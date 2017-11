Ultima ora

19:28Cadavere in valigia, morte risale ad almeno sei mesi fa

(ANSA) - VERCELLI, 8 NOV - Era chiuso nella valigia da almeno sei mesi il cadavere trovato nei giorni scorsi nelle campagne di Alice Castello, al confine tra le province di Vercelli e Biella. E' quanto trapela dai primi accertamenti effettuati sui resti del corpo, in avanzato stato di decomposizione, trovato tra i rifiuti sotto al cavalcavia della bretella autostradale di Santhià. Sarà l'autopsia, che nelle prossime ore verrà disposta dal sostituto procuratore Francesco Alvino, a stabilire le cause del decesso. L'avanzato stato di decomposizione ha reso infatti impossibile determinarle, così come non è stato possibile riconoscere sesso ed età. In queste ore i carabinieri stanno battendo la zona dove è stato trovato il cadavere alla ricerca di indizi utili all'identificazione.(ANSA).

19:27Ostia: giornalista aggredito,Spada chieda perdono a città

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Ho una frattura complessa al setto nasale. Siamo ancora in piedi, dai. E' stata una cosa inaspettata, stavo facendo un'intervista. Stavano cercando di capire le ragioni dell'endorsement a Casapound". Lo ha detto il giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi aggredito ieri da Roberto Spada a Ostia, a La vita in diretta. "Non credo di aver spaventato nessuno sono io quello spaventato - ha detto - Se chiede perdono io sono pronto a perdonarlo, ma dovrebbe chiedere perdono a Ostia, dove l'alto tasso di criminalità e i clan hanno rovinato il tessuto sociale di un luogo bellissima".

19:23M5S: insulti in mail hackerata, attivista si scusa

(ANSA) - BOLOGNA, 8 NOV - Si è chiuso con una lettera di scuse, un risarcimento simbolico, remissione della querela e conseguente proscioglimento il processo per diffamazione a Bologna all'attivista 5 Stelle Serena Saetti. Le accuse riguardavano l'attacco hacker che nel 2013 colpì il meet up bolognese, con la pubblicazione di uno scambio di mail, interno ad esponenti dei M5S, tra i consiglieri comunali Massimo Bugani e Marco Piazza, un paio di consiglieri di quartiere tra cui la stessa Saetti, suo marito Nicola Virzì, alias 'Nick il Nero' e altri. Le mail risalivano a novembre 2012 e si riferivano ai 'ribelli' Giovanni Favia e Federica Salsi, tra i primi ad essere espulsi. Tra i messaggi, anche uno con insulti di Saetti a Onofri, all'epoca consigliere di quartiere, poi fuoriuscito. Difeso dall'avvocato Domenico Morace, ha ritirato la querela dopo che Saetti si è scusata.Poi ha pagato anche le spese legali e un risarcimento simbolico che Onofri destinerà alla 'casa della legalità' di Christian Abbondanza, tra i primi a pubblicare il carteggio. "Dopo tre anni da quei fatti, ricevuta questa lettera, posso ritenermi soddisfatto per la tutela della mia reputazione: la signora Saetti ci ha tenuto a precisare che non aveva nulla contro di me, non voleva offendermi e si è dispiaciuta di averlo fatto involontariamente", ha detto in una nota Onofri. "Questo chiarimento - ha aggiunto - mi tranquillizza sul piano personale per la positiva soluzione di una vicenda che riguardava la tutela della mia reputazione. Sul piano collettivo, tuttavia, resto comunque preoccupato per la tutela del mio paese da parte di una classe politica dove si fa troppo presto a dire che il pesce puzza dalla testa, e a volte le cattive abitudini e i comportamenti scorretti nascono direttamente dalla base dei partiti". (ANSA).

19:21Pd: Orfini, vogliamo fare coalizione ma non a ogni costo

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Noi abbiamo fatto una proposta senza veti, abbiamo un progetto per il paese, vedremo la risposta, se c'è la volontà di costruire un fronte comune per evitare la vittoria della destra. Ma non vogliamo coalizioni a ogni costo, non bisogna ricadere negli errori del passato con coalizioni solo per vincere, bisogna avere omogeneità". Così il presidente Pd Matteo Orfini nel forum a Repubblica tv. "L'obiettivo è - spiega Orfini - fare il 40 per cento come coalizione non come Pd visto che il Rosatellum prevede coalizione almeno nei collegi".

19:17Ostia: Di Stefano (Casapound), violenza deprecabile

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Ci vuole poco a fare chiarezza. Roberto Spada non è un esponente di CasaPound. Con lui non condividiamo nulla, se non una sua presenza ad una festa per bambini in piazza 18 mesi fa. Non rispondiamo certo delle sue azioni e la violenza è sempre deprecabile". Lo scrive su twitter il vicepresidente di Casapound Simone Di Stefano. Su Facebook Luca Marsella, ex candidato alla presidenza del municipio di Ostia per Casapound ha scritto: "Io rispondo delle mie azioni e di quelle degli iscritti del mio movimento. Ho sempre ribadito la mia condanna verso ogni mafia, malaffare e criminalità organizzata e specificato che CasaPound non farà favori a nessuno. Condanno la violenza, che è sempre sbagliata. Vorrei che però venisse posta l'attenzione sull'accanimento e sulla continua diffamazione verso il sottoscritto che sta avvenendo in questi giorni". Sul web circola una foto che ritrae Marsella e Roberto Spada. Quest'ultimo nel corso della campagna elettorale ha fatto un endorsement nei confronti di Casapound.

19:15Guerra Val Roya ai tir, Tribunale Nizza non sospende divieto

(ANSA) - CUNEO, 8 NOV - Resta in vigore lo stop ai tir in Val Roya. Il Tribunale Amministrativo di Nizza ha respinto la richiesta di sospendere l'ordinanza con cui i comuni francesi di Breil, Fontan, La Brigue, Saorge e Tenda hanno vietato la circolazione ai mezzi pesanti sopra le 19 tonnellate. Una decisione che rende ancora più complicati i collegamenti tra Italia e Francia attraverso il basso Piemonte. La richiesta di sospendere il divieto era stata avanzata dalla Prefettura di Nizza e altri due ricorsi analoghi era stati presentati da Astra, Fai e Confartigianato Cuneo e da Buzzi-Unicem, che ha uno stabilimetno a Robilante (Cuneo). L'ordinanza è in vigore dallo scorso 12 ottobre, quando nei cinque comuni francesi sono stati installati i cartelli di divieto e sono scattate le prime multe della polizia municipale. La Regione Piemonte aveva chiesto una deroga per i mezzi a servizio delle province di Cuneo e di Imperia. Il problema verrà affrontato anche dalla conferenza intergovernativa del 24 novembre.(ANSA).

19:12Bullismo: nasce YouPol, app della Polizia per i ragazzi

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Un'app che consente di interagire con la polizia consentendo l'invio, anche in maniera anonima, di segnalazioni riguardanti episodi di bullismo o di spaccio di droga: è 'YouPol', l'applicazione per smartphone e tablet realizzata dalla Polizia. Grazie a YouPol - che da oggi sarà operativa a Roma, Milano e Catania - è possibile inviare alle sale operative delle questure immagini e segnalazioni relative a episodi di bullismo e spaccio, sia di cui si è stati testimoni sia di cui si è appreso per altre vie. "Questa è una app amica - ha detto il ministro Marco Minniti - a cui potete rivolgervi in caso di difficoltà. Lanciate il segnale, dite che c'è bisogno di un aiuto, fatelo anche in maniera anonima se volete, ma l'unica cosa che non dovete fare è voltarvi dall'altra parte". "Non entriamo nelle vostre vite, non è il grande fratello - ha aggiunto il capo della Polizia Gabrielli - non abbiamo bisogno di avere spioni sul territorio ma di cittadini sempre più consapevoli e partecipi della sicurezza"