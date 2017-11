Ultima ora

12:45Rigopiano: sit-in parenti vittime davanti Prefettura Pescara

(ANSA) - PESCARA, 8 NOV - Sit-in dei parenti delle vittime di Rigopiano davanti alla Prefettura di Pescara. Con lo slogan "Io sto con Matrone" manifestano solidarietà al giovane di Monterotondo (Roma), uno dei superstiti della tragedia del 18 gennaio scorso, segnalato alla Procura dal prefetto di Pescara Provolo dopo la sua visita a sorpresa, il 18 ottobre, nell'ufficio della funzionaria della Prefettura che non aveva creduto all'allarme ricevuto telefonicamente sulla valanga. "Ringrazio il Comitato Vittime per aver organizzato questo a mia insaputa. Siamo diventati una famiglia. Andiamo dal prefetto, che oggi ci riceverà -ha detto Giampaolo Matrone- a chiedergli spiegazioni sull'esposto nei miei confronti, poi per chiedere se si ritenga responsabile dei fatti, anche se ha sempre detto di avere la coscienza a posto. Vogliamo guardarlo negli occhi, chiedergli come si è permesso di fare una cosa simile data la mia situazione, 60 ore sotto le macerie, invalido, con una bambina di sei anni da crescere senza la mamma, senza un lavoro". (ANSA).

12:35Gb: ministra rischia il posto

(ANSA) - LONDRA, 8 NOV - Il governo di Theresa May rischia nelle prossime ore di perdere un altro pezzo dopo le dimissioni del ministro della Difesa, Michael Fallon, coinvolto nello scandalo molestie di Westminster. In questo caso a perdere il posto sarebbe Priti Patel, la ministra per lo Sviluppo internazionale, per la serie di incontri non autorizzati con autorità e politici in Israele, fra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu. L'esponente Tory si trovava ad agosto in vacanza nello Stato ebraico con la sua famiglia quando ha incontrato numerosi politici e funzionari senza informare Londra e il mese successivo ha nuovamente ripetuto questa 'diplomazia fai da te' violando il codice ministeriale. Le sue scuse non sarebbero bastate e Patel, che si trovava in visita in Uganda, è stata richiamata d'urgenza in patria. Secondo la Bbc, la premier May, che già deve affrontare le divisioni interne al governo e le innumerevoli gaffe diplomatiche del ministro degli Esteri Boris Johnson, in questo caso non può lasciar correre

12:35Doping: Russia chiederà a Usa estradizione Rodchenkov

(ANSA) - MOSCA, 8 NOV - Il Comitato investigativo russo intende chiedere l'estradizione dagli Stati Uniti dell'ex capo del Centro antidoping di Mosca Grigory Rodchenkov. Così la portavoce del Comitato Svetlana Peternko. "I ricercatori - ha detto citata dalle agenzie - hanno raccolto abbastanza prove per dimostrare come Rodchenkov abbia distrutto dei campioni in violazione dello standard internazionale dei laboratori dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) nonché le lettere dell'agenzia riguardanti la conservazione dei campioni". "Un certo numero di allenatori e atleti hanno testimoniato che non avevano informazioni credibili sulle caratteristiche dei farmaci diffusi da Rodchenkov, che sono stati poi riconosciuti come sostanze dopanti", ha aggiunto Petrenko.

12:15Dj Fabo: al via processo a Cappato, in aula video choc

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Per dimostrare le condizioni fisiche in cui si trovava Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, morto col suicidio assistito in una clinica svizzera, e la lunga agonia a cui sarebbe andato incontro nel morire senza supporto medico-farmacologico, in aula a Milano verrà proiettato il video choc dell'intervista rilasciata dal 40enne a 'Le Iene'. Lo hanno chiesto e ottenuto i pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini nella prima udienza del processo a Marco Cappato imputato per aiuto al suicidio davanti alla Corte d'Assise. Nel giorno in cui si apre il processo, l'associazione Luca Coscioni ha dato vita a una "campagna sul web con l'hashtag #ConCappato, per quanti vorranno sostenere simbolicamente sui social o più concretamente con una donazione sul sito concappato.associazionelucacoscioni.it la coraggiosa azione legale".

12:13Calcio: Pecoraro, più attenzione su scommesse

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro è stato ascoltato stamane dal Comitato 'Mafia e Sport' della Commissione parlamentare Antimafia: "Il Comitato mi ha chiesto dei procedimenti conclusi relativi a Catania e Latina. Poi ci siamo soffermati sul fenomeno del Calcioscommesse, per il quale è necessario a mio avviso che ci sia una maggiore attenzione da parte degli organi di polizia", ha dichiarato all'uscita. A quanto riferisce all'esterno, nessuna richiesta di chiarimenti in particolare per quanto riguarda l'inchiesta sui rapporti intercorsi tra alcuni calciatori del Napoli e i fratelli Esposito, tre imprenditori di Posillipo arrestati tempo fa dalla Dia con l'accusa di aver agevolato gli affari di due clan della camorra: "Di Napoli non si è parlato", ha specificato Pecoraro, la cui Procura ha ascoltato ieri il patron partenopeo. "Mi hanno chiesto solo perché è stato sentito De Laurentiis - ha aggiunto - è stata solo una testimonianza quella di ieri".

12:11Liceali hot su Whatsapp, centinaia di foto finiscono in rete

(ANSA) - MODENA, 8 NOV - Centinaia di selfie hot in una chat di WhatsApp che doveva restare blindata per ragioni non chiare, sono finite nelle mani di qualcuno che le ha diffuse sul web. Protagoniste e vittime sono una sessantina di liceali di Modena e Reggio Emilia, come racconta Qn/Il Resto del Carlino. La vicenda nasce in estate quando le minorenni decidono di creare con l'App per smartphone un contenitore segreto di immagini, dove si ritraggono nude. Ma il contenuto della chat "segreta" ha cominciato a circolare nei giorni scorsi tra i liceali modenesi. Le 60 protagoniste hanno scoperto che tutto il materiale, foto e video, era finito sul web. Hanno puntato il dito contro il fidanzato di una, il quale ha ammesso di aver scaricato le immagini, salvandole sul pc, ma giurando di non averle mai messe in rete, dando la colpa all'opera di hacker. Un altro fidanzato di una 17enne, venuto a conoscenza della storia, ha contattato l'associazione anti pedofilia La Caramella Buona. Le foto hot saranno presto rimosse dalla polizia postale. (ANSA).

12:07Calcio: Pecoraro, oggi sapremo se ascoltare Lotito

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Lotito? Oggi sapremo se lui vuole essere ascoltato o meno, poi valuteremo gli atti e decideremo". Lo dice il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro uscendo da Palazzo San Macuto a Roma, dove stamane è stato ascoltato dal Comitato 'Mafia e Sport' della Commissione parlamentare Antimafia. Il presidente della Lazio e il club biancoceleste sono indagati dalla Procura federale per violazione degli articoli 1bis e 11 del codice di giustizia sportiva in merito all'iniziativa di aprire la curva Sud agli abbonati di curva Nord squalificata per razzismo in Lazio-Cagliari del 22 ottobre scorso. Settore nel quale sono stati rinvenuti adesivi antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma. La Lazio ha consegnato le sue memorie difensive, in ogni caso il prossimo passo ufficiale quello del deferimento o dell'archiviazione: "I tempi? Se non verrà ascoltato Lotito, entro questa settimana prenderemo una decisione. Altrimenti andremo alla prossima settimana", ha aggiunto Pecoraro.