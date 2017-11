Ultima ora

14:56Scopre in aereo che marito la tradiva

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Doveva essere l'inizio di una vacanza esotica in una delle più ambite mete turistiche dell'Indonesia, ma una coppia iraniana in viaggio verso Bali non è mai arrivata a destinazione e il sogno delle spiagge dell'isola si è ben presto tramutato in incubo: lei ha scoperto in aereo che lui la tradiva e ha dato in escandescenze, tanto che il pilota si è visto costretto a un atterraggio d'emergenza in India per poi proseguire il viaggio senza i due belligeranti coniugi. Tutto è cominciato il 5 novembre su un volo della Qatar Airways, partito da Doha e diretto a Bali, quando l'uomo si è addormentato: la moglie, che probabilmente già sospettava l'infedeltà, ne ha approfittato per sbloccare il cellulare del marito con l'impronta digitale del suo pollice ed ha scoperto il tradimento. La donna ha cominciato a inveire contro il marito e a picchiarlo, sotto gli occhi del figlio che viaggiava con loro. L'intervento del personale di bordo non è servito e il pilota ha deciso così per uno scalo non previsto a Chennai

14:55Catalogna: premier belga,niente privilegi a Puigdemont

(ANSA) - BRUXELLES, 8 NOV - "Puigdemont è un cittadino europeo che deve rispondere delle proprie azioni, con i suoi diritti e doveri, senza privilegi". Lo ha detto il premier belga Charles Michel, riferendo in parlamento della situazione catalana e dei suoi riflessi sul Belgio. "C'è una crisi politica in Spagna, non in Belgio", ha detto Michel. Quanto alla domanda d'asilo di Puigdemont "ogni cittadino ha diritto di farla - ha detto -, ma non è un affare che riguarda il governo".

14:54Cafiero de Raho è il nuovo procuratore nazionale antimafia

(ANSA) - ROMA, 8 NOV -Il nuovo procuratore nazionale antimafia è Federico Cafiero de Raho, che ora è il capo della procura di Reggio Calabria. Lo ha nominato il plenum del Csm all'unanimità, dopo che ieri il Pg di Palermo Roberto Scarpinato aveva ritirato la propria candidatura. Napoletano, 65 anni, de Raho è stato a lungo pm a Napoli e ha legato il suo nome al processo 'Spartacus' che, scaturito dalle dichiarazioni del primo pentito dei casalesi Carmine Schiavone, portò all'azzeramento della cupola del clan. Succede a Franco Roberti che lascia la magistratura per raggiunti limiti di età.

14:53La Svezia è la nazione più generosa, l’Italia sedicesima

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - La Svezia è la nazione più virtuosa al mondo in termini di contributo al "benessere globale". Lo ha stabilito il Good Country Index, che ogni anno valuta 163 paesi sulla base di dati ricavati dall'Onu e dalla Banca Mondiale. L'Italia si è piazzata soltanto sedicesima, la Gran Bretagna quarta, la Germania sesta e la Francia ottava. Bassi gli Stati Uniti, al 21esimo posto. Il creatore dell'indice, Simon Anholt, ha spiegato che vengono valutate per il loro ruolo in sette grandi ambiti: scienza e tecnologia, Cultura, Pace e sicurezza internazionale, ordine mondiale, ambiente, prosperità e uguaglianza, salute e benessere. Queste due ultime categorie sono quelle in cui la Svezia eccelle di più. Ad esempio, il congedo parentale è uno dei più generosi al mondo con 480 giorni per i neogenitori, di cui 90 riservati ai soli papà. Meno bene invece la performance nei settori sicurezza, pace e ordine mondiale. Fanalino di coda la Libia, preceduta da Guinea Equatoriale, Mauritania, Repubblica Centrafricana e Iraq.

14:50Soldi in nero a calciatori, indagato ‘numero 2’ Foggia

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Massimo Ruggiero Curci, vicepresidente onorario del Foggia Calcio, squadra di serie B, avrebbe autoriciclato soldi illeciti "finanziando per oltre 790.000 euro, relativamente alle stagioni 2015/2016 e 2016/2017" il club, "verosimilmente pagando 'a nero' parte dei compensi spettanti (pari a circa 233.000 euro) a due allenatori e nove calciatori". E' una delle ipotesi contestate allo stesso Curci, di professione commercialista, dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Varese in uno sviluppo dell'inchiesta del pm della Dda di Milano, Paolo Storari, su presunte infiltrazioni della cosca mafiosa catanese dei Laudani in appalti della Lidl Italia e nel gruppo Securpolice che si occupava anche di sicurezza al Tribunale milanese. Nel cosiddetto 'filone pugliese' delle indagini i militari hanno eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo per 8,2 milioni di euro a carico del commercialista foggiano indagato per bancarotta, indebita compensazione d'imposta e autoriciclaggio.

14:48Carabinieri: Ugo Nespolo firma calendario 2018

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - È dedicato ai valori etici e sociali dell'Arma il calendario storico 2018 dei carabinieri presentato oggi a Torino dal comandante Legione Piemonte e Valle D'Aosta, generale Mariano Mossa. "Questa cerimonia si svolge al comando generale dell'Arma - spiega Mossa - ma quest'anno, visto che il maestro Nespolo è torinese, abbiamo voluto organizzare la presentazione a Torino, nella sede in cui sono nati i carabinieri". Le tavole, realizzate dall'artista Ugo Nespolo, raccontano l'attività dei militari in Italia e all'estero, in missioni a sostegno della pace, di addestramento e di cooperazione internazionale. Il calendario storico dell'Arma ha raggiunto 1 milione e 300 mila copie di tiratura. "È un'importante veicolo di comunicazione nazionale e internazionale - sottolinea il comandante Provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Emanuele De Santis - Racconta la nostra tradizione, storia ed evoluzione".(ANSA).

14:46Gaza: Israele chiude zona attorno a Striscia

(ANSA) - GERUSALEMME, 8 NOV - L'esercito israeliano ha dichiarato "zona militare chiusa" quella intono alla striscia di Gaza. Lo ha detto il generale Eyal Zamir, citato dai media, che ha motivato la decisione con "rischi per la sicurezza" a seguito del tunnel da Gaza fatto esplodere dall'esercito israeliano la settimana scorsa