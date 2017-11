Ultima ora

01:28Uomo accoltellato a Milano, in ospedale in condizioni gravi

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Un uomo di 52 anni è stato trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele con ferite provocate da una lama. E' stato soccorso alle 20.40 in via Monte Cassino 12, a Milano: l'ambulanza lo ha portato in arresto cardiaco al pronto soccorso. L'ipotesi è che sia stato accoltellato ma la polizia è ancora a lavoro per ricostruire l'episodio. Secondo quanto si è appreso finora, l'uomo sarebbe stato ferito nel corso di una lite scoppiata in casa. La moglie e la figlia sono state accompagnate in questura e stanno raccontando la loro versione agli agenti della Squadra mobile. In passato la polizia era già intervenuta nell'appartamento della famiglia per liti.

01:28++ Svolta Twitter, estende messaggi a 280 caratteri ++

(ANSA) - WASHINGTON, 7 NOV - Twitter annuncia la svolta: chiude l'era del limite a 140 caratteri e apre ai 280, per tutti o quasi. Gli utenti che usano il servizio di microblogging in cinese, giapponese e coreano saranno al momento ancora vincolati al limite originario.

01:26Migranti: 26 donne morte,da primi rilievi no tracce violenza

(ANSA) - SALERNO, 7 NOV - Iniziano domani le autopsie sui corpi delle 26 giovani migranti ripescate nei giorni scorsi in mare e trasportate sulla nave spagnola Cantabria a Salerno. Stasera, una volta ultimati i primi accertamenti, il pool dei medici legali con a capo il professor Antonello Crisci si è recato in Procura per aggiornare i magistrati delle risultanze dei rilievi. Al momento, non sembra che sui corpi ci siano segni evidenti di violenze o ferite profonde dovute, ad esempio, all'elica dei motori. Probabile la morte per annegamento. Ma per ora non vi sono notizie più dettagliate, in quanto è necessario attendere l'esito degli esami. Sui corpi dovrebbero essere effettuati anche test specifici per appurare se le giovani abbiano subito violenze prima o durante la traversata in mare.

00:36Usa: è morto Richard Gordon, astronauta dell’Apollo 12

(ANSA) - WASHINGTON, 7 NOV - E' morto Richard Gordon, astronauta dell'Apollo 12, fra coloro che esplorarono la Luna, pur senza atterrarvi. Aveva 88 anni. Lo rende noto la Nasa. Durante la missione 'Apollo 12' nel novembre 1969, Gordon gravitò attorno alla Luna nel 'modulo' "Yankee Clipper", mentre Alan Bean e Charles Conrad effettuavano la loro passeggiata sulla superficie lunare. Gordon è morto ieri nella sua casa in California.

23:20Calcio: Roma, Schick “non voglio andar via ma dare massimo”

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Sono orgoglioso e felice di essere qui, non ho mai pensato di andare via!". Con questo messaggio, pubblicato su Instagram, Patrik Schick prova a mettere un punto alle polemiche che in giornata hanno tenuto banco in casa Roma, dopo l'intervista concessa dall'attaccante ceco a un magazine del proprio paese nella quale dichiarava di sognare in futuro un top club europeo. "Adesso faccio tutto per tornare in campo. Ho in testa una cosa sola: dare il massimo per la Roma! Forza Roma Sempre!", conclude il giocatore giallorosso sui social.

23:18Calcio: Max Pezzali, Inter da scudetto?Con un po’ di fortuna

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - "L'Inter mi ha sorpreso, non ero ottimista ed ero uno di quei tifosi sazi per il triplete. Ma dobbiamo puntare alla Champions League, abbiamo i numeri giusti. Lo scudetto? Mi sembra una bestemmia, Napoli e Juventus mi sembrano più attrezzate. Ma perché no, con un po' di fortuna...". Così Max Pezzali, a margine della Foxlife official Night out, commenta il cammino in campionato dell'Inter, squadra della quale è acceso tifoso. "Spalletti mi ha conquistato - aggiunge Pezzali -, è uno dei migliori allenatori che io abbia visto all'Inter. È un motivatore unico al mondo".

22:29Calcio: Serie C, risultati e classifica del Girone C

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Risultati e classifica della 13/a giornata del Girone C del campionato di calcio di Serie C: Akragas-Cosenza 0-2, Bisceglie-Matera 2-1, Catanzaro-Monopoli 1-0, Juve Stabia-V. Francavilla 1-1, Lecce-Casertana 2-1, Paganese-Catania 2-5, Reggina-Siracusa 0-2, Sicula Leonzio-Fidelis Andria 1-1, Trapani-Rende 4-0. Ha riposato: Racing Fondi. Classifica: Lecce punti 30; Catania 25; Trapani 24; Siracusa 23; Monopoli 22; Virtus Francavilla 19; Juve Stabia, Rende, Reggina e Matera 17; Catanzaro e Bisceglie 15; Sicula Leonzio 13; Cosenza 12; Paganese e Racing Fondi 10; Fidelis Andria, Akragas e Casertana 9. Prossimo turno (sabato 11 novembre): Casertana-Paganese, Catania-Catanzaro, Cosenza-Juve Stabia, Fidelis Andria-Bisceglie, Matera-Trapani, Monopoli-Rende, Racing Fondi-Sicula Leonzio, Siracusa-Lecce, Virtus Francavilla-Akragas. Riposa: Reggina.