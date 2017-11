Ultima ora

11:17Weinstein: Barak ammette, gli ho dato contatti ex Mossad

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 NOV - L'ex premier Ehud Barak ha confermato oggi di aver messo in contatto Harvey Weinstein con l'azienda israeliana composta da ex agenti del Mossad con l'obiettivo, da parte del produttore di Hollywood, di mettere a tacere le accuse di violenza sessuale ai danni di dozzine di donne. Barak ha tuttavia sottolineato di non conoscere i motivi per cui Weinstein avesse chiesto quel contatto. La notizia del legame tra i due è stata rivelata dalla tv israeliana Canale 2. "Oltre un anno fa - ha sostenuto un portavoce dell'ex premier - a Barak è stato chiesto da Weinstein se conoscesse una compagnia israeliana di cui aveva sentito parlare, in grado in aiutarlo in alcuni affari che aveva. Barak confermò a Weinstein che l'azienda di cui aveva sentito parlare era con tutta probabilità la 'Black Cube'". Ma "Barak non era al corrente fino ad oggi del fatto che l'azienda fosse stata assunta da Weinstein, nè per quali proposte o operazioni".

11:17Corruzione, falso e truffa: 13 arresti in Puglia

(ANSA) - BARI, 8 NOV - I Finanzieri del Nucleo di polizia tributaria Bari stanno eseguendo, nelle città di Bari, Foggia e Provincia, 13 misure cautelari su disposizione del gip del Tribunale di Foggia. I reati contestati, corruzione, falso e truffa, riguardano l'attività delle Commissioni Tributarie. Le misure sono state adottate a conclusione dell'operazione chiamata "Giustizia privata - De repetundis".

11:14Tamil accusano Sri Lanka, torturati e violentati

(ANSA) - LONDRA, 8 NOV - Oltre 50 uomini della minoranza Tamil hanno accusato il governo dello Sri Lanka di essere stati violentati e torturati tra il 2016 e lo scorso luglio. Lo rivela un'inchiesta dell'Associated Press che ha preso visione di 32 rapporti medici e psicologici e intervistato 20 vittime di abusi. Le autorità dello Sri Lanka hanno negato tutte le accuse. Da anni le organizzazioni internazionali per i diritti umani accusano il governo del paese di non aver indagato a fondo sulle violenze perpetrate durante i 26 anni di guerra civile.

11:11Terremoto: Mattarella a Cascia per visita ad aree sisma

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 8 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Cascia da dove ha cominciato una visita nelle zone colpite dal terremoto dello scorso anno. Accolto dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, dal sindaco Mario De Carolis, e dal presidente della Provincia di Perugia, Nando Mismetti, il Capo dello Stato si è recato in visita alla scuola "Beato Simone" dove incontrerà gli alunni della primaria e delle medie. Presenti anche la commissaria straordinaria per la ricostruzione Paola De Micheli e il capo della protezione civile Angelo Borrelli. La visita di Mattarella proseguirà con un momento di raccoglimento al santuario di Santa Rita. Al termine della visita a Cascia il presidente della Repubblica si recherà nelle Marche. (ANSA).

11:04Scuola: 33 persone indagate, insegnavano con titoli falsi

(ANSA) - COSENZA, 8 NOV - La Procura della Repubblica di Cosenza, a conclusione di un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 33 persone accusate di falsità ideologica commessa dal privato e falsità materiale in atto pubblico. Le indagini, avviate nel 2016 hanno consentito di accertare un sistema, diffuso sull'intero territorio nazionale, che avrebbe consentito la falsificazione e l'utilizzo di diplomi apparentemente rilasciati da istituti magistrali statali e paritari del cosentino, oltre che da scuole di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni portatori di handicap, concessi dall'"Istituto nazionale scuole e corsi professionali" di Cosenza. I documenti falsificati sono stati adoperati dagli indagati sia per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sia in quelle d'istituto, preliminari all'assunzione come insegnanti nelle scuole primarie e dell'infanzia.(ANSA).

11:02Evasione fiscale, arrestato neo eletto in Sicilia De Luca

(ANSA) - MESSINA, 8 NOV - I carabinieri e la Guardia di Finanza in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Messina, dopo le indagini coordinate dalla Procura, hanno posto agli arresti domiciliari il neo deputato regionale Cateno De Luca, e il presidente della Fenapi (Federazione autonoma piccoli imprenditori) Carmelo Satta, in qualità di promotori di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una rilevante evasione fiscale di circa un milione 750 mila euro. De Luca è stato eletto all'Ars con 5418 preferenze, nella lista messinese di Udc - Sicilia Vera. Il neo deputato era tra quelli considerati impresentabili dal M5s. Nell'ambito dell'indagine sono state denunciate 8 persone ed è stato eseguito il sequestro preventivo per equivalente della somma sottratta al fisco, nei confronti degli arrestati che nei confronti della società Caf Fenapi s.r.l.

09:27Trump in Cina, arrivato a Pechino

(ANSA) - PECHINO, 8 NOV - Il presidente Donald Trump è giunto all'aeroporto di Pechino, per la visita di tre giorni di "state visit plus". Il primo impegno intorno alle 16:00 locali (9:00 in Italia) è con la first lady Melania nella Città Proibita dove saranno ricevuti dal presidente Xi Jinping e dalla consorte Peng Liyuan. La "state visit plus" è un trattamento speciale che, ha detto Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri, vuole ricambiare l'ospitalità riservata a Xi e Peng durante la visita fatta in aprile a Mar-a-Lago, in Florida, residenza del tycoon.