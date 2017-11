Ultima ora

16:25Coni: Malagò, sport va verso nuova era

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Per lo sport si apre una nuova era. Nel nostro mondo stanno succedendo tante belle cose importati, dalla pratica sportiva ai risultati, al Pil e le aziende che investono sullo sport". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando delle misure della Regione Lazio a sostegno dell'impiantistica pubblica e privata da 9,3 mln di euro presentate oggi a Roma. "Grazie alla Regione Lazio e al Coni Lazio - ha aggiunto - il Coni fa tante cose, ne fa pure più di quante ne dovrebbe fare forse perché qualcuno non le fa bene. Negli ultimi anni abbiamo fatto tantissime cose e tanti altri progetti ambiziosi abbiamo davanti per i prossimi anni". Si tratta di 6,5 mln di euro messi a disposizione dalle risorse della Regione destinati equamente a impianti di proprietà pubblica e di proprietà privata. Firmata inoltre una convenzione tra Regione, Coni e Istituto per il credito sportivo, che consentirà l'abbattimento del tasso di interesse dal 30 all'80% per i mutui grazie alla garanzia fornita dalla Regione.

16:19Catalogna: non ci sarà lista unica indipendentisti

(ANSA) - BARCELLONA, 8 NOV - Non ci sarà una lista unica indipendentista, come auspicato dal President Carles Puigdemont dall'esilio di Bruxelles, alle elezioni catalane del 21 dicembre. I tre principali partiti sovranisti, Pdecat, Erc e Cup, riferisce Tv3, non hanno raggiunto un accordo per correre insieme prima di questa notte allo scadere del termine fissato per legge per la presentazione di coalizioni. I 10 "detenuti politici" - 8 membri del Govern di Puigdemont e due leader indipendentisti - dovrebbero essere candidati in liste diverse.

16:14Scuola: pane e olio per bimbi a mensa se genitori ‘morosi’

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 8 NOV - Se i genitori non pagano la mensa scolastica i bambini avranno un pasto fatto di pane e olio. Succede a Montevarchi, nell'Aretino. Da lunedì scorso chi non è in regola con il pagamento può consumare solo la 'fett'unta', come in Toscana si chiama il pane con l'olio, unita a un po' di frutta e a una bottiglietta d'acqua, da servire su un tavolo separato o in quello destinato a chi porta il pranzo da casa. La lista dei bambini morosi (6 su 380) è stata trasferita al dirigente scolastico e pare che una maestra abbia scelto di donare il suo pranzo a uno dei piccoli 'morosi' e di consumare lei al suo posto il pane eolio. Il sindaco Silvia Chiassai ha difeso il provvedimento: "A giugno 2016 ho trovato un buco di circa 500 mila euro, derivante dalle morosità accumulate per mense e trasporti. Tengo a precisare che i genitori 'morosi' non sono in difficoltà economiche". Il sindaco ha aggiunto che nessun bambino resta "senza mangiare o messo in un angolo perché vengono avvisati i genitori".

16:14Calcio: Inter a Mazzola, auguri leggenda vivente

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - "Una leggenda vivente, un simbolo eterno": l'Inter fa gli auguri a Sandro Mazzola nel giorno del suo 75/o compleanno. Un lungo messaggio sul sito del club nerazzurro, oltre ad un post sui social network con un video in bianco e nero: "In 17 stagioni con la nostra maglia 565 presenze, 158 gol, 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. Numeri e palmares straordinari, che tuttavia spiegano soltanto in parte la sua importanza nella storia dell'Inter: una bandiera, una leggenda vivente, un simbolo eterno. Da parte di FC Internazionale Milano, Inter Forever e tutti i tifosi nerazzurri, tantissimi auguri al grande Sandro Mazzola che compie oggi 75 anni!".

16:10Terremoto: Mattarella visita Sae, “sono accoglienti?”

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 8 NOV - "Matteralla è il padre degli italiani, la sua visita è stata una grande emozione". Lo dice il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, commentando l'incontro con il presidente della Repubblica che, arrivato in paese, "ha visitato le Sae, ha chiesto se fossero 'accoglienti', e queste lo sono, si è informato sulle criticità, le difficoltà del territorio e della nostra gente". Gli sfollati di Pieve Torina, sottolinea il sindaco, "hanno riservato un'accoglienza calorosa al presidente, con la dignità di chi ha perso tutto. Mattarella ci ha ascoltato attentamente, e si farà sicuramente portatore di quelle che sono le nostre richieste". "La ricostruzione stenta a ripartire - ricorda - al presidente abbiamo chiesto che ci aiuti perché la nostra richiesta di riperimetrazione del cratere secondo i livelli di danno subito venga accolta".

16:03Calcio: De Rossi, non andare al Mondiale sarebbe una macchia

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - "Non ho mai preso in considerazione l'eventualità di non andare al Mondiale, anche perchè la vivrei come una macchia sulla mia carriera". Lo dice Daniele De Rossi, centrocampista della nazionale, all'antivigilia dello spareggio di andata contro la Svezia. "Al nostro interno abbiamo fiducia, ma essendo una doppia sfida fondamentale vogliamo che tutta l'Italia ci sia vicino e lasci ogni campanilismo - ha aggiunto - voglio sperare che a nessuno tremino le gambe, anche se un pizzico di paura ci sta bene".

15:57Terremoto: Mattarella a sindaco, “io ci sono”

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 8 NOV - ''Mi tenga aggiornato, se ha bisogno ci son". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, che gli ha mostrato la zona rossa del borgo maceratese devastato dal terremoto dell'ottobre 2016. "Gli ho fatto vedere il paese - racconta il sindaco -, e abbiamo chiesto che ci diano risposte tecniche, sulla microzonazione sismica e sul rischio idrogeologico. Dobbiamo dire la verità ai cittadini: se possiamo ricostruire qui oppure no". Falcucci, che si è dichiarato "onorato per la visita del Capo dello Stato, che ha mantenuto la promessa fatta un anno fa", chiede di "differenziare tra i comuni del cratere, attuando interventi mirati commisurati all'entità del danno". Il presidente, riferisce, ha annuito, e ha chiesto di essere tenuto aggiornato. Intanto il 16 novembre i sindaci sono stati convocati a Roma per un incontro tecnico sulla microzonazione di terzo livello. (ANSA).