Ultima ora

14:48Carabinieri: Ugo Nespolo firma calendario 2018

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - È dedicato ai valori etici e sociali dell'Arma il calendario storico 2018 dei carabinieri presentato oggi a Torino dal comandante Legione Piemonte e Valle D'Aosta, generale Mariano Mossa. "Questa cerimonia si svolge al comando generale dell'Arma - spiega Mossa - ma quest'anno, visto che il maestro Nespolo è torinese, abbiamo voluto organizzare la presentazione a Torino, nella sede in cui sono nati i carabinieri". Le tavole, realizzate dall'artista Ugo Nespolo, raccontano l'attività dei militari in Italia e all'estero, in missioni a sostegno della pace, di addestramento e di cooperazione internazionale. Il calendario storico dell'Arma ha raggiunto 1 milione e 300 mila copie di tiratura. "È un'importante veicolo di comunicazione nazionale e internazionale - sottolinea il comandante Provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Emanuele De Santis - Racconta la nostra tradizione, storia ed evoluzione".(ANSA).

14:46Gaza: Israele chiude zona attorno a Striscia

(ANSA) - GERUSALEMME, 8 NOV - L'esercito israeliano ha dichiarato "zona militare chiusa" quella intono alla striscia di Gaza. Lo ha detto il generale Eyal Zamir, citato dai media, che ha motivato la decisione con "rischi per la sicurezza" a seguito del tunnel da Gaza fatto esplodere dall'esercito israeliano la settimana scorsa

14:41Calcio: Udinese a Svizzera, rimandate indietro Behrami

(ANSA) - UDINE, 8 NOV - L'Udinese ha inviato all'Associazione Svizzera di football una formale comunicazione chiedendo il rientro immediato a Udine di Valon Behrami. Il club friulano sostiene che la convocazione del centrocampista per i playoff Mondiali della nazionale svizzera, in programma domani e il 12 novembre contro l'Irlanda del Nord, sia stata formalizzata il 27 ottobre, in ritardo di cinque giorni rispetto alle tempistiche obbligatorie previste dalla normativa che ponevano come termine ultimo quello del 22 ottobre.

14:24Donna uccisa a coltellate dal marito

(ANSA) - TRIESTE, 8 NOV - Una donna è stata uccisa dal marito a coltellate al termine di una lite scoppiata nella loro abitazione a Gradisca d'Isonzo (Gorizia). La donna, si apprende dai Carabinieri, è stata colpita alla gola con un coltello da cucina. L'uomo è stato arrestato dai militari. La coppia è di origini albanesi e di cittadinanza italiana. Al momento del delitto, nell'abitazione, in un'altra stanza, si trovava anche il loro figlio di otto anni.

14:16Golfo: Rouhani, Arabia Saudita conosce nostra forza

(ANSA) - BEIRUT, 8 NOV - Continua il botta e risposta tra Iran e Arabia Saudita alla luce delle improvvise dimissioni del premier libanese Saad Hariri, vicino a Riad, e dell'inasprimento delle violenze in Yemen, dove miliziani filo-iraniani combattono contro una coalizione a guida saudita: il presidente iraniano Hassan Rouhani ha oggi affermato che "l'Arabia Saudita conosce la nostra forza che è maggiore della sua, e non può fare niente contro l'Iran". Le affermazioni di Rouhani, riportate stamani dalla tv libanese filo-iraniana al Mayadin, giungono dopo che l'Arabia Saudita ha da giorni avviato una campagna di accuse dirette all'Iran di interferire nella regione, in particolare in Libano e in Yemen. "Noi vogliamo la stabilità e la sicurezza della regione", ha detto Rouhani, parlando oggi di fronte al consiglio dei ministri a Teheran.

14:15Pugilato: a Milano ‘Pugni e libertà’ dove ko è vietato

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Sono incontri di boxe dove il ko è vietato quelli della terza edizione di 'Pugni e libertà', la manifestazione organizzata dal coordinamento antifascista palestre popolari autogestite CAPPA, che si terrà il prossimo 11 novembre al Lambretta di Milano. "Prima di salire sul ring, diciamo agli atleti che lo scopo - spiega l'allenatore Fulvio Ceruti - non è l'annientamento dell'avversario: l'agonismo c'è, ma la finalità è essere preparati fisicamente e mentalmente, i nostri incontri sono simili a quelle delle Olimpiadi, anche se lì la federazione ha voluto che i pugili combattessero senza caschetto, mentre noi mettiamo la sicurezza in primo piano". A sfidarsi nei 10 incontri in programma, da tre riprese da 2 minuti l'una, atleti da Firenze, Bologna, Torino, Milano e Bergamo, da Grecia e Spagna. Sul ring, anche pugilesse, perché "nelle palestre popolari - sottolinea Fulvio - chiunque può allenarsi senza distinzione di sesso, razza, religione e, ovviamente, con qualsiasi disponibilità economica".

14:12Libano: media, presidente Aoun avvia le consultazioni

(ANSA) - BEIRUT, 8 NOV - Il presidente libanese Michel Aoun ha iniziato le consultazioni con le principali autorità politiche e istituzionali del paese nell'attesa che il premier dimissionario Saad Hariri faccia ritorno in patria dall'Arabia Saudita. Lo riferisce l'agenzia nazionale libanese Nna, secondo cui le varie personalità che si sono recate finora al palazzo presidenziale di Baabda a colloquio con Aoun, non escludono che una volta rientrato Hariri a Beirut "la crisi possa essere risolta" con il ritiro delle sue dimissioni.