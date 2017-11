Ultima ora

14:12Libano: media, presidente Aoun avvia le consultazioni

(ANSA) - BEIRUT, 8 NOV - Il presidente libanese Michel Aoun ha iniziato le consultazioni con le principali autorità politiche e istituzionali del paese nell'attesa che il premier dimissionario Saad Hariri faccia ritorno in patria dall'Arabia Saudita. Lo riferisce l'agenzia nazionale libanese Nna, secondo cui le varie personalità che si sono recate finora al palazzo presidenziale di Baabda a colloquio con Aoun, non escludono che una volta rientrato Hariri a Beirut "la crisi possa essere risolta" con il ritiro delle sue dimissioni.

14:03Grasso, titolo di “Libero” intollerabile,è spazzatura

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il titolo di Libero non è un'analisi politica. Non è una metafora. Non è una provocazione. Non è una sintesi. Non è una battuta. È solo triste e intollerabile spazzatura...". Lo scrive su Twitter il presidente del Senato Pietro Grasso.

14:02Mattarella ai sindaci, “Buon lavoro e coraggio”

(ANSA) - MACERATA, 8 NOV - A Pieve Torina Mattarella ha augurato ai sindaci delle aree terremotate "buon lavoro, e coraggio". I sindaci gli hanno augurato a loro volta buona fortuna. Il capo dello Stato ha risposto: "Grazie. Ne abbiamo tutti bisogno, ma soprattutto ne avete bisogno voi". Poi ha proseguito per Castelsantangelo sul Nera, dove ha visitato la zona rossa, accolto dal sindaco Mauro Falcucci. Da lì si è spostato a Visso, dove ad attenderlo c'era il vicesindaco.

14:01Boldrini, Libero agghiacciante, solidarietà a Renzi

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Il titolo di apertura di @Libero_official di oggi è agghiacciante. Ed è solo l'ultimo di una lunga serie di incitamenti deliberati all'#odio. Questo non è giornalismo. Solidarietà a @matteorenzi". Lo scrive su Twitter la Presidente della Camera Laura Boldrini.

13:38Italia Team: short track, a Shanghai terza tappa Coppa Mondo

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Passa per Shanghai e Seul il futuro dell'Italia dello short track ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. Dopo le prime due tappe europee di CdM tra Budapest e Dordrecht (Olanda), gli azzurri del ct Kenan Gouadec si apprestano a affrontare i due appuntamenti asiatici che comporranno il quadro definitivo per la qualificazione alla rassegna olimpica. Una squadra, quella capitanata da Arianna Fontana - portabandiera dell'Italia a Pyeongchang -, che ha già dato segnali importanti nelle prime due uscite, soprattutto con la staffetta e nell'individuale femminile. Arianna Fontana e Martina Valcepina sono infatti già salite sul podio dei 500 in questa stagione mentre il quartetto femminile ha chiuso sesto in Olanda. Tredici - 6 uomini e 7 donne - gli atleti convocati che proveranno ad accumulare altri punti verso la rassegna a cinque cerchi, per un quadro complessivo che prevede 32 card per ciascuna distanza (500, 1000 e 1500), 8 posti per le staffette maschili e 8 per quelle femminili.

13:37Corruzione: 16 ‘misure’, anche Alfredo Romeo e dg Cardarelli

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Una misura cautelare nei riguardi di 16 persone disposta dalla magistratura di Napoli è in corso di esecuzione per reati che vanno dalla corruzione alla frode. Tra i destinatari del provvedimento figurano l'imprenditore Alfredo Romeo e il direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli Ciro Verdoliva. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.

13:34++ Terremoto: Mattarella, la normalità è possibile ++

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 8 NOV - "La normalità è possibile, si tornerà come prima": il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto così agli studenti di Cascia. Lo ha fatto - hanno riferito gli amministratori comunali - commentando la lettera letta da uno degli alunni e nella quale si parlava delle difficoltà legate al terremoto. "Voi - ha sottolineato Mattarella con i ragazzi - siete l'avanguardia della normalità di Cascia. Questo è un compito importante che dovete portare avanti e testimoniare a tutta la città". (ANSA).