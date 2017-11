Ultima ora

13:31Intercettazioni: Soro, sciocchezza misure come bavaglio

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - "L'istituto dell'intercettazione non è stato pensato per i giornalisti, ma per il magistrato inquirente. Purtroppo c'è stato un abuso per cui adesso anche una modesta misura di cautela viene interpretata come un bavaglio, è un'enorme sciocchezza". Lo ha detto il garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un convegno sul nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, oggi alla Fondazione di Sardegna a Cagliari. "Il decreto così come sta venendo fuori, sempre che venga confermato - ha spiegato Soro - nel complesso va nella direzione da noi auspicata da anni, cioè di limitare l'abuso di informazioni che vengono raccolte per una finalità che è quella di accertamento dei reati e non per offrire informazioni ai giornalisti. I giornalisti hanno mille strumenti e il diritto di pubblicare tutto quello di cui vengono a conoscenza, ma appunto le intercettazioni non sono state pensate per loro".

13:29Terremoto: Borrelli, entro fine anno l’80% delle casette

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Entro la fine dell'anno contiamo di consegnare l'80% delle casette" nella aree del centro Italia colpite dal terremoto. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso di un forum all'ANSA sottolineando che i ritardi che ci sono stati, sono dovuti ai problemi in fase progettuale, che spetta alle amministrazioni locali, e alle questioni relative all'urbanizzazione. Borrelli ha poi definito "non normale" il fatto che dopo oltre un anno dal terremoto "le case che hanno riportato solo lievi danni, vale a dire quelle classificate come 'B' non siano state riparate e che, anzi, non siano nemmeno cominciati i lavori". "Devono essere messe a posto subito" ha aggiunto. Quanto all'altro grande problema, quello delle macerie, il capo della Protezione Civile ha ammesso che in strada ci sono ancora 2,3 miliardi di tonnellate. Troppe. "Dobbiamo fare velocemente - ha detto - si farà velocemente, con l'impianto normativo che si sta immaginando con la semplificazione del processo della ricostruzione".

13:28Maltempo: Borrelli, Regioni inadempienti su allertamento

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Abbiamo chiesto ad Anci e Regioni con una raccomandazione nel febbraio 2016 l'omogeneizzazione del sistema di allertamento meteo: il codice a colori (giallo, arancione e rosso) e la risposta operativa di protezione civile corrispondente. Per quanto riguarda il primo, 12 Regioni hanno recepito il codice mentre per la risposta si sono adeguate soltanto in 7". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in un forum all'ANSA. Borrelli ha anche sollecitato i Comuni ad "aggiornare i Piani di protezione civile e quelli che non li hanno ancora (sono il 14% del totale) devono dotarsi di questi strumenti fondamentali. E' paradossale - ha sottolineato - che i cittadini non sappiano i livelli di rischio presenti sul territorio dove vivono ed anche chi deve poi intervenire in caso di emergenza si trova poi in difficoltà".

13:13Università: Gentiloni, dopo decenni c’è inversione tendenza

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Stiamo cercando di risalire la china: veniamo da decenni di crisi, di difficoltà, penso alla crisi di immatricolazioni. Riconosco il grande impegno del ministro Fedeli, gagliarda nel recuperare risorse. C'è un'inversione di tendenza, qualche primo passo nella direzione giusta". Lo ha detto il premier, Paolo Gentiloni, al convegno 'L'università italiana nell'Europa di domani'.

13:13Ostia: Salvini, no violenza non voglio certi voti

(ANSA) - RHO-FIERA (MILANO), 10 NOV - "Sono contento che finalmente ci sia un segnale di vita dello Stato: chi prende a testate o bastonate va in galera". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, sul fermo di Roberto Spada dopo l'aggressione di un giornalista a Ostia. A margine di una visita a Eicma, a Salvini è stato chiesto se 'puzzino' i voti di Casapound. "Se un movimento è riconosciuto dalla legge- ha risposto - ha diritto di fare politica. Certi voti io non li prendo, né a Ostia né in Sicilia né a Milano".

13:12Truffa blindati Kabul, inchiesta per istigazione a suicidio

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio in riferimento alla morte del colonnello degli alpini Antonio Muscogiuri. Il procuratore capo Giancarlo Bramante ha confermato all'ANSA la notizia riportata dal quotidiano Alto Adige. Lo scorso 6 aprile l'ufficiale 50enne era stato trovato impiccato in un locale del Comando Truppe alpine di Bolzano. Pochi giorni prima era stato chiesto il rinvio a giudizio del militare, insieme ad altri cinque ufficiali, per truffa militare aggravata in relazione al nolo di alcuni mezzi destinati al contingente italiano a Kabul la cui blindatura era risultata più leggera di quella pattuita. Il 20 aprile i cinque erano poi stati rinviati a giudizio dal gip del tribunale militare di Roma. L'autopsia aveva confermato il suicidio, ora però la procura indaga per istigazione, mantenendo comunque il massimo riserbo sull'inchiesta.

13:04Pd: Martina, rispettiamo Grasso e chiediamo rispetto

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Ho rispetto per la storia personale e istituzionale del Presidente Grasso e chiedo altrettanto rispetto per la comunità del PD, fatta di migliaia di donne e uomini che ogni giorno ovunque fanno politica con passione e generosità per il bene comune. Rivendico con orgoglio il lavoro fatto dal Partito Democratico in questi anni nel solco dei nostri valori di riferimento". Lo dichiara il vicesegretario del Pd Maurizio Martina, ad Agorà su Raitre.