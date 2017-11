Ultima ora

15:01Puigdemont annuncia struttura Govern in esilio

(ANSA) - BARCELLONA, 9 NOV - Il Presidente catalano deposto Carles Puigdemont ha annunciato oggi la creazione di una "struttura stabile" per "coordinare le azioni del Govern" dall'esilio di Bruxelles volta a conseguire la "vittoria alle elezioni" del 21 dicembre e la "liberazione dei detenuti politici". La struttura del "Govern legittimo" in Belgio contribuirà anche, ha indicato, a "denunciare la politicizzazione della giustizia spagnola, la sua mancanza di imparzialità e la sua volontà di perseguire le idee".

14:55Vettura treno alta velocità svia da binari a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 NOV - Un treno dell'Alta velocità di Fs, un Freccia Argento Roma-Bergamo, è sviato dai binari nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze Castello. Lo sviamento ha riguardato la penultima vettura: avrebbe ceduto il carrello. appreso al momento non risultano feriti. Rfi spiega che non c'è stata "nessuna conseguenza per i passeggeri". Sul posto Polfer, personale delle Fs e vigili del fuoco. Sulla dinamica, secondo quanto appreso avrebbe ceduto il carrello della penultima carrozza, che comunque è rimasta in assetto verticale. La circolazione ferroviaria, informa Rfi, risulta "rallentata nel nodo di Firenze, sulla tratta Firenze-Bologna. Attualmente i treni percorrono itinerari alternativi. Lo svio è avvenuto alle 11.10 circa.

14:53Catalogna: Rajoy, appello ‘partecipazione massiccia’ a voto

(ANSA) - MADRID, 9 NOV - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha lanciato un appello per una alta affluenza alle urne dei catalani alle elezioni che ha convocato per il 21 dicembre. "Sono elezioni molto importanti, ha detto Rajoy, ed è molto importante che ci sia una partecipazione massiccia". Il premier spagnolo sarà a Barcellona domenica, per la prima volta dall'inizio del commissariamento imposto da Madrid, per la presentazione della candidatura del capolista Pp Xavier Albiol.

14:39Corea Nord: Cremlino, ‘bene invito Trump a cooperare’

(ANSA) - MOSCA, 9 NOV - L'invito di Donald Trump alla Russia a cooperare sulla questione nordcoreana "è quantomeno in sintonia con la ferma e ben nota posizione" di Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, affermando che "il presidente Putin ha più volte parlato della necessità di una stretta cooperazione tra tutte le parti coinvolte per risolvere la crisi in Corea del Nord".

14:34Azzurri: guaio per Ventura, Zaza infortunato

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Brutta sorpresa - apprende l'Ansa - per il ct azzurro Gian Piero Ventura, alla vigilia dell'andata dello spareggio per i Mondiali contro la Svezia: Simone Zaza, sul quale il ct degli azzurri puntava molto, ha sospeso l'allenamento di stamattina, a cauda del riacutizzarsi di un pregresso problema al ginocchio sinistro. E' molto probabile che il giocatore del Valencia non sia disponibile per domani. Zaza rimane, comunque, con il gruppo degli azzurri.

14:32Ostia:informativa CC in Procura,al vaglio altri accertamenti

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E' stata trasmessa dai carabinieri di Ostia l'informativa sull'aggressione subita dal reporter Rai Daniele Piervincenzi ad opera di Roberto Spada. I carabinieri hanno raccolto le certificazioni mediche. Da valutare la necessità di nuovi accertamenti. Nel video dell'aggressione girato dall'operatore della trasmissione Nemo si vede Roberto Spada dare prima una testata al reporter e poi inseguirlo con un bastone. I carabinieri di Ostia hanno raccolto ieri sera la denuncia del reporter Rai Piervincenzi. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, Piervincenzi il pomeriggio prima è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio assieme al videomaker Edoardo Anselmi, rimasto lievemente ferito, ma avrebbe rifiutato il ricovero. Al pronto soccorso avrebbe avuto una prima prognosi di 30 giorni.

14:31Picchia agenti e fa saluto fascista, accusato di apologia

(ANSA) - GENOVA, 9 NOV - Fermato dalla polizia per alcuni controlli grazie al fiuto del cane antidroga, un pregiudicato genovese di 61 anni senza fissa dimora è stato arrestato perché ha reagito insultando e aggredendo gli agenti, ai quali poi ha fatto il saluto fascista in segno di sfida. L'uomo, fermato per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato per oltraggio, apologia del fascismo e porto abusivo di armi: nello zaino aveva un punteruolo e un coltello a serramanico. Il sessantenne, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, è stato anche segnalato all'autorità amministrativa come consumatore di sostanza stupefacente. (ANSA).