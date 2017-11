Ultima ora

22:29Da Roma risposte a metà, Sardegna delusa per vertice P.Chigi

(ANSA) - CAGLIARI, 9 NOV - Le risposte da Roma arrivano, ma non sono quelle che ci si aspettava, soprattutto sul fronte degli accantonamenti e dell'Agenzia sarda delle Entrate, temi sui quali la voce del governo tarda a farsi sentire. Ancora in attesa sulle servitù militari, per le quali si attende "un approfondimento in tempi brevi", mentre da Palazzo Chigi la Sardegna incassa un sostegno sul riconoscimento della condizione di insularità in Europa e sulla continuità territoriale. E' questa la sintesi che emerge dalle parole del governatore Francesco Pigliaru sul vertice con il premier Paolo Gentiloni, a cui ha preso parte anche il vicepresidente e assessore del Bilancio, Raffaele Paci. "Ci sono ancora importanti questioni aperte che chiedono soluzioni in tempi rapidi. Faremo la nostra parte con determinazione. Il tempo stringe e la Sardegna pretende risultati - dice Pigliaru - E' stato un"incontro complesso - ammette - se su alcuni dei punti possiamo dirci soddisfatti, su altri certamente no". "È il caso degli accantonamenti - spiega il presidente della Regione - Abbiamo apprezzato la disponibilità personale del presidente Gentiloni, ma certamente dopo mesi di riunioni tecniche, di nostre denunce sul livello ingiustificato e ingiusto degli accantonamenti, ci aspettavamo una risposta netta che non è arrivata neanche in questa occasione. Abbiamo comunque l'impegno del presidente del Consiglio a presentarci una proposta prima della chiusura della legge di stabilità". Sull'agenzia sarda delle entrate non emerge nulla di significativo, se non il fatto che la Regione ha ribadito la richiesta per il ritiro del ricorso. "Soddisfatti", invece, in tema di continuità territoriale e per l'impegno del Governo di affiancare l'Isola "nella battaglia per la definizione e formalizzazione di aiuti specifici per le realtà insulari come la nostra. Prevediamo di discutere una proposta operativa entro un mese - annuncia Pigliaru - Sulla Maddalena, poi, c'è la conferma dei 21 milioni per finanziare l'accordo tra Stato e Mita e la decisione di definire entro l'anno gli altri aspetti, a partire dal commissariamento, per accelerare i lavori e la spesa dei 50 milioni già disponibili".(ANSA).

22:26Mondiali: Ventura, con Svezia mia partita più eccitante

(ANSA) - STOCCOLMA, 9 NOV - "Mi gioco il Mondiale, e' la mia partita piu' importante, la piu' rischiosa, insomma la piu' eccitante": cosi' Gian Piero Ventura racconta le sue sensazioni alla vigilia dello spareggio di andata per Russia 2018, contro la Svezia. "Fino alla partita in casa della Spagna, abbiamo creduto di potercela giocare contro di loro alla pari - ha aggiunto il ct azzurro -. Poi dopo Madrid qualcosa e' cambiato, ed allora e' cambiato il nostro traguardo, che era giocare lo spareggio da testa di serie: ora ci siamo".

22:15Mafia e voto di scambio in Puglia, chiesto processo per 27

(ANSA) - BARI, 9 NOV - La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per 27 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, coercizione elettorale e corruzione. Stando alle indagini della Dda di Bari, gli imputati, quasi tutti presunti affiliati al clan Di Cosola, avrebbero tentato di condizionare l'esito delle ultime elezioni regionali in Puglia del maggio 2015 procurando voti, in cambio di denaro, a Natale Mariella, candidato (poi non eletto) con la lista 'Popolari' a sostegno di Michele Emiliano. L'udienza preliminare inizierà il prossimo 22 novembre dinanzi al gup del Tribunale di Bari Alessandra Piliego. Stando alle indagini dei Carabinieri, coordinate dai pm Antimafia Carmelo Rizzo e Federico Perrone Capano, in alcuni comuni della provincia di Bari gli affiliati all'organizzazione, fra i quali Michele Di Cosola, figlio del boss Antonio, entrambi 'pentiti', prima delle Regionali avrebbero fermato persone per strada 'invitandole' con intimidazioni a votare Mariella.

22:08Calcio: Ventura “convinti che andremo ai Mondiali”

(ANSA) - STOCCOLMA, 9 NOV - "C'e' grande voglia, rispetto per la Svezia ma anche convinzione che andremo ai Mondiali". Lo ha detto il ct azzurro Gian Piero Ventura, alla vigilia dello spareggio d'andata contro la Svezia. "Le sensazioni del primo giorno sono confermate, in questa nazionale c'e' grande voglia di andare in Russia, e grande convinzione". "Gioco per raggiungere traguardi come questo, il Mondiale, il mio sesto: se ci riesco sara' una grande gioia, all'ipotesi contraria non penso nemmeno", ha detto Gianluigi Buffon, il capitano dell'Italia.

22:05Grasso, io uscito da Pd? E’ partito che non c’è più

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - "Non so se sono uscito io dal Pd oppure è il Pd che non c'è più...". Risponde così il presidente del Senato Pietro Grasso alla domanda di Luca Sofri, durante il Festival della Letteratura a Pescara, sul perché sia uscito dal Pd.

22:02Mondiali: presentato il pallone

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Si chiama Telstar 18 il pallone ufficiale realizzato da Adidas Football per Russia 2018. Telstar 18 reinterpreta il Telstar, il primo pallone prodotto da Adidas per il campionato mondiale di calcio disputato nel 1970 in Messico. Battezzato "star della televisione", da cui il nome Telstar, il pallone originario è stato il primo a essere caratterizzato dai pannelli pentagonali neri, motivo che fu creato per risaltare sugli schermi della televisione in bianco e nero. Telstar 18 ha una nuovissima carcassa, realizzata coniugando i punti di forza del Brazuca, il pallone ufficiale dei mondiali brasiliani 2014, e nuovi contenuti tecnologici studiati per massimizzare le performance. Il chip NFC integrato fa di Telstar 18 la palla più innovativa di sempre nell'ambito di un Mondiale. Il chip permette di interagire con il pallone attraverso uno smartphone: in fase di interazione, ogni pallone genera un codice identificativo unico che sblocca contenuti e informazioni esclusivi.

21:57Scherma: Mondiali paralimpici, oro Sarri

(ANSA) - ROMA, 9 NOV -Alessio Sarri ha vinto la medaglia d'oro nella sciabola ai Mondiali paralimpici di scherma, categoria B, il giorno dopo aver conquistato l'argento nella spada. A Fiumicino (Roma), l'atleta della Fiamme oro ha battuto in finale per 15-12 il russo Albert Kamalov. Dopo la fase a gironi lo sciabolatore ha superato i polacchi Zbigniew Wyganowski per 15-2 e Grzegorz Pluta 15-7. In semifinale, ha eliminato il russo Alexander Kurzin per 15-10. "Alessio Sarri continua ad emozionarci conquistando un'altra grandiosa medaglia - commenta Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico -. Un bottino incredibile per questo atleta esemplare, dalla carriera straordinaria. Un campione nello sport e nella vita che oggi si conferma ai massimi livelli. Un'altra giornata positiva per gli azzurri della scherma paralimpica che in questo mondiale di Roma stanno tenendo alto il nome dell'Italia. Rinnovo i complimenti alla Federscherma e a tutto il gruppo azzurro".