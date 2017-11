Ultima ora

21:19Catalogna: confermato carcere per i due Jordi

(ANSA) - MADRID, 8 NOV - La Audiencia Nacional di Madrid ha confermato il carcere preventivo per i leader indipendentisti catalani Jordi Sanchez e Jordi Cuixart accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche di Barcellona del 20-21 settembre. Quattro magistrati hanno votato a favore, uno contro. Il giudice dissidente José Ricardo de Prada ha definito "non necessario, non idoneo e sproporzionato" l'arresto dei 'due Jordi' ordinato dalla giudice Carmen Lamela.

21:16Cina: Casa Bianca, verso accordi fino a 250mld dollari

(ANSA) - PECHINO, 8 NOV - La Casa Bianca si prepara ad annunciare una serie di maxi accordi fino a 250 miliardi di dollari durante la settimana: è la stima di Wilbur Ross, segretario al Commercio Usa, fatta in un incontro a Pechino con gli executive di una trentina di società Usa. Lo riporta la Bloomberg, citando il resoconto di due partecipanti, confermato da un funzionario dell'amministrazione Usa. Ross ha reso noto oggi intese per 9 miliardi con 19 società, quali DowDuPont, Honeywell, General Electric e Bell Helicopter.

21:14Catalogna: decine di migliaia di persone in piazza

(ANSA) - BARCELLONA, 8 NOV - Decine di migliaia di persone di nuovo scese in piazza questo pomeriggio in tutta la Catalogna per chiedere la liberazione dei dieci "detenuti politici" - 8 membri del Govern di Carles Puigdemont e due leader indipendentisti - incarcerati a Madrid per ordine di una giudice spagnola. All'appello delle organizzazioni della società civile ci sono state concentrazioni davanti ai municipi delle principali città ma anche di comuni più piccoli e sulla piazza della cattedrale di Barcellona.

21:11Paradise Papers:c’è anche Weinstein tra le tante star

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - C'è anche Harvey Weinstein nella lista delle 'celebrities' coinvolte nelle rivelazioni dei 'Paradise Papers' sui paradisi fiscali. Lo rende noto il Guardian aggiungendo che oltre al produttore cinematografico americano già travolto dallo scandalo delle molestie sessuali, nei nuovi documenti compaiono tra gli altri i nomi di Shakira, Nicole Kidman e Justin Timberlake. Weinstein, in particolare, avrebbe investito nel 2001 in un fondo alla Bermuda, ormai estinto.

20:36Ostia: indagine su aggressione, fascicolo a Dda

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - La Procura ha aperto un fascicolo in relazione del reporter della Rai Daniele Piervincenzi ad opera di Roberto Spada. A Spada è contestato il reato di lesioni ma i pm stanno attendendo di conoscere l'entità del danno riportato da giornalista per ridefinire eventualmente il reato. Spada rischia l'accusa di lesioni gravi o gravissime. Il fascicolo è stato affidato ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia.

20:23Sgominata Banda di hacker, sei arresti e 13 indagati

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - Sei arresti e 11 indagati è il bilancio della Squadra Mobile della Questura di Bolzano, in collaborazione con la Task Force Cybercrime della Polizia Criminale di Osnabrück che è riuscita a sgominare una banda internazionale dedita alle truffe informatiche, composta in prevalenza da cittadini pachistani. Si presume, spiega la Polizia, che la banda, tra l'inizio del 2011 e luglio 2017 sia riuscita a infiltrarsi nei sistemi informatici dei centralini telefonici (tipo "Alcatel Omnipax" e "Siemens Hi-Path"), in uso a grandi aziende private ed enti pubblici tedeschi. Con questo sistema i malviventi sfruttavano le utenze telefoniche delle ignare imprese, sulle quali deviavano un grosso volume di traffico telefonico, il tutto attraverso un trasferimento di chiamata preimpostato. Alle parti lese risultano essere stati addebitati 3,5 mln di euro dagli operatori telefonici. Nello scorso aprile le indagini portavano all'effettuazione in una decina di perquisizioni tra Bolzano, Roma, Milano, Bergamo, Ancona e Genova.

20:13Ostia: Minniti, in Italia non esistono zone franche

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, a quanto si apprende, sta seguendo personalmente dal Viminale la vicenda dell'aggressione subita dal giornalista e dalla troupe della Rai ad Ostia. Le forze di polizia stanno lavorando sul caso perché i principi di legalità, è il pensiero del ministro, "non sono derogabili e in Italia non possono esistere zone franche". Secondo fonti del Viminale, il ministro considera "molto grave" l'aggressione, "per il fatto in sè, per la caratura dell'aggressore e perché è stato colpito un organo di stampa in campagna elettorale".