Ultima ora

19:26Putin, Usa sfruttano doping per minacciare voto Russia

(ANSA) - MOSCA, 9 NOV - Gli Stati Uniti "vogliono creare problemi nelle presidenziali russe" per rispondere alla "presunta ingerenza" di Mosca "nelle loro elezioni", e per farlo si servono anche dello sport sfruttando le accuse di doping di Stato rivolte alla Russia che potrebbero portare all'esclusione della squadra olimpica russa dai Giochi invernali di Pyeongchang. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando gli operai di uno stabilimento di compressori di Celiabinsk.

19:21Calcio: Fassone 3 ore davanti a Uefa, moderata fiducia Milan

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - E' durata circa tre ore, la discussione della richiesta di voluntary agreement del Milan, davanti al financial body dell'Uefa, a Nyon, in Svizzera. Al termine dell'incontro la commissione, guidata dall'ex primo ministro belga Yves Leterme, si è riservata di prendere una decisione che potrebbe arrivare a giorni, certamente entro Natale. Secondo quanto filtra, sul fronte rossonero emerge moderata fiducia sull'esito della richiesta, anche per via del clima di trasparenza e del livello di approfondimento con cui si è svolto il confronto, definito molto intenso, fra i sette commissari e l'ad Marco Fassone, che ha ripercorso il business plan quadriennale del club, già inviato una settimana fa al financial body.

19:14Corea Nord: Tillerson, le sanzioni stanno funzionando

(ANSA) - PECHINO, 9 NOV - Ci sono "chiari segnali" che le sanzioni contro la Corea del Nord stanno producendo effetti. Il segretario di Stato Rex Tillerson ha detto, nel resoconto del Dipartimento sul briefing coi media americani avuto a Pechino in serata, che Usa e Cina hanno discusso lo stato dopo le sanzioni Onu. "La parte cinese ha condiviso con noi segnali che vediamo" via intelligence e altre fonti: "Una certa tensione nell' economia" e con alcuni cittadini, "potenzialmente all'interno degli stessi militari", ha concluso Tillerson senza elaborare.

19:03Trump, voglio relazioni sempre più forti con la Cina

(ANSA) - NEW YORK, 9 NOV - "Il mio obiettivo nei mesi e negli anni a venire è quello di costruire relazioni ancora più forti tra Stati Uniti e Cina": è il tweet postato da Donald Trump prima di partire alla volta del Vietnam, dopo gli incontri avuti con Xi Jinping. Il messaggio si chiude con due bandierine, una statunitense e una cinese. Poi un video con i momenti salienti della sua visita a Pechino.

18:41Ostia: Roberto Spada fermato nel pomeriggio dai carabinieri

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Roberto Spada è stato fermato nel pomeriggio dai carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Ostia su disposizione della procura di Roma in relazione all'aggressione del giornalista Rai. Spada è stato fermato con le accuse di lesioni aggravate e violenza privata con l'aggravante di aver agito in un contesto mafioso.

18:35Terremoto: arrivati 1,2 miliardi fondo solidarietà Ue

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - L'Unione europea ha trasferito all'Italia 1,2 miliardi del Fondo di solidarietà (Fsue) approvato il 13 settembre scorso dal Parlamento europeo a favore delle zone del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Si tratta del più alto contributo mai concesso dall'Ue nell'ambito del Fondo nato per sostenere gli Stati colpiti da catastrofi naturali. L'attivazione del fondo era stata chiesta dal nostro paese per far fronte ai danni causati dalle scosse del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre e del 18 gennaio del 2017, per un totale di circa 22 miliardi. I soldi (1.196.797.579 la cifra esatta) sono destinati, come previsto dal regolamento, a sostenere i danni diretti e i costi della prima emergenza nei territori interessati. In sostanza, il miliardo e duecento milioni serviranno a coprire le spese sostenuti per le diverse misure di assistenza alla popolazione rimasta senza casa: quasi la metà, 582 milioni andranno a coprire i costi per il il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), la sistemazione alberghiera, le casette, i i moduli abitativi rurali, le stalle e i fienili. Altri 316 milioni e mezzo di sono destinati agli interventi di ripristino delle infrastrutture della rete viaria, agli interventi di riparazione immediata negli edifici scolastici e alla realizzazione di strutture scolastiche temporanee. Oltre 208 milioni sono poi necessari per gli interventi di messa in sicurezza e protezione del patrimonio culturale a cura del Mibact e delle Regioni e quasi 89 milioni, infine, sono destinati alle attività di gestione, rimozione e smaltimento delle macerie. Sarà il Dipartimento della Protezione civile ad occuparsi del coordinamento e dell'attuazione del fondo. L'intero ammontare, sottolinea il Dipartimento, verrà rendicontato sulla base dei danni diretti e dei costi sostenuti dalle Regioni e dagli altri soggetti attuatori. (ANSA).

18:31Calcio: intitolato a Helenio Herrera giardino davanti S.Siro

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Milano celebra uno dei suoi allenatori storici, Helenio Herrera, a 20 anni dalla sua scomparsa, nel 1997, dedicandogli i giardini di piazza Axum, di fronte allo stadio di San Siro. "È un giorno importante, perché non gli avevano dedicato mai nulla - ha detto il figlio Helios -. Forse perché era un po' apolide: un po' argentino, spagnolo, francese, ma ha allenato soprattutto in Italia. Nessuno ha voluto onorarlo fino ad ora, mentre Nereo Rocco, il suo rivale, ha uno stadio. Sono sicuro che da lassù ora se la ride. Ora è qui, dove ha vinto di più. Forse senza mio padre non sarebbe nata la rivalità tra Inter e Milan, e l'Inter non sarebbe diventata una grande squadra", ha concluso. Alla cerimonia ha partecipato anche la moglie del 'mago', Fiora Gandolfi, che vede questa intitolazione come "un punto di partenza per iniziare a ricordare Helenio. Lui era un po' antipatico - ha scherzato la vedova - diceva sempre la verità e non era politicamente corretto. Era solo corretto".