akragas e Casertana 9. Prossimo turno (sabato 11 novembre): Casertana-Paganese, Catania-Catanzaro, Cosenza-Juve Stabia, Fidelis Andria-Bisceglie, Matera-Trapani, Monopoli-Rende, Racing Fondi-Sicula Leonzio, Siracusa-Lecce, Virtus Francavilla-Akragas. Riposa: Reggina.

21:48Principe Carlo, ingenti utili con investimenti offshore

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Gli asset privati del principe Carlo d'Inghilterra hanno investito milioni di sterline in fondi e società offshore, tra cui quella in una società delle Bermuda gestita da uno dei suoi migliori amici, secondo documenti dei Paradise Papers. Stando al Guardian online, la decisione del Duchy of Cornwall ('Ducato di Cornovaglia', azienda agroalimentare che fa capo al principe) di comprare titoli era considerata molto sensibile, e i membri del suo board che hanno investito in terre per proteggerle dalla deforestazione, erano tenuti al segreto.

21:42Coppa Italia: il programma degli ottavi, apre l’Inter

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Si parte martedì 12 dicembre con l'Inter, si finirà mercoledì 20 con Juventus e Roma. E' il programma degli ottavi di Coppa Italia che vedrà, il prossimo mese, scendere in campo le big. Questo il calendario delle partite degli ottavi reso noto oggi dalla Lega calcio che ha anche definito il quadro dei quarti di finale. Ottavi di finale Martedì 12 dicembre: Inter-Cagliari o Pordenone; mercoledì 13 dicembre: Fiorentina-Sampdoria o Pescara e Milan-Chievo o Verona; giovedì 14 dicembre: Lazio-Spal o Cittadella; martedì 19 dicembre: Napoli-Udinese o Perugia; mercoledì 20 dicembre: Atalanta-Sassuolo o Bari; Juventus-Genoa o Crotone; Roma-Torino o Carpi. Quarti di finale. Martedì 26/12: Lazio o Spal o Cittadella-Fiorentina o Sampdoria o Pescara. Mercoledì 27 dicembre: Milan o Chievo o Verona-Inter o Cagliari o Pordenone. Martedì 2 gennaio: Napoli o Udinese o Perugia-Atalanta o Sassuolo o Bari. Mercoledì 3 gennaio: Juventus o Genoa o Crotone-Roma o Torino o Carpi.

21:41Calcio: Lazio-Udinese si recupera il 24 gennaio alle 19.00

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Lazio-Udinese, match della 12ma giornata di Serie A che non si è disputato domenica scorsa a causa dell'impraticabilità dell'Olimpico, si recupererà mercoledì 24 gennaio 2018, con inizio alle 19.00 (alle 20.45 in caso di disputa di Sampdoria-Roma il 13 dicembre). Lo ha stabilito il Commissario Straordinario della Lega Serie A.