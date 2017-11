Ultima ora

12:13Calcio: Pecoraro, più attenzione su scommesse

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro è stato ascoltato stamane dal Comitato 'Mafia e Sport' della Commissione parlamentare Antimafia: "Il Comitato mi ha chiesto dei procedimenti conclusi relativi a Catania e Latina. Poi ci siamo soffermati sul fenomeno del Calcioscommesse, per il quale è necessario a mio avviso che ci sia una maggiore attenzione da parte degli organi di polizia", ha dichiarato all'uscita. A quanto riferisce all'esterno, nessuna richiesta di chiarimenti in particolare per quanto riguarda l'inchiesta sui rapporti intercorsi tra alcuni calciatori del Napoli e i fratelli Esposito, tre imprenditori di Posillipo arrestati tempo fa dalla Dia con l'accusa di aver agevolato gli affari di due clan della camorra: "Di Napoli non si è parlato", ha specificato Pecoraro, la cui Procura ha ascoltato ieri il patron partenopeo. "Mi hanno chiesto solo perché è stato sentito De Laurentiis - ha aggiunto - è stata solo una testimonianza quella di ieri".

12:11Liceali hot su Whatsapp, centinaia di foto finiscono in rete

(ANSA) - MODENA, 8 NOV - Centinaia di selfie hot in una chat di WhatsApp che doveva restare blindata per ragioni non chiare, sono finite nelle mani di qualcuno che le ha diffuse sul web. Protagoniste e vittime sono una sessantina di liceali di Modena e Reggio Emilia, come racconta Qn/Il Resto del Carlino. La vicenda nasce in estate quando le minorenni decidono di creare con l'App per smartphone un contenitore segreto di immagini, dove si ritraggono nude. Ma il contenuto della chat "segreta" ha cominciato a circolare nei giorni scorsi tra i liceali modenesi. Le 60 protagoniste hanno scoperto che tutto il materiale, foto e video, era finito sul web. Hanno puntato il dito contro il fidanzato di una, il quale ha ammesso di aver scaricato le immagini, salvandole sul pc, ma giurando di non averle mai messe in rete, dando la colpa all'opera di hacker. Un altro fidanzato di una 17enne, venuto a conoscenza della storia, ha contattato l'associazione anti pedofilia La Caramella Buona. Le foto hot saranno presto rimosse dalla polizia postale. (ANSA).

12:07Calcio: Pecoraro, oggi sapremo se ascoltare Lotito

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Lotito? Oggi sapremo se lui vuole essere ascoltato o meno, poi valuteremo gli atti e decideremo". Lo dice il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro uscendo da Palazzo San Macuto a Roma, dove stamane è stato ascoltato dal Comitato 'Mafia e Sport' della Commissione parlamentare Antimafia. Il presidente della Lazio e il club biancoceleste sono indagati dalla Procura federale per violazione degli articoli 1bis e 11 del codice di giustizia sportiva in merito all'iniziativa di aprire la curva Sud agli abbonati di curva Nord squalificata per razzismo in Lazio-Cagliari del 22 ottobre scorso. Settore nel quale sono stati rinvenuti adesivi antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma. La Lazio ha consegnato le sue memorie difensive, in ogni caso il prossimo passo ufficiale quello del deferimento o dell'archiviazione: "I tempi? Se non verrà ascoltato Lotito, entro questa settimana prenderemo una decisione. Altrimenti andremo alla prossima settimana", ha aggiunto Pecoraro.

12:06Catalogna: sciopero generale, bloccati treni e strade

(ANSA) - BARCELLONA, 8 NOV - Traffico stradale e ferroviario interrotto questa mattina in diversi punti della Catalogna per lo sciopero generale proclamato contro la "repressione" dello stato spagnolo e per la liberazione dei "detenuti politici". Le autostrade Ap7 e A2 sono state le prime vie in cui il traffico è stato interrotto poco dopo le 6 del mattino. Altre 30 strade e autostrade sono state bloccate. Il traffico ferroviario regionale e ad alta velocità è pure stato interrotto.

11:34Calcio: Matuidi, voglio entrare in storia Juve

(ANSA) - PARIGI, 8 NOV - La Juventus "è un'istituzione, carica di storia, altri francesi hanno fatto ottime cose. Spero, a mia volta, di lasciare la mia impronta ed entrare nella storia della Juve": Blaise Matuidi, in un'intervista al quotidiano Le Figaro, si dice entusiasta dei suoi primi mesi a Torino e della sua nuova vita. "Questa società - afferma il centrocampista - ha capito tutto, se un giocatore sta bene nella vita, sta bene in campo, e nel mio caso è stato fatto tutto il possibile per facilitare la mia integrazione e quella della mia famiglia". "Sono entusiasta - aggiunge Matuidi - non mi aspettavo di andare così bene fin dall'inizio. Di solito, quando uno arriva, soprattutto da un altro paese, c'è bisogno di un minimo di adattamento. Personalmente mi sono adattato subito a Torino e mi sono inserito rapidamente nella Juve".

11:33India: smog a Delhi, trasformata in una ‘camera a gas’

(ANSA) - NEW DELHI, 7 NOV - Una combinazione di fumo prodotto dalla combustione delle stoppie operata annualmente dai contadini del Punjab e dell'Haryana e di umidità, ha trasformato New Delhi, capitale dell'India, in una "camera a gas" e spinto le autorità ad annunciare una serie di misure cautelari fra cui un forte aumento delle tariffe di parcheggio e una riduzione del biglietto della metropolitana. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. La densa coltre di fumo, scrive oggi l'agenzia di stampa Pti, ha ridotto la visibilità stradale, condizionato i voli e le operazioni ferroviarie. L'aria pesante ha limitato la normale attività commerciale, accentuando i problemi respiratori della popolazione o per lo meno causando una intensa lacrimazione degli occhi. Il vice governatore di New Delhi, Manish Sisodia, ha annunciato che da oggi "le lezioni nelle scuole primarie saranno sospese". La Authority per l'inquinamento dell'ambiente chiede periodi di traffico con targhe pari e dispari alternate alla luce della "situazione di crisi".

11:30Golf: Trump loda giocatori Corea Sud

(ANSA) - SEUL, 8 NOV - La descrizione degli ultimi 70 anni di storia di Corea Sud e Corea Nord, modulata sull'epica lotta tra bene e male, strappa l'annotazione speciale di Donald Trump sui grandi risultati raggiunti da Seul nel golf, suo sport preferito, pubblicizzando uno dei suoi resort nel New Jersey. Parlando al parlamento sudcoreano come primo presidente Usa in 23 anni, Trump ha ricordato che il Sud ha potuto riprendersi dalla Guerra di Corea (1950-53), "riscostruire se stesso" fino a realizzare "il sogno coreano". Trump ha menzionato i successi del Sud in diversi campi fino ad arrivare al golf con giocatori e giocatrici che sono ormai tra i più forti al mondo. A tal proposito ha citato lo U.S. Women's Open tenutosi quest'anno al Trump National Golf Club di Bedminster, in New Jersey: la vincitrice Park Sung-hyun, "era sudcoreana. Otto tra i top 10 erano sudcoreani e quattro nei top 5 erano sudcoreani", ha aggiunto, strappando l'applauso convinto della platea.