Ultima ora

14:09‘Sono Gesù’, entra in chiesa e rompe statua

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E' entrato nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli di piazza del Popolo, nel cuore di Roma, urlando "Sono Gesù Cristo" e ha buttato per terra la statua di una santa. E' accaduto intorno alle 10. L'uomo, un 49enne italiano con problemi psichici, è stato bloccato dai carabinieri di piazza Venezia. Dalle prime informazioni sembra abbia danneggiato sia la statua sia alcuni candelabri.

14:00Gb: minaccia chimica a Oxford, intossicati due agenti

(ANSA) - LONDRA, 9 NOV - Due agenti di polizia sono stati portati in ospedale perché feriti in seguito a una "minaccia chimica" nella cittadina universitaria di Oxford che ha portato all'evacuazione di una via. Ne danno notizia i media britannici, secondo cui gli agenti stavano compiendo un "arresto di routine" quando si sono accorti della minaccia chimica della quale non è stata specificata la natura. Secondo quanto riferisce l'Oxford Mail online, quotidiano della città universitaria inglese, la "minaccia chimica" non è legata a un fatto di terrorismo. L'arresto compiuto riguarda un 34enne accusato di molestie. La presenza di forze dell'ordine e servizi di soccorso sul posto è stata ridotta.

13:54Calcio: Pellegrini, Inter può vincere scudetto

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Non solo la qualificazione alla Champions League, l'Inter può puntare più in alto secondo Ernesto Pellegrini. "La vedo bene, è una squadra quadrata, che può anche vincere lo scudetto, perché è guidata da un grande allenatore: i giocatori sono seri", ha sottolineato l'ex presidente nerazzurro, che apprezza "molto" Spalletti: "Un leader, un trascinatore, un uomo che sa come si intrattengono i rapporti con i giocatori e con gli uomini. Ci vedo una somiglianza con Trapattoni: entrambi sono uomini forti, che sanno penetrare nell'animo umano. Si somigliano molto". Premiato con la 'Exellence Guirlande d'Honneur' di Sport Movies e Tv 2017, Pellegrini ha confermato di non essere interessato a rilevare la quota di minoranza del presidente interista, Thohir. "Per me è impossibile - ha chiarito l'imprenditore -. Mi hanno offerto nel tempo di comprare altre società, ma il mio cuore batte nerazzurro, non mi vedo proprietario in una squadra diversa dall'Inter, ma non faccia parte del mio futuro".

13:50Incidenti stradali: in 2017 più morti su moto, calo ciclisti

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Nel 2016, dati Istat, si sono registrati 175.791 incidenti stradali che hanno provocato 3.283 vittime e 249.175 feriti. E nei primi 10 mesi del 2017, sulla base degli incidenti mortali rilevati da Polizia Stradale e Carabinieri - a fronte di 23 morti in più (+1,6%, dato su cui "pesa" l'incidente al pullman ungherese, con 16 giovani vittime) - si registra un aumento dei morti tra i centauri dell'8,1% (+29 decessi), mentre diminuiscono di oltre il 27% tra i ciclisti (-26 vittime). Sono i dati resi noti all'Eicma, il Salone del ciclo e motociclo, dalla Polizia di Stato. Dopo l'inversione di tendenza del 2015 (quando per la prima volta dal 2001 si era registrato un aumento delle vittime del 1,4%), il numero dei morti è calato di 145 unità sul 2015 (-4,2%). In lieve aumento, invece, incidenti complessivi (0,7%) e feriti (0,9%). Nel 2016, si sono registrati 1.470 decessi tra conducenti e passeggeri di auto, 657 motociclisti, 570 pedoni, 275 ciclisti, 116 ciclomotoristi.

13:37Alto Adige dice no al lavoro domenicale e festivo

(ANSA) - BOLZANO, 9 NOV - Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una mozione contro il lavoro nelle giornate domenicali e festive. Il documento, presentato da Andrea Pöder del partito della destra sudtirolese Bürger Union, impegna la giunta provinciale ad adoperarsi per mantenere il riposo domenicale festivo e "ad esprimersi contro il lavoro domenicale nei settori in cui non risulti assolutamente necessario, nonché ad adottare misure che contribuiscano a limitare le aperture domenicali e festive". La mozione è stata approvata all'unanimità.

13:36Sardegna: sovranisti Pds a Gentiloni, Governo sleale

(ANSA) - CAGLIARI, 9 NOV - "Il governo che lei rappresenta pro tempore mi appare sciatto, irrispettoso e sleale nei confronti dei sardi e della Sardegna". Comincia così la lettera aperta del segretario del Partito dei Sardi, Franciscu Sedda, al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che questo pomeriggio riceverà il Governatore Francesco Pigliaru a Palazzo Chigi. Sedda, che rilancia l'indipendenza "politica" della Sardegna dall'Italia come "unico modo per attivare una cooperazione reciprocamente proficua, scevra da slealtà e mancanze di rispetto", si riferisce, in particolare, all'impugnazione della legge che istituisce l'Agenzia sarda delle entrate. "Il Governo che lei rappresenta ha fatto ricorso appellandosi all'articolo 9 dello Statuto Sardo". La norma, ricorda il segretario, prevede che "la Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi". Ma, secondo il leader PdS, il governo cita l'articolo in modo non corretto, invertendo "propri tributi" in "tributi propri". Questo "delegittima moralmente e invalida praticamente la vostra pretesa di ricorrere". "Ora - scrive l'esponente del Pds - il fatto che riusciate a mancare di attenzione e rispetto per la legge fondamentale della Sardegna lascia intendere quanto possano contare tutte le altre nostre leggi di minor rango". E quindi: "Nemmeno le chiederò di ritirare il ricorso, penso però che questo sia il miglior modo per far capire ai sardi l'ineliminabile, automatica, divergenza di interessi fra la nazione sarda e la nazione italiana e spingere, dunque, i sardi ad esercitare sempre più fortemente, in modo democratico e pacifico, il proprio diritto all'autodeterminazione". (ANSA).

13:30Corruzione in Vda: sequestrati anche soldi ufficio Rollandin

(ANSA) - AOSTA, 9 NOV - Sono stati sequestrati anche circa 3.500 euro in banconote di grosso taglio durante la perquisizione avvenuta ieri nell'ufficio dell'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, indagato nell'ambito di un'inchiesta su un giro di corruzione in Valle d'Aosta. Lo ha appreso l'ANSA. Il denaro era in un fascicolo all'interno dei cassetti della sua scrivania nella stanza che gli è riservata come consigliere all'ufficio gruppi. Rollandin ha detto agli inquirenti - secondo quanto si è appreso - che la somma proviene da rimborsi ottenuti per la sua attività politico/amministrativa; sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare questa tesi. Oltre ai soldi nell'ufficio dell'ex presidente sono anche stati sequestrati dei documenti. Nel giugno scorso nella scrivania della Presidenza della Regione erano stati trovati 25.000 euro in contanti. Per questa vicenda sono indagati l'allora presidente Pierluigi Marquis, un suo collaboratore e l'ex presidente del Consiglio Valle, accusati di calunnia: secondo l'ipotesi della procura sono stati loro a mettere i soldi e a fare in modo che risultassero di Rollandin.(ANSA).