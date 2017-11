Ultima ora

23:46Ostia: gli azzurri del rugby “forza Piervincenzi”

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Come capitano e come nazionale italiana in generale siamo tutti molto dispiaciuti per quanto è successo all'amico Daniele Piervincenzi. Ora gli diciamo di riprendersi presto". Da Catania, dove sabato ci sarà la sfida contro le Fiji, l'uomo simbolo del rugby azzurro Sergio Parisse esprime solidarietà al giornalista di 'Nemo', ex rugbista e in passato conduttore di trasmissioni sullo sport 'ovale' in occasione del 6 Nazioni. "Io e tutta la nazionale - dice Parisse - ci sentiamo molto vicini a Daniele, che oggi è stato fatto oggetto di una vigliacca aggressione mentre stava svolgendo il suo lavoro. Ripeto, siamo molto dispiaciuti".

23:44Moto:Valencia, Aprilia si veste di rosso in nome solidarietà

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il GP di Valencia, appuntamento finale della stagione MotoGP 2017, vedrà le Aprilia RS-GP gareggiare nella livrea "rosso totale" di (RED), associazione che si è distinta negli anni per l'impegno nelle politiche di lotta contro malattie che rappresentano uno dei più grandi problemi del nostro tempo. Fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, RED ha contribuito per oltre 475 milioni di dollari al Global Fund per la lotta ad AIDS, Tubercolosi e Malaria. I finanziamenti sono arrivati in Ghana, Kenya, Lesotho, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Tanzania e Zambia, il 100% delle risorse sono state investite in Africa per finanziare programmi mirati a combattere l'HIV/AIDS. Gli aiuti di (RED) al Global Fund hanno avuto impatto su più di 90 milioni di persone con attività di prevenzione, cure, consulenze, test HIV e servizi di assistenza. Aprilia si veste (RED) per sostenere una battaglia così nobile, solo il logo (RED) comparirà sulle moto. A Valencia tornerà in sella Aleix Espargaró, costretto a saltare il GP malese.

22:32Scherma:Bebe Vio “Non volevo abdicare dopo Rio,gioia enorme”

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Ho vissuto un'ansia incredibile in questi giorni. La medaglia più grande è stata proprio superare e gestire la tensione. Non volevo abdicare dopo Rio e quindi ce l'ho messa tutta. Dall'estate mi sono chiusa in palestra tutti i giorni ad allenarmi, rinunciando a tutto: ora provo una gioia immensa". Bebe Vio non nasconde la felicità per l'oro conquistato ai mondiali di scherma paralimpica: "Il peggior incubo in questi giorni - aggiunge - è stato fare i conti con chi mi diceva 'tanto vinci facile'". Bebe Vio ha svelato un piccolo retroscena: Jovanotti nei giorni scorsi le ha mandato il suo nuovo inedito, raccomandandosi di non farlo ascoltare a nessuno. "L'ho canticchiato mille volte, mi ha aiutato in questa vigilia delle gare, ma Lorenzo stai tranquillo non lo ha sentito nessuno" sorride la neo campionessa iridata, che torna in pedana sabato per la prova a squadre.

21:51Gb: si dimette ministra dello Sviluppo internazionale

(ANSA) - LONDRA, 8 NOV - Si è dimessa dal suo incarico la ministra britannica per lo Sviluppo internazionale, Priti Patel, per aver condotto numerosi colloqui non autorizzati con autorità e politici israeliani, fra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu. La 45enne Patel era stata richiamata d'urgenza a Downing Street mentre si trovava in visita ufficiale in Uganda.

21:43Calcio: Azzurri, si ferma Spinazzola

(ANSA) - FIRENZE, 08 NOV - Scatta l'allarme per Leonardo Spinazzola: il difensore della Nazionale e dell'Atalanta al termine dell'allenamento ha accusato un lieve affaticamento muscolare e per questo è stato messo precauzionalmente a riposo.

21:37Scuola: colla in serrature, alunni e docenti restano fuori

(ANSA) - CAGLIARI, 8 NOV - Giornata movimentata per gli alunni della scuola media Alziator di Mulino Becciu a Cagliari, che fa parte dell'istituto comprensivo Giusy Devinu. Questa mattina alunni, docenti e collaboratori scolastici sono rimasti fuori dall'istituto per una ventina di minuti: qualcuno aveva inserito della colla nelle serrature. "Tutti sono entrati intorno alle 8.45. Sono infatti arrivati alcuni collaboratori degli altri plessi scolastici e hanno forzato le serrature", spiega all'ANSA Roberto Bernardini, dirigente scolastico reggente. Sul posto è poi anche intervenuta la Polizia. Dall'inizio dell'anno scolastico nell'istituto si sono verificati alcuni episodi spiacevoli per i quali i genitori sono preoccupati. Qualcuno ha sfondato la porta di un bagno: "è avvenuto all'inizio dell'anno - racconta ancora Bernardini - ed è stata subito riparata". Qualche giorno fa, invece, un ragazzino ha esploso alcuni petardi nell'istituto."È stato rimproverato e nei suoi confronti scatteranno provvedimenti", annuncia il preside reggente. I vertici dell'istituto hanno già sospeso due ragazzini a seguito di comportamenti non consoni tenuti a scuola. "Effettivamente c'è qualche ragazzo più agitato di altri - conferma Bernardini - ma abbiamo preso subito provvedimenti. Si tratta di pochi alunni sui circa 110 delle sei classi".(ANSA).

21:32Yemen: embargo saudita, prezzo benzina schizza alle stelle

(ANSA) - SANAA, 8 NOV - Centinaia di automobili in fila sulle principali strade di Sanaa, capitale dello Yemen, dopo che i ribelli Houthi, che controllano la città, hanno ordinato la chiusura dei distributori di benzina accusando i commercianti di sfruttare il blocco saudita per aumentare il prezzo del carburante. Hassan al-Zaydi, portavoce del ministero del Petrolio guidato dagli Houthi ha detto che i commercianti si sono rifiutati di mantenere inalterato il prezzo della benzina e ciò ha costretto le autorità ad imporre la chiusura dei distributori. Un funzionario Onu, George Khoury, ha detto che le agenzie di aiuti delle Nazioni Unite non sono state informate in anticipo del blocco e di averlo appreso dai media aggiungendo che tale mossa "aggraverà la situazione umanitaria. Ogni trauma avrà conseguenze catastrofiche sulle vite di centinaia di migliaia di persone e di bambini". Khoury ha poi precisato che a 10 navi Onu con aiuti umanitari è stato impedito di attraccare nei porti nel Mar Rosso di Hodeida e di Salef.