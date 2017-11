Ultima ora

13:04Pd: Martina, rispettiamo Grasso e chiediamo rispetto

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Ho rispetto per la storia personale e istituzionale del Presidente Grasso e chiedo altrettanto rispetto per la comunità del PD, fatta di migliaia di donne e uomini che ogni giorno ovunque fanno politica con passione e generosità per il bene comune. Rivendico con orgoglio il lavoro fatto dal Partito Democratico in questi anni nel solco dei nostri valori di riferimento". Lo dichiara il vicesegretario del Pd Maurizio Martina, ad Agorà su Raitre.

13:04Fiamme e fumo da torce Eni, segnalazioni a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 10 NOV - Decine di segnalazioni sono giunte ai centralini dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle redazioni degli organi di informazioni a Taranto da parte di cittadini allarmati dall'accensione contemporanea di tre torce dello stabilimento Eni con fiamme alte e denso fumo nero visibili anche a distanza di chilometri. L'accensione si verifica solitamente quando scattano i sistemi di emergenza e sicurezza per eventuali blocchi o mancanza di energia elettrica. Foto e video dell'evento emissivo hanno fatto rapidamente il giro dei social network. E' stata allertata anche l'Arpa, agenzia regionale di protezione ambientale.

13:00Brexit: May, Gb uscirà il 29 marzo 2019, alle 23

(ANSA) - LONDRA, 10 NOV - La Gran Bretagna uscirà dall'Ue venerdì 29 marzo 2019, alle ore 23. E' perentoria la premier conservatrice Theresa May che mette nero su bianco giorno e ora della Brexit con un emendamento alla Withdrawal Bill (o Repeal Bill), la legge quadro sul divorzio dall'Ue. Il primo ministro spiega la sua decisione oggi in un intervento sul Daily Telegraph in cui afferma che "non intende tollerare" alcun tentativo di bloccare l'uscita dall'Unione.

12:43Sit-in solidarietà per direttore ospedale Cardarelli

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Primari, infermieri ma anche amministrativi. In oltre cento, stamattina, hanno voluto esprimere la propria solidarietà a Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli coinvolto nell'inchiesta per gli appalti Romeo. Verdoliva, ai domiciliari, secondo l'accusa avrebbe ottenuto la consulenza gratuita di un architetto, al quale aveva conferito incarichi di consulenza, e utilizzato per lavori di ristrutturazione in un immobile di sua proprietà alcuni operai che venivano così ''sottratti'' dall'ospedale Cardarelli. Oggi, davanti all'ospedale, sono stati esposti striscioni: "Noi continuiamo la tua opera. Lavoriamo per garantire la salute. Direttore generale torna presto". "Siamo qui a testimoniare chiaramente oltre la solidarietà umana al direttore - ha detto Fausto De Michele, primario di Pneumologia - anche l'augurio, nel pieno rispetto dei ruoli della giustizia e della magistratura, che sia accertata la verità per consentire al direttore generale di rientrare al più presto".

12:24Moto: Valencia, Iannone il più veloce nelle libere

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Andrea Iannone è stato il più veloce nelle prove libere in vita del Motogp di Valencia in programma domenica ultimo atto della stagione. Il pilota italiano, in sella alla Suzuki, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:31.045, precedendo l'australiano Jack Miller e lo spagnolo Pol Espargaro. Quarto tempo per Andrea Dovizioso, ancora in corsa per il titolo iridato, poi Marc Marquez, leader della classifica mondiale.

12:12Aemilia: intimidazioni in carcere, 8 arresti del Ros

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - L'esistenza di una gerarchia criminale tra i detenuti nel carcere bolognese della Dozza, con al vertice elementi della 'Ndrangheta, mandanti di violenze e intimidazioni. E' emersa dall'indagine 'Reticolo', filone di 'Aemilia' che ha portato i Carabinieri del Ros e dei comandi di Bologna, Modena e Reggio Emilia ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare per otto persone, su richiesta della Dda. Quattro rispondono di violenza privata e lesioni aggravate dalle modalità mafiose e altri quattro, tra cui due agenti di polizia penitenziaria, di detenzione di stupefacenti. Gianluigi Sarcone e Sergio Bolognino, imputati nel processo Aemilia e fratelli di due figure apicali della cosca emiliana, sarebbero stati mandanti di un pestaggio ai danni di un detenuto nella sezione 'Alta sicurezza', punito perché irrispettoso e refrattario alle disposizioni imposte, a dimostrazione, per gli investigatori, della supremazia riconosciuta agli 'ndranghetisti da parte di detenuti legati alla Camorra.(ANSA).

12:12Corea Nord: Trump, non saremo ostaggi di dittatore

(ANSA) - PECHINO, 10 NOV - Donald Trump attacca la Corea del Nord e le sue ambizioni nucleari: "non dobbiamo restare ostaggio delle fantasie contorte di un dittatore di conquista violenta e di ricatto nucleare", ha detto nel suo discorso all'Apec di Na Dang, in Vietnam, riferendosi al leader Kim Jong-un. "Per ogni passo che il regime nordcoreano fa verso più armi, è uno verso un pericolo sempre più grande". Tutte le nazioni civilizzate devono "muoversi insieme" e spingere fuori dalla nostra società terroristi ed estremisti.