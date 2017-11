Ultima ora

19:59Si ustiona mentre accende caminetto, 18enne in rianimazione

(ANSA) - MODENA, 8 NOV - Una 18enne residente a Modena è ricoverata in gravissime condizioni al centro ustionati di Parma dopo un incidente avvenuto nella sua abitazione, in via Preti a Modena, questo pomeriggio intorno alle 13 e 30. Stando a quanto emerge dagli accertamenti condotti dai vigili del fuoco direttamente all'interno della casa dove la 18enne vive, pare che la studentessa sia rimasta gravemente ustionata mentre stava accedendo un caminetto a bioetanolo. A dare l'allarme sono stati i genitori, che si sono subito accorti di quanto accaduto. Anche la mamma della ragazza, una 40enne, nel tentativo di soccorrere la figlia è stata investita dalla fiammata, riportando serie ustioni in particolare alle braccia. Sul posto sono accorsi oltre ai pompieri anche. La 18enne è stata poi trasferita al centro ustionati di Parma, dov'è ora ricoverata in rianimazione mentre la giovane madre è stata medicata al Policlinico. La ragazza ha riportato ustioni in diverse parti del corpo. (ANSA).

19:57Stalking,no da giudice a pagamento come condotta riparatoria

(ANSA) - MODENA, 8 NOV - No alla condotta riparatoria per il reato di stalking a fronte della proposta di pagamento di 5mila euro da parte dell'imputato. È la decisione in tribunale a Modena del gup Barbara Malvasi, condivisa anche dal Pm Claudia Natalini, in un procedimento col rito abbreviato a carico di un uomo residente a Maranello che ha perseguitato per diverso tempo l'ex compagna. Agli atti a suo carico ci sono 900 pagine di sms e tra questi anche l'invio di due fotografie di bare, una grande per la donna (questo riferiva l'imputato), una più piccola per la figlia. L'avvocato dell'imputato ha fatto appello alla recentissima legge dell'estinzione del reato per condotta riparatoria, proponendo appunto 5mila euro per far uscire pulito l'uomo. Il giudice ha respinto la proposta e alla fine dell'udienza lo stalker è stato condannato a otto mesi. Sull'episodio è intervenuto il procuratore capo, Lucia Musti: "Non si può pensare che con una manciata di spiccioli si possa ottenere l'impunità per un reato così grave". (ANSA).

19:56Calcio: diplomatica Svezia,’biscotto’? ossessione italiana

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Se il biscotto del 2004 è un'ossessione solo italiana? Direi di sì', per noi è ovvio che è solo uno Svezia-Danimarca, e di questa cosa si discute di più in Italia". Intervistata da Radio Sportiva, la consigliere dell'ambasciata di Svezia a Roma Sara Dahlsten 'accende' la doppia sfida di Stoccolma e Milano. La diplomatica tiene però a sottolineare in positivo i legami anche calcistici fra i due paesi. "E' bello che ci sia questo legame tra le due nazioni - dice -, tanti giocatori svedesi sono stati protagonisti in serie A. Oggi ci sono Helander, Krafth e Rhoden. L'anno scorso durante l'incontro degli Europei all'ambasciata organizzammo un bell'evento, 'Il calcio unisce', c'erano Marco Tardelli e rappresentanti di tre club svedesi: il tema era di parlare su come possiamo aiutare l'integrazione nella società tramite il calcio e lo sport".

19:55Calcio: Icardi, tripletta nel derby emozione indescrivibile

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - La tripletta nel derby come un'emozione indescrivibile, ma è la Juve la vittima preferita di Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter si racconta Inter TV in una lunga intervista in cui ricorda anche l'ultimo successo nella stracittadina di Milano. "È stata una grandissima partita. Segnare una tripletta - dice - è stata un'emozione indescrivibile, unica vincere così all'ultimo minuto. Poi avevo ancora il rammarico di aver sbagliato il precedente rigore e del 2-2 dell'anno prima. L'affetto dei tifosi dopo queste vittorie è la cosa più bella. Amo fare gol alla Juve". Poi un pensiero alla sua nazionale: "Ringrazierò sempre l'Italia per quello che ha fatto per me - dice Icardi -, ma io mi sento argentino e non ho mai pensato di giocare per gli azzurri. Giocare per l'Albiceleste è bellissimo. Tornarci dopo tanto tempo e qualificarci al Mondiale è stato un sogno. Ho fatto tanto in questi 4 anni per l'Inter, e mi sono guadagnato anche il posto in Nazionale".

19:45Siccità: Aqp, dimezzata acqua nelle dighe, nuove restrizioni

(ANSA) - BARI, 8 NOV - Dal 10 novembre, a causa della perdurante siccità, Acquedotto Pugliese ridurrà ulteriormente la pressione idrica nelle reti. E se nelle prossime settimane, in prossimità delle fonti, continuerà a non piovere, saranno adottate nuove restrizioni. Lo spiega Aqp in una nota nella quale rileva che vi è una sempre più ridotta disponibilità di acqua dalle sorgenti storiche di Caposele e Cassano Irpino (-33% rispetto alla media del periodo) e dalle dighe (50% in meno rispetto al 2016). "Acquedotto Pugliese - prosegue il comunicato - è comunque impegnato a garantire il livello minimo di erogazione previsto dalla Carta dei Servizi, assicurando una pressione di 0,5 atmosfere al contatore. Le restrizioni potrebbero causare disagi ai piani superiori al primo, negli stabili privi di idonei impianti di autoclave. Nel contesto particolarmente difficile che attraversiamo, tutti, l'azienda, le istituzioni e i cittadini sono chiamati a dare il proprio contributo alla salvaguardia della risorsa idrica".

19:40Lega: Maroni, darò in beneficenza risarcimento Belsito

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Sono soddisfatto di questa sentenza. Agirò immediatamente per recuperare la provvisionale, che voglio devolvere in beneficenza". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, commenta la condanna a sei mesi dell'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, per diffamazione nei suoi confronti, con un risarcimento a titolo di provvisionale di 100mila euro. Maroni pensa che quella somma potrebbe servire anche a "qualche ente di ricerca lombardo". Il legale di Maroni, Domenico Aiello, ha commentato che con la sentenza "è stata affermata con forza dal Tribunale di Milano quella che, in un paese civile, dovrebbe costituire la regola generale: chi dolosamente diffama e disonora la reputazione di uno stimato uomo politico deve avere la concreta prospettiva del carcere, specie quando si producono gravissime conseguenze che avrebbero potuto avere effetti irreversibili".

19:34Lettera con proiettile e minacce a pm Siena Natalini

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - Una lettera con un proiettile inesploso indirizzata al pm di Siena Aldo Natalini è stata intercettata dalla polizia di Firenze. Secondo quanto si apprende oltre al proiettile la lettera conteneva gravissime minacce. Natalini è uno dei tre magistrati senesi che aveva indagato su Mps e uno dei due titolari della prima inchiesta sulla morte di David Rossi.