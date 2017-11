Ultima ora

02:08Russiagate:svolta indagini,ascoltato consigliere Trump

(ANSA) - NEW YORK, 9 NOV - Le indagini sul Russiagate compiono un salto di qualità e per la prima volta irrompono nella cerchia più ristretta di Donald Trump. Il procuratore speciale Robert Mueller ha infatti interrogato Stephen Miller, consigliere politico del presidente e figura di primissimo piano alla Casa Bianca. Miller è il personaggio più di alto livello finora mai ascoltato nell'ambito delle indagini. Il suo ruolo nel siluramento del capo dell'Fbi James Comey sarebbe stato uno dei temi centrali nel corso dell'interrogatorio. Uno degli obiettivi degli investigatori è capire se dietro alla gestione del caso Comey ci sia stato un tentativo da parte della Casa Bianca di ostacolare le indagini sul Russiagate. Il procuratore Mueller, inoltre, sarebbe interessato all' incontro che si svolse nel marzo del 2016, in piena campagna elettorale, dove il consigliere di politica estera del tycoon, George Papadopoulos si propose per organizzare un incontro tra Trump e Vladimir Piutin. A quell'incontro era presente anche Miller.

00:29Catalogna: Forcadell trascorrerà la notte in carcere

(ANSA) - MADRID, 9 NOV - La presidente del parlamento catalano Carme Forcadell trascorrerà la notte in carcere e potrà uscire solo dopo il pagamento della cauzione di 150mila euro fissata dal gip del Tribunale Supremo. Lo riferisce La Vanguardia online.

00:19Basket: Eurolega, Milano-Zalgiris 62-94

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Piovono fischi sull'Olimpia, umiliata in casa dallo Zalgiris Kaunas (62-94) e sinistramente vicina a peggiorare l'infausto dato sulla più larga sconfitta interna della propria storia in Eurolega (-33 contro il Tau Vitoria, stagione 2007/08): Pianigiani è una statua di sale in panchina, il presidente Proli all'intervallo opta per la saggia scelta di non assistere da vicino ad un autentico massacro ed evita di mettersi a sedere nella ripresa al suo solito posto. Musi lunghi per tutti. Davvero sconcertante la prova di Milano, in riserva di energie e a corto di idee. La buona partenza (20-16 dopo 7') che fa sperare in una vittoria nel primo impegno oggettivamente abbordabile si tramuta ben presto in una semplice illusione: l'Ax Milano si spegne di colpo e Kaunas si accende, piazzando un letale parziale di 31-4. Addio alle armi. Un pessimo modo per riaccogliere a Milano il figliol prodigo Curtis Jerrells: a lui, dal Forum, gli unici applausi di una serata nerissima.

00:14Mondiali: vincono Croazia e Svizzera

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Croazia-Grecia 4-1 e Irlanda del Nord-Svizzera 0-1 nell'andata dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. A Zagabria Croazia in vantaggio con un rigore di Modric al 13'. Al 19' il raddoppio di Kalinic, accorcia le distanze la Grecia al 21' con un colpo di testa di Papastathopoulos poi arrivano i gol di Perisic al 33' e Kramaric al 49'. La sfida di Belfast è stata decisa invece da un rigore del milanista Ricardo Rodriguez al 58'. Le partite di ritorno si giocheranno il 12 novembre.

00:02Calcio: problemi fisici per Nainggolan, Roma in ansia

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Radja Nainggolan a rischio per la partita della nazionale belga con il Messico e, in prospettiva, scatta l'allarme anche a Trigoria in vista del derby con la Lazio. Il centrocampista della Roma, informa la federazione del Belgio su Twitter, ha accusato un dolore all'inguine nel corso della seduta di rifinitura che lo ha costretto ad abbandonare l'allenamento. Domani mattina il 'Ninja' verrà sottoposto ad ulteriori esami ma la presenza per la gara di domani, per la quale era stato annunciato come titolare dal ct Martinez, è a forte rischio.

23:47Ordine arresto per Forcadell, cauzione a 150mila euro

(ANSA) - MADRID, 9 NOV - Il gip del Tribunale supremo di Madrid ha deciso la detenzione preventiva per la presidente del Parlamento catalano Carme Forcadell evitabile con il pagamento di una cauzione di 150mila euro. Lo riferisce Efe. Non è chiaro se la presidente del Parlament dovrà essere detenuta fino al pagamento della cauzione.

22:59Offerte a S.Francesco Paola investite in Borsa, 6 condanne

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 9 NOV - Il Tribunale di Paola, presieduto da Paola Del Giudice, ha condannato un consulente finanziario, Massimiliano Cedolia, a cinque anni di reclusione per avere truffato, tra il 2007 e il 2012, l'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, appropriandosi di oltre un milione di euro. Il collegio ha anche condannato cinque presunti complici di Cedolia, Francesca Vidiri, Francesco Vidiri, Ofelia Vidiri, Grazia Magurno e Salvatore Magurno. Il primo a 3 anni e 6 mesi di reclusione e gli altri quattro a 3 anni e 3 mesi. I cinque avrebbero ricevuto da Cedolia e riciclato oltre 280 mila euro. Il Tribunale ha anche disposto la confisca di tutti i beni, anche eventualmente intestati a terzi, degli imputati, che sono stati anche condannati al risarcimento del danno in favore dell'economo e dell'Ordine dei Minimi, oltre al pagamento di una provvisionale che ammonta complessivamente a più di un milione e duecentomila euro. (ANSA).