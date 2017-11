Ultima ora

18:41Ostia: Roberto Spada fermato nel pomeriggio dai carabinieri

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Roberto Spada è stato fermato nel pomeriggio dai carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Ostia su disposizione della procura di Roma in relazione all'aggressione del giornalista Rai. Spada è stato fermato con le accuse di lesioni aggravate e violenza privata con l'aggravante di aver agito in un contesto mafioso.

18:35Terremoto: arrivati 1,2 miliardi fondo solidarietà Ue

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - L'Unione europea ha trasferito all'Italia 1,2 miliardi del Fondo di solidarietà (Fsue) approvato il 13 settembre scorso dal Parlamento europeo a favore delle zone del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Si tratta del più alto contributo mai concesso dall'Ue nell'ambito del Fondo nato per sostenere gli Stati colpiti da catastrofi naturali. L'attivazione del fondo era stata chiesta dal nostro paese per far fronte ai danni causati dalle scosse del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre e del 18 gennaio del 2017, per un totale di circa 22 miliardi. I soldi (1.196.797.579 la cifra esatta) sono destinati, come previsto dal regolamento, a sostenere i danni diretti e i costi della prima emergenza nei territori interessati. In sostanza, il miliardo e duecento milioni serviranno a coprire le spese sostenuti per le diverse misure di assistenza alla popolazione rimasta senza casa: quasi la metà, 582 milioni andranno a coprire i costi per il il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), la sistemazione alberghiera, le casette, i i moduli abitativi rurali, le stalle e i fienili. Altri 316 milioni e mezzo di sono destinati agli interventi di ripristino delle infrastrutture della rete viaria, agli interventi di riparazione immediata negli edifici scolastici e alla realizzazione di strutture scolastiche temporanee. Oltre 208 milioni sono poi necessari per gli interventi di messa in sicurezza e protezione del patrimonio culturale a cura del Mibact e delle Regioni e quasi 89 milioni, infine, sono destinati alle attività di gestione, rimozione e smaltimento delle macerie. Sarà il Dipartimento della Protezione civile ad occuparsi del coordinamento e dell'attuazione del fondo. L'intero ammontare, sottolinea il Dipartimento, verrà rendicontato sulla base dei danni diretti e dei costi sostenuti dalle Regioni e dagli altri soggetti attuatori. (ANSA).

18:31Calcio: intitolato a Helenio Herrera giardino davanti S.Siro

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Milano celebra uno dei suoi allenatori storici, Helenio Herrera, a 20 anni dalla sua scomparsa, nel 1997, dedicandogli i giardini di piazza Axum, di fronte allo stadio di San Siro. "È un giorno importante, perché non gli avevano dedicato mai nulla - ha detto il figlio Helios -. Forse perché era un po' apolide: un po' argentino, spagnolo, francese, ma ha allenato soprattutto in Italia. Nessuno ha voluto onorarlo fino ad ora, mentre Nereo Rocco, il suo rivale, ha uno stadio. Sono sicuro che da lassù ora se la ride. Ora è qui, dove ha vinto di più. Forse senza mio padre non sarebbe nata la rivalità tra Inter e Milan, e l'Inter non sarebbe diventata una grande squadra", ha concluso. Alla cerimonia ha partecipato anche la moglie del 'mago', Fiora Gandolfi, che vede questa intitolazione come "un punto di partenza per iniziare a ricordare Helenio. Lui era un po' antipatico - ha scherzato la vedova - diceva sempre la verità e non era politicamente corretto. Era solo corretto".

18:30Basket: in arrivo deroga per il Tam Tam

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - La deroga della Fip non è ancora arrivata ma è questione di giorni: il Tam Tam basket, la squadra composta da figli di immigrati africani nati e cresciuti a Castelvolturno (Caserta) ma privi della cittadinanza italiana, potrà partecipare al campionato under 14 regionale in deroga al regolamento che dispone che ogni team non possa schierare più di due stranieri. "E' una vittoria di tutto lo sport", esulta coach Massimo Antonelli, confermando all'ANSA di aver appena ricevuto la notizia dal comitato regionale della Federbasket.

18:29Infront e sponsor Lega contestato, “ha diritti solo estero”

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - "Non ha alcuna rilevanza se la società 1xBet sia o meno autorizzata dai monopoli di stato, perché l'associazione d'immagine é concessa solo per i paesi esteri in cui l'operatore é abilitato a operare: il segnale non può essere infatti trasmesso in Italia". Infront, Advisor della lega di serie A, risponde così all'accusa lanciata da Avvenire che alla Lega contesta il contratto con una società di scommesse russa, che "opera in Italia senza licenza". "Non è vero che Lega di A e tantomeno il Commissario Tavecchio abbiano firmato un contratto con la 1xBet -dice l'Advisor. La Lega ha infatti ceduto a Infront i diritti internazionali per la visibilità di sponsor sulle grafiche tv, per individuare altri partner. Infront ha ceduto i diritti alla società inglese ISG, che sta personalizzando i segnali della Serie A in Asia col marchio ManbetX e 1XBet per il resto del mondo (Italia esclusa). "L'operazione è avvenuta nel rispetto della norme italiana e internazionale -dice l'ad di Infront Italia, Luigi de Siervo".

18:27Calcio: Behrami, prosegue querelle tra Udinese e Svizzera

(ANSA) - UDINE, 9 NOV - "Siamo ancora in attesa di avere conferma da parte della Federazione svizzera che Behrami non scenderà in campo questa sera". Lo ha detto il Direttore Generale dell'Udinese, Franco Collavino, in merito alla querelle nata tra il club friulano e l'Associazione Svizzera di Football sull'impiego del centrocampista bianconero infortunato."Le dichiarazioni di ieri dal ct della nazionale svizzera Vladimir Petkovic hanno confermato che probabilmente il giocatore non sarà a disposizione, ma ciò non è per noi sufficiente", ha aggiunto Collavino ribadendo che "nella conferenza stampa di ieri la Nazionale svizzera ha formalmente confermato che il giocatore non è in condizioni di giocare, eppure non risponde alla nostra richiesta di rientro. La scelta della Nazionale svizzera è a tutti gli effetti una forzatura, sia per quanto concerne i tempi di convocazione, sia per quanto riguarda la salute del giocatore che appare non essere, a questo punto, una priorità per la Federazione svizzera".

18:26Dl fiscale: Emendamento su confisca allargata

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Arriva un emendamento del governo sulla confisca allargata. Secondo quanto si legge nella relazione alla proposta di modifica al decreto fiscale, l'obiettivo è quello di adeguare le misure del cosiddetto codice antimafia alle norme europee per reprimere le condotte corruttive anche da parte dei vertici delle società. La stessa relazione ricorda come su questo fronte sia intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della promulgazione del codice antimafia chiedendo al governo un intervento.