Ultima ora

19:45Siccità: Aqp, dimezzata acqua nelle dighe, nuove restrizioni

(ANSA) - BARI, 8 NOV - Dal 10 novembre, a causa della perdurante siccità, Acquedotto Pugliese ridurrà ulteriormente la pressione idrica nelle reti. E se nelle prossime settimane, in prossimità delle fonti, continuerà a non piovere, saranno adottate nuove restrizioni. Lo spiega Aqp in una nota nella quale rileva che vi è una sempre più ridotta disponibilità di acqua dalle sorgenti storiche di Caposele e Cassano Irpino (-33% rispetto alla media del periodo) e dalle dighe (50% in meno rispetto al 2016). "Acquedotto Pugliese - prosegue il comunicato - è comunque impegnato a garantire il livello minimo di erogazione previsto dalla Carta dei Servizi, assicurando una pressione di 0,5 atmosfere al contatore. Le restrizioni potrebbero causare disagi ai piani superiori al primo, negli stabili privi di idonei impianti di autoclave. Nel contesto particolarmente difficile che attraversiamo, tutti, l'azienda, le istituzioni e i cittadini sono chiamati a dare il proprio contributo alla salvaguardia della risorsa idrica".

19:40Lega: Maroni, darò in beneficenza risarcimento Belsito

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Sono soddisfatto di questa sentenza. Agirò immediatamente per recuperare la provvisionale, che voglio devolvere in beneficenza". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, commenta la condanna a sei mesi dell'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, per diffamazione nei suoi confronti, con un risarcimento a titolo di provvisionale di 100mila euro. Maroni pensa che quella somma potrebbe servire anche a "qualche ente di ricerca lombardo". Il legale di Maroni, Domenico Aiello, ha commentato che con la sentenza "è stata affermata con forza dal Tribunale di Milano quella che, in un paese civile, dovrebbe costituire la regola generale: chi dolosamente diffama e disonora la reputazione di uno stimato uomo politico deve avere la concreta prospettiva del carcere, specie quando si producono gravissime conseguenze che avrebbero potuto avere effetti irreversibili".

19:34Lettera con proiettile e minacce a pm Siena Natalini

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - Una lettera con un proiettile inesploso indirizzata al pm di Siena Aldo Natalini è stata intercettata dalla polizia di Firenze. Secondo quanto si apprende oltre al proiettile la lettera conteneva gravissime minacce. Natalini è uno dei tre magistrati senesi che aveva indagato su Mps e uno dei due titolari della prima inchiesta sulla morte di David Rossi.

19:30Lega: Belsito condannato a risarcire Maroni

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - L'ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito dovrà versare un risarcimento a titolo di provvisionale di 100mila euro al governatore lombardo Roberto Maroni. Lo ha deciso il giudice di Milano Oscar Magi che ha condannato l'ex responsabile delle casse della Lega a 6 mesi per diffamazione per alcune sue dichiarazioni, pubblicate il 19 aprile 2012 dal settimanale 'Panorama', nelle quali, in sostanza, sosteneva che l'allora ministro dell'Interno era stato "destinatario" di una "tangente da 54 milioni di dollari" per una commessa in Libia. Belsito - come ha spiegato il pm Paolo Filippini che aveva chiesto la condanna a 6 mesi, dopo che il procedimento era passato per due richieste di archiviazione e un'imputazione coatta - "diede al giornalista informazioni volte a screditare Maroni, quello che lui vedeva come suo nemico" all'epoca, quando era scoppiato lo scandalo dei fondi del Carroccio che aveva coinvolto lo stesso Belsito. Maroni nel processo era parte civile rappresentato dal legale Domenico Aiello.

19:28Cadavere in valigia, morte risale ad almeno sei mesi fa

(ANSA) - VERCELLI, 8 NOV - Era chiuso nella valigia da almeno sei mesi il cadavere trovato nei giorni scorsi nelle campagne di Alice Castello, al confine tra le province di Vercelli e Biella. E' quanto trapela dai primi accertamenti effettuati sui resti del corpo, in avanzato stato di decomposizione, trovato tra i rifiuti sotto al cavalcavia della bretella autostradale di Santhià. Sarà l'autopsia, che nelle prossime ore verrà disposta dal sostituto procuratore Francesco Alvino, a stabilire le cause del decesso. L'avanzato stato di decomposizione ha reso infatti impossibile determinarle, così come non è stato possibile riconoscere sesso ed età. In queste ore i carabinieri stanno battendo la zona dove è stato trovato il cadavere alla ricerca di indizi utili all'identificazione.(ANSA).

19:27Ostia: giornalista aggredito,Spada chieda perdono a città

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Ho una frattura complessa al setto nasale. Siamo ancora in piedi, dai. E' stata una cosa inaspettata, stavo facendo un'intervista. Stavano cercando di capire le ragioni dell'endorsement a Casapound". Lo ha detto il giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi aggredito ieri da Roberto Spada a Ostia, a La vita in diretta. "Non credo di aver spaventato nessuno sono io quello spaventato - ha detto - Se chiede perdono io sono pronto a perdonarlo, ma dovrebbe chiedere perdono a Ostia, dove l'alto tasso di criminalità e i clan hanno rovinato il tessuto sociale di un luogo bellissima".

19:23M5S: insulti in mail hackerata, attivista si scusa

(ANSA) - BOLOGNA, 8 NOV - Si è chiuso con una lettera di scuse, un risarcimento simbolico, remissione della querela e conseguente proscioglimento il processo per diffamazione a Bologna all'attivista 5 Stelle Serena Saetti. Le accuse riguardavano l'attacco hacker che nel 2013 colpì il meet up bolognese, con la pubblicazione di uno scambio di mail, interno ad esponenti dei M5S, tra i consiglieri comunali Massimo Bugani e Marco Piazza, un paio di consiglieri di quartiere tra cui la stessa Saetti, suo marito Nicola Virzì, alias 'Nick il Nero' e altri. Le mail risalivano a novembre 2012 e si riferivano ai 'ribelli' Giovanni Favia e Federica Salsi, tra i primi ad essere espulsi. Tra i messaggi, anche uno con insulti di Saetti a Onofri, all'epoca consigliere di quartiere, poi fuoriuscito. Difeso dall'avvocato Domenico Morace, ha ritirato la querela dopo che Saetti si è scusata.Poi ha pagato anche le spese legali e un risarcimento simbolico che Onofri destinerà alla 'casa della legalità' di Christian Abbondanza, tra i primi a pubblicare il carteggio. "Dopo tre anni da quei fatti, ricevuta questa lettera, posso ritenermi soddisfatto per la tutela della mia reputazione: la signora Saetti ci ha tenuto a precisare che non aveva nulla contro di me, non voleva offendermi e si è dispiaciuta di averlo fatto involontariamente", ha detto in una nota Onofri. "Questo chiarimento - ha aggiunto - mi tranquillizza sul piano personale per la positiva soluzione di una vicenda che riguardava la tutela della mia reputazione. Sul piano collettivo, tuttavia, resto comunque preoccupato per la tutela del mio paese da parte di una classe politica dove si fa troppo presto a dire che il pesce puzza dalla testa, e a volte le cattive abitudini e i comportamenti scorretti nascono direttamente dalla base dei partiti". (ANSA).