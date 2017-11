Ultima ora

18:28Ostia: Roberto Spada, basta giornalisti, pazienza finita

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Perdonatemi.....io comprendo e rispetto il lavoro di tutti... dopo un'ora e mezza di continuo 'non voglio rilasciare nessuna intervista'....entrava a forza in una associazione per soli soci... disturbando una sessione e spaventando mio figlio.... voi che avreste fatto??? Negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a 'scoglionare'.... la pazienza ha un limite". Così Roberto Spada, protagonista dell' aggressione alla troupe Rai, ricostruisce su Facebook quanto accaduto.

18:19Autonomia: Zaia, dopo referendum si apre stagione nuova

(ANSA) - VENEZIA, 8 NOV - "Si apre una stagione nuova, di devoluzione. Einaudi ha detto che ad ogni territorio sarebbe stata data la giusta autonomia e questo noi vogliamo fare". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, ascoltato in commissione bicamerale per il federalismo, per illustrare il progetto di autonomia della regione. "L'Italia deve fare una scelta di campo in senso federalista", ha agginto Zaia, annunciando che "il ddl che il Consiglio regionale del Veneto ha messo a punto sarà composto di 54 articoli e tratterà di 20 competenze più 3 a legislazione esclusiva. Il provvedimento verrà approvato la prossima settimana". "Il testo - ha spiegato - diventerà la base per la trattativa con il governo".

18:17Francia: tolta immunità Marine Le Pen per foto Isis

(ANSA) - PARIGI, 8 NOV - In Francia l'Assemblea nazionale ha deciso la revoca dell'immunità parlamentare per la presidente del Front National, Marine Le Pen, in relazione all'inchiesta per la diffusione - sull'account Twitter della deputata - di immagini di una vittima dell'Isis. L'inchiesta sulla Le Pen è stata aperta per "diffusione di immagini violente". La presidente del Fn aveva condiviso 3 foto con il testo "Daesh è questo!", mostrando diverse vittime dell'Isis, fra le quali il giornalista Usa James Foley.

18:04Corea Nord: Parolin, augurabile aiutare soluzione crisi

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Sarebbe augurabile che si potesse in qualche maniera aiutare a risolvere questa crisi". Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, parlando delle tensioni tra Nord Corea e Usa, ribadendo che "non è in atto una mediazione della Santa Sede", ma valutando positivamente le notizie riportate dai media relative ad una possibile distensione. "Se si potesse intervenire davvero nel senso di poter aiutare a superare la tensione attuale e trovare soluzioni negoziate e diplomatiche sarebbe il nostro più grande desiderio", ha sottolineato il Segretario di Stato. Quanto ai rapporti tra Corea del Nord e Vaticano, "nel passato ci sono stati", anche se non diplomatici, e "a livello umanitario questi contatti potrebbero essere riattivati". Parlando infine della questione degli armamenti nucleari, Parolin ha ricordato come "il disarmo e il disarmo nucleare sono temi sulla quale la Santa Sede si è sempre impegnata, anche in occasione della recente approvazione della Convenzione".

18:01Terremoto: sindaco Camerino,con Mattarella vicinanza Nazione

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 8 NOV - ''Auguri di buon lavoro e la vicinanza della Nazione: questo non è sicuramente poco. Il senso della visita del Capo dello Stato si racchiude in poche sillabe ma ha un contenuto importantissimo che ci incoraggia ad andare avanti, guardando al futuro. Anche se sicuramente non sarà meno difficile''. Lo ha detto il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, che oggi era a Pieve Torina con altri sindaci per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ''Ci sono le Sae, molte delle quali devono essere abitate, ma la ricostruzione è un'altra cosa, quella che stiamo cercando di raggiungere per i nostri cittadini", ha concluso Pasqui.

17:39Gb: per famiglia reale è settimana remembrance poppy

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - La settimana è quella del ricordo dei caduti in battaglia, che in Gran Bretagna si celebra l'11 novembre, e come sempre la famiglia reale non dimentica di appuntare sul vestito il Remembrance Poppy (papavero del ricordo). Lo ha fatto oggi Kate Middleton presenziando ad una cerimonia a Londra, ma anche il principe Carlo che, insieme a Camilla, è in visita ufficiale in India. Sia Kate che Carlo hanno indossato il classico papavero rosso artificiale che dal 1922 produce, a Richmond nel Surrey, la Poppy Factory, una ditta-charity che realizza ogni anno circa 36milioni di questi papaveri artificiali con cui costruisce 80.000 corone. I papaveri indossati da tutta la Famiglia Reale arrivano appunto dalla Poppy Factory. La fabbrica iniziò la sua attività dando lavoro ai veterani di guerra e ancora oggi i suoi dipendenti, uomini e donne, hanno una qualche disabilità subita durante il lavoro. Il papavero è stato scelto come simbolo del Remembrance Day perché è il primo fiore a sbocciare sui campi di battaglia, come ha ricordato anche De Andrè nella 'Canzone di Piero': "Dormi sepolto in un campo di grano/non è la rosa non è il tulipano/che ti fan veglia dall'ombra dei fossi/ma sono mille papaveri rossi...". Ogni anno nel Regno Unito un papavero-gioiello, creato dai più prestigiosi orafi d'oltremanica, viene messo all'asta durante il Poppy Ball ed il ricavato viene destinato alla Royal British Legion. Quest'anno anche la duchessa di Cornovaglia, Camilla Perker, a New Delhi ha scelto di appuntare sul suo vestito cipria non un poppy artificiale ma una spilla-gioiello che rappresenta un papavero stilizzato. E' ancora impressa nella mente dei londinesi e dei tanti turisti che nel 2014 visitarono Londra l'installazione Blood Swept Lands and Seas of Red ("Il sangue dipinse le terre e i mari di rosso") dedicata ai soldati inglesi caduti nella Prima guerra mondiale che piantò nel fossato della torre di Londra 888.246 papaveri di ceramica, uno per ogni soldato morto, poi venduti per 25 sterline l'uno, soldi dati in beneficenza.

17:34Calcio: Messi, mai posto veti su Icardi

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "La verità sta tenendo fuori, erano tutte balle, in particolare quella che non volevamo Icardi in nazionale. Io non ho mai messo veti, non fa parte del mio modo di essere". Dal ritiro dell'Argentina Lionel Messi mette fine ai pettegolezzi che hanno creato difficoltà nell'ambiente dell'Albiceleste. "Rido di tutte le cavolate che ho sentito - aggiunge -, qui non c'è gente qualsiasi ma del calibro di Mascherano, Di Maria, Biglia sono 'figure' nel mondo. Dire che giocano perché sono amici miei è una mancanza di rispetto verso di me e nei loro confronti. Sono tutte bugie". Una considerazione anche sul grande assente Gonzalo Higuain, partendo dal ricordo della finale mondiale persa nel 2014 con la Germania. "Ci fa male, come a tutti - dice Messi -. Purtroppo il 'Pipita' ha avuto delle occasioni e se la sono presa con lui per questo. E dopo tutti questi anni ci siamo abituati a sentire certe cose".