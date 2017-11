Ultima ora

15:45Calcio: Mertens, stanco? Voglio giocare sempre

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Mentre a Napoli si dibatte sul momento di appannamento di Dries Mertens a fugare ogni dubbio ci pensa il diretto interessato che dal ritiro del Belgio (impegnato in due amichevoli con Messico e Giappone) rassicura tutti sulla sua intenzione di "giocare tutte le partite" e magari di stabilire il record di gol in maglia azzurra. "Se sono stanco? Mi sono sempre lamentato perché volevo giocare di più, quindi ora la mia intenzione è quella di essere in campo in tutte le partite", le parole del giocatore partenopeo che parla anche del suo rapporto con i tifosi del Napoli. "Il pubblico - dice - rappresenta il 12/o uomo in campo. C'è un grande sostegno per la squadra, questo è parte del nostro successo". Mertens parla naturalmente anche del Belgio e del ritorno in nazionale di Radja Nainggolan. "Mi trovo bene nel ruolo che il tecnico mi ha ritagliato addosso. Nainggolan? Sono molto contento del suo ritorno, come tutti lo vedo giocare ogni settimana, è un grande giocatore perché dà tutto in campo".

15:34A Torino il Festival del Sociale, un migliaio i partecipanti

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - Torino capitale del sociale, dal 15 al 18 novembre, con il Social Festival di Animazione Sociale. Un migliaio i partecipanti, tra addetti ai lavori e amministratori, tra cui la presidente della Camera Laura Boldrini e la parlamentare europea Cecile Kyenge. Il festival è stato presentato oggi da Roberto Camarlinghi, responsabile della rivista Animazione Sociale, edita dal Gruppo Abele dal 1971 e promotrice della cinque giorni, e dai registi Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. Porta avanti il lavoro delle precedenti tre edizioni, mai così organiche e allargate alla politica e a tutto il mondo del sociale. "C'è nella nostra società un bisogno crescente di sociale - dice Camarlinghi - per rispondere ai bisogni delle tantissime persone sempre più escluse. Ma i tagli stanno minando quanto fatto fino ad oggi. Volontari e operatori stanno vivendo un momento molto complesso, che vorremmo poter raccontare". (ANSA).

15:24Femminicidi: Minniti,calano reati ma aumentano vittime donne

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "C'è un dato che preoccupa: in un quadro che vede una generale diminuzione di reati, rimane tuttavia inalterato o aumenta il numero delle donne vittime: questo è inaccettabile". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Dal 2011, ha spiegato il ministro, si è registrato un calo degli omicidi da 554 a 400 nel 2016 a 258 nel 2017. In diminuzione anche quelli in famiglia. Tuttavia, ha sottolineato, "sono in aumento le vittime di sesso femminile di omicidi in famiglia nel 2016 e nel 2017. Nel 2011 erano il 61% del totale, nel 2016 sono salite al 73% e nei primi nove mesi di quest'anno siamo al 71% (61 donne vittime di omicidi in famiglia)". "Oggi a Gradisca d'Isonzo - ha aggiunto - un uomo ha ucciso a coltellate sua moglie di fronte ad un bambino di 8 anni. Abbiamo di fronte un dato che continua a costituire un elemento di particolare preoccupazione e inaccettabilità".

15:20Calcio: Malagò, ‘Stadio Roma? Spero si risolva tutto’

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Dal primo giorno sono un sostenitore del nuovo stadio della Roma, così come lo stadio della Lazio. Non mi mettete in mezzo a queste faccende burocratiche, spero solo si risolva tutto". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della presentazione, avvenuta all'Acqua Acetosa a Roma, delle misure messe in atto dalla Regione Lazio a sostegno dell'impiantistica pubblica e privata.

15:10Israele: salvarono bimba da persecuzioni,sono Giusti Nazioni

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - Nell'inverno del '43 ospitarono a Sauze d'Oulx, in Val Susa, una bimba ebrea facendola passare per l'insegnante dei figli. E salvandola dalle persecuzioni antisemite. Un "messaggio di umanità", come l'ha definito la sindaca di Torino Chiara Appendino, per cui Dalmiro e Verbena Costa sono stati riconosciuti Giusti fra le Nazioni. La medaglia alla memoria è stata consegnata oggi da Rafael Erdreich, ministro consigliere dell'ambasciata di Israele, al figlio Giorgio. La cerimonia in Comune, a Torino, alla presenza di Nedelia Tedeschi Lolli, la bimba salvata dalle persecuzioni oggi bisnonna. Per Appendino, l'esempio di Dalmiro e Verbena deve servire da "monito in tempi di rigurgiti razzisti e di intolleranza, in cui a tratti l'oscurità sembra vicina. Oggi, col loro ricordo, celebriamo gli antidoti a quella violenza". Dalmiro e Verbena "scelsero di stare dalla parte dell'umanità non perché santi o eroi - ha concluso il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti - ma uomini normali".(ANSA).

15:07Scontro fra tram nel centro di Torino, sei feriti lievi

(ANSA) - TORINO, 8 NOV - Due tram della linea 13 si sono scontrati questa mattina nel centro di Torino. Sei i passeggeri feriti in modo lieve in via Pietro Micca. Sospesa la circolazione tramviaria nella zona, i tecnici Gtt - l'azienda del trasporto pubblico locale - sono al lavoro per ricostruire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione, il tram diretto a Porta Susa, invece di proseguire in via Pietro Micca ha urtato frontalmente il tram che arrivava dalla direzione opposta ed era diretto in piazza Castello.(ANSA).

15:01Abusi sessuali e botte su figli, arrestati coniugi

(ANSA) - BARI, 8 NOV - Avrebbero violentato i loro figli di 5 e 9 anni ripetutamente, inducendoli a compiere e subire atti sessuali, costringendoli a vedere film pornografici e picchiandoli. I carabinieri hanno arrestato due coniugi del nord barese, lui di 38 anni, in carcere, lei di 34, ai domiciliari. Gli abusi, raccontati dagli stessi bambini, sarebbero proseguiti fino al giugno 2016, quando il Tribunale per i Minorenni di Bari ne ha disposto il collocamento in Comunità per il grave degrado sociale in cui vivevano. Gli inquirenti parlano una "serie di turpi e deprecabili violenze", "perpetrate con inaudita, raccapricciante e sistematica violenza, che ha determinato gravi ripercussioni sia dal punto di vista fisico che psicologico. Le indagini sono condotte dalla procura di Bari, secondo cui la maggior parte delle condotte sarebbe stata opera del padre, "con il coinvolgimento morale" della donna, "la quale non solo assisteva agli abusi sessuali plurimi commessi dal marito, ma non si attivava in alcun modo per impedirli".