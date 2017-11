Ultima ora

14:39Corea Nord: Cremlino, ‘bene invito Trump a cooperare’

(ANSA) - MOSCA, 9 NOV - L'invito di Donald Trump alla Russia a cooperare sulla questione nordcoreana "è quantomeno in sintonia con la ferma e ben nota posizione" di Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, affermando che "il presidente Putin ha più volte parlato della necessità di una stretta cooperazione tra tutte le parti coinvolte per risolvere la crisi in Corea del Nord".

14:34Azzurri: guaio per Ventura, Zaza infortunato

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Brutta sorpresa - apprende l'Ansa - per il ct azzurro Gian Piero Ventura, alla vigilia dell'andata dello spareggio per i Mondiali contro la Svezia: Simone Zaza, sul quale il ct degli azzurri puntava molto, ha sospeso l'allenamento di stamattina, a cauda del riacutizzarsi di un pregresso problema al ginocchio sinistro. E' molto probabile che il giocatore del Valencia non sia disponibile per domani. Zaza rimane, comunque, con il gruppo degli azzurri.

14:32Ostia:informativa CC in Procura,al vaglio altri accertamenti

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E' stata trasmessa dai carabinieri di Ostia l'informativa sull'aggressione subita dal reporter Rai Daniele Piervincenzi ad opera di Roberto Spada. I carabinieri hanno raccolto le certificazioni mediche. Da valutare la necessità di nuovi accertamenti. Nel video dell'aggressione girato dall'operatore della trasmissione Nemo si vede Roberto Spada dare prima una testata al reporter e poi inseguirlo con un bastone. I carabinieri di Ostia hanno raccolto ieri sera la denuncia del reporter Rai Piervincenzi. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, Piervincenzi il pomeriggio prima è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio assieme al videomaker Edoardo Anselmi, rimasto lievemente ferito, ma avrebbe rifiutato il ricovero. Al pronto soccorso avrebbe avuto una prima prognosi di 30 giorni.

14:31Picchia agenti e fa saluto fascista, accusato di apologia

(ANSA) - GENOVA, 9 NOV - Fermato dalla polizia per alcuni controlli grazie al fiuto del cane antidroga, un pregiudicato genovese di 61 anni senza fissa dimora è stato arrestato perché ha reagito insultando e aggredendo gli agenti, ai quali poi ha fatto il saluto fascista in segno di sfida. L'uomo, fermato per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato per oltraggio, apologia del fascismo e porto abusivo di armi: nello zaino aveva un punteruolo e un coltello a serramanico. Il sessantenne, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, è stato anche segnalato all'autorità amministrativa come consumatore di sostanza stupefacente. (ANSA).

14:26Calcio: storia Nazionale, mostra a Milano per Italia-Svezia

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - In occasione della partita Italia-Svezia, ritorno del Play-off mondiale del 13 novembre a San Siro, la Nazionale porterà la propria storia in mostra a Milano. Nell'Arena Civica 'Gianni Brera', da sabato 11 a lunedì 13 novembre, sarà allestita una mostra di cimeli provenienti dal Museo del calcio di Coverciano. Nella Palazzina Appiani verranno esposte le quattro Coppe del mondo e la Coppa Europa vinte dagli azzurri, oltre a cimeli attraverso i quali è possibile ripercorrere la lunga storia della Nazionale, iniziata proprio nell'Arena Civica nel maggio 1910. Tra gli oggetti in mostra anche le maglie indossate dai campioni nelle sfide più importanti. Come la maglia numero 10 di Giacinto Facchetti in occasione della fase finale dell'Europeo 1968, la numero 20 di Paolo Rossi al Mondiale 1982 vinto dagli Azzurri in Spagna, nel quale 'Pablito' divenne capocannoniere per poi vincere anche il Pallone d'Oro. Oppure la numero 7 di Paolo Maldini nel Mondiale 1990 e la 6 indossata da Franco Baresi nel Mondiale di Usa '94.

14:20Papa: stop vendita sigarette in Vaticano

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 9 NOV - Papa Francesco "ha deciso che il Vaticano terminerà la vendita di sigarette ai propri dipendenti a partire dal 2018. Il motivo è molto semplice: la Santa Sede non può contribuire ad un esercizio che danneggia chiaramente la salute delle persone". Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke. "Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità - ricorda Burke - ogni anno il fumo è la causa di oltre sette milioni di morti in tutto il mondo. Nonostante le sigarette vendute ai dipendenti e pensionati del Vaticano a un prezzo scontato siano fonte di reddito per la Santa Sede, nessun profitto può essere legittimo - ha sottolineato il direttore della sala stampa vaticana riportando la volontà del Papa - se mette a rischio la vita delle persone".

14:09‘Sono Gesù’, entra in chiesa e rompe statua

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E' entrato nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli di piazza del Popolo, nel cuore di Roma, urlando "Sono Gesù Cristo" e ha buttato per terra la statua di una santa. E' accaduto intorno alle 10. L'uomo, un 49enne italiano con problemi psichici, è stato bloccato dai carabinieri di piazza Venezia. Dalle prime informazioni sembra abbia danneggiato sia la statua sia alcuni candelabri.