17:39Gb: per famiglia reale è settimana remembrance poppy

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - La settimana è quella del ricordo dei caduti in battaglia, che in Gran Bretagna si celebra l'11 novembre, e come sempre la famiglia reale non dimentica di appuntare sul vestito il Remembrance Poppy (papavero del ricordo). Lo ha fatto oggi Kate Middleton presenziando ad una cerimonia a Londra, ma anche il principe Carlo che, insieme a Camilla, è in visita ufficiale in India. Sia Kate che Carlo hanno indossato il classico papavero rosso artificiale che dal 1922 produce, a Richmond nel Surrey, la Poppy Factory, una ditta-charity che realizza ogni anno circa 36milioni di questi papaveri artificiali con cui costruisce 80.000 corone. I papaveri indossati da tutta la Famiglia Reale arrivano appunto dalla Poppy Factory. La fabbrica iniziò la sua attività dando lavoro ai veterani di guerra e ancora oggi i suoi dipendenti, uomini e donne, hanno una qualche disabilità subita durante il lavoro. Il papavero è stato scelto come simbolo del Remembrance Day perché è il primo fiore a sbocciare sui campi di battaglia, come ha ricordato anche De Andrè nella 'Canzone di Piero': "Dormi sepolto in un campo di grano/non è la rosa non è il tulipano/che ti fan veglia dall'ombra dei fossi/ma sono mille papaveri rossi...". Ogni anno nel Regno Unito un papavero-gioiello, creato dai più prestigiosi orafi d'oltremanica, viene messo all'asta durante il Poppy Ball ed il ricavato viene destinato alla Royal British Legion. Quest'anno anche la duchessa di Cornovaglia, Camilla Perker, a New Delhi ha scelto di appuntare sul suo vestito cipria non un poppy artificiale ma una spilla-gioiello che rappresenta un papavero stilizzato. E' ancora impressa nella mente dei londinesi e dei tanti turisti che nel 2014 visitarono Londra l'installazione Blood Swept Lands and Seas of Red ("Il sangue dipinse le terre e i mari di rosso") dedicata ai soldati inglesi caduti nella Prima guerra mondiale che piantò nel fossato della torre di Londra 888.246 papaveri di ceramica, uno per ogni soldato morto, poi venduti per 25 sterline l'uno, soldi dati in beneficenza.

17:34Calcio: Messi, mai posto veti su Icardi

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "La verità sta tenendo fuori, erano tutte balle, in particolare quella che non volevamo Icardi in nazionale. Io non ho mai messo veti, non fa parte del mio modo di essere". Dal ritiro dell'Argentina Lionel Messi mette fine ai pettegolezzi che hanno creato difficoltà nell'ambiente dell'Albiceleste. "Rido di tutte le cavolate che ho sentito - aggiunge -, qui non c'è gente qualsiasi ma del calibro di Mascherano, Di Maria, Biglia sono 'figure' nel mondo. Dire che giocano perché sono amici miei è una mancanza di rispetto verso di me e nei loro confronti. Sono tutte bugie". Una considerazione anche sul grande assente Gonzalo Higuain, partendo dal ricordo della finale mondiale persa nel 2014 con la Germania. "Ci fa male, come a tutti - dice Messi -. Purtroppo il 'Pipita' ha avuto delle occasioni e se la sono presa con lui per questo. E dopo tutti questi anni ci siamo abituati a sentire certe cose".

17:31Autonomia: Maroni, partita complicata ma voglio vincerla

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Giovedì c'è il fischio d'inizio della partita: sarà complicata e difficile ma io voglio vincerla". Lo ha detto il presidente della Lombardia Roberto Maroni, in vista dell' apertura giovedì a Roma del tavolo sull'autonomia tra le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna e il Governo. Parlando con i giornalisti Maroni ha ricordato che "martedì siamo riusciti ad avere il voto di tutte le componenti, anche dell' opposizione, ed è la premessa necessaria per fare un buon lavoro a Roma".

17:29Fidanzati uccisi: Ruotolo condannato all’ergastolo

(ANSA) - UDINE, 08 NOV - La Corte d'assise di Udine ha condannato Giosuè Ruotolo all'ergastolo per il duplice omicidio della coppia di fidanzati, Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone. La sentenza, che prevede l'ergastolo con due anni di isolamento diurno, è arrivata dopo oltre due giorni di camera di consiglio. Il 20 ottobre scorso il pm Pier Umberto Vallerin aveva chiesto per Ruotolo l'ergastolo e due anni di isolamento diurno. Ruotolo - difeso dagli avvocati Roberto Rigoni Stern e Giuseppe Esposito - si era sempre proclamato innocente. Ruotolo ha ascoltato il verdetto con gli occhi bassi al fianco dei suoi avvocati. Alle sue spalle il papà e il fratello. In aula c'erano anche i familiari delle vittime, i genitori e i fratelli del militare di Adelfia (Bari), Trifone Ragone, e la mamma, il papà e un fratello di Teresa Costanza, l'assicuratrice milanese di origini siciliane.

17:27Calcio: Salvini, Conte al Milan? Ci metterei la firma

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Conte sulla panchina del Milan ci metterei la firma subito". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, noto tifoso milanista, su Corriere.tv. "Spero che i cinesi che ci hanno comprato esistano. I soldi sinora ce li hanno messi, ora spero - aggiunge sorridenti - che li abbiano anche per gli stipendi di domani".

17:25Calcio: Joao Mario, via dall’Inter? Vediamo cosa accadrà

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - "Le voci di un mio trasferimento al Psg? Sono normali, fanno parte del calcio. Rimango sempre concentrato, non mi distraggo perché sono abituato. Vedremo, c'è ancora molto tempo prima del mercato di gennaio. Vedrò cosa succederà e poi prenderò una decisione su ciò che è meglio per la mia carriera". Il centrocampista dell'Inter Joao Mario, impegnato in questi giorni con la nazionale portoghese, non esclude una sua cessione nel mercato di gennaio. Solo nove le presenze con la maglia dell'Inter quest'anno e voci parlano di un possibile trasferimento al Psg. "Vorrei giocare di più. Credo che le cose possano cambiare - dice a maisfutebol.iol.pt - ed è questo quello su cui mi concentro maggiormente: so che giocherò di più, in un modo o nell'altro. Non mi preoccupo, ora voglio dimostrare al tecnico che sto facendo bene, farò del mio meglio per essere tra i convocati per la Coppa del Mondo. Il mio momento nel club non pregiudica la mia convinzione di poter essere tra i convocati".

17:23A Cavriago mazzi fiori a busto Lenin celebrano rivoluzione

(ANSA) - BOLOGNA, 8 NOV - Il busto di Lenin a Cavriago ha ricevuto numerosi mazzi di fiori, soprattutto rose e garofani rossi, arrivati da tante parti d'Italia e d'Europa per celebrare i cento anni della rivoluzione russa. Il monumento ancora oggi si trova, appunto, in piazza Lenin nel paese della provincia di Reggio Emilia. Raccogliendo l'invito di alcune persone di Cavriago, lanciato in occasione del centenario della rivoluzione, i fiori sono arrivati da Bari, Rovereto, Montebelluna, Bergamo, Firenze, Ferrara, Lione e San Pietroburgo. Il busto fu donato nel 1970 dall'Unione Sovietica al Comune di Cavriago, in memoria di quando, nel 1919, espresse, con un ordine del giorno votato dal consiglio comunale, la volontà di prendere la rivoluzione d'ottobre a modello per l'Italia, nominando Lenin sindaco onorario del paese, onorificenza mai revocata. Dopo una serie di vandalismi il busto è stato trasferito in una sede comunale e in piazza Lenin c'è rimasta una copia. (ANSA).