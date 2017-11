Ultima ora

13:13Università: Gentiloni, dopo decenni c’è inversione tendenza

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Stiamo cercando di risalire la china: veniamo da decenni di crisi, di difficoltà, penso alla crisi di immatricolazioni. Riconosco il grande impegno del ministro Fedeli, gagliarda nel recuperare risorse. C'è un'inversione di tendenza, qualche primo passo nella direzione giusta". Lo ha detto il premier, Paolo Gentiloni, al convegno 'L'università italiana nell'Europa di domani'.

13:13Ostia: Salvini, no violenza non voglio certi voti

(ANSA) - RHO-FIERA (MILANO), 10 NOV - "Sono contento che finalmente ci sia un segnale di vita dello Stato: chi prende a testate o bastonate va in galera". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, sul fermo di Roberto Spada dopo l'aggressione di un giornalista a Ostia. A margine di una visita a Eicma, a Salvini è stato chiesto se 'puzzino' i voti di Casapound. "Se un movimento è riconosciuto dalla legge- ha risposto - ha diritto di fare politica. Certi voti io non li prendo, né a Ostia né in Sicilia né a Milano".

13:12Truffa blindati Kabul, inchiesta per istigazione a suicidio

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio in riferimento alla morte del colonnello degli alpini Antonio Muscogiuri. Il procuratore capo Giancarlo Bramante ha confermato all'ANSA la notizia riportata dal quotidiano Alto Adige. Lo scorso 6 aprile l'ufficiale 50enne era stato trovato impiccato in un locale del Comando Truppe alpine di Bolzano. Pochi giorni prima era stato chiesto il rinvio a giudizio del militare, insieme ad altri cinque ufficiali, per truffa militare aggravata in relazione al nolo di alcuni mezzi destinati al contingente italiano a Kabul la cui blindatura era risultata più leggera di quella pattuita. Il 20 aprile i cinque erano poi stati rinviati a giudizio dal gip del tribunale militare di Roma. L'autopsia aveva confermato il suicidio, ora però la procura indaga per istigazione, mantenendo comunque il massimo riserbo sull'inchiesta.

13:04Pd: Martina, rispettiamo Grasso e chiediamo rispetto

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Ho rispetto per la storia personale e istituzionale del Presidente Grasso e chiedo altrettanto rispetto per la comunità del PD, fatta di migliaia di donne e uomini che ogni giorno ovunque fanno politica con passione e generosità per il bene comune. Rivendico con orgoglio il lavoro fatto dal Partito Democratico in questi anni nel solco dei nostri valori di riferimento". Lo dichiara il vicesegretario del Pd Maurizio Martina, ad Agorà su Raitre.

13:04Fiamme e fumo da torce Eni, segnalazioni a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 10 NOV - Decine di segnalazioni sono giunte ai centralini dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle redazioni degli organi di informazioni a Taranto da parte di cittadini allarmati dall'accensione contemporanea di tre torce dello stabilimento Eni con fiamme alte e denso fumo nero visibili anche a distanza di chilometri. L'accensione si verifica solitamente quando scattano i sistemi di emergenza e sicurezza per eventuali blocchi o mancanza di energia elettrica. Foto e video dell'evento emissivo hanno fatto rapidamente il giro dei social network. E' stata allertata anche l'Arpa, agenzia regionale di protezione ambientale.

13:00Brexit: May, Gb uscirà il 29 marzo 2019, alle 23

(ANSA) - LONDRA, 10 NOV - La Gran Bretagna uscirà dall'Ue venerdì 29 marzo 2019, alle ore 23. E' perentoria la premier conservatrice Theresa May che mette nero su bianco giorno e ora della Brexit con un emendamento alla Withdrawal Bill (o Repeal Bill), la legge quadro sul divorzio dall'Ue. Il primo ministro spiega la sua decisione oggi in un intervento sul Daily Telegraph in cui afferma che "non intende tollerare" alcun tentativo di bloccare l'uscita dall'Unione.

12:43Sit-in solidarietà per direttore ospedale Cardarelli

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Primari, infermieri ma anche amministrativi. In oltre cento, stamattina, hanno voluto esprimere la propria solidarietà a Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli coinvolto nell'inchiesta per gli appalti Romeo. Verdoliva, ai domiciliari, secondo l'accusa avrebbe ottenuto la consulenza gratuita di un architetto, al quale aveva conferito incarichi di consulenza, e utilizzato per lavori di ristrutturazione in un immobile di sua proprietà alcuni operai che venivano così ''sottratti'' dall'ospedale Cardarelli. Oggi, davanti all'ospedale, sono stati esposti striscioni: "Noi continuiamo la tua opera. Lavoriamo per garantire la salute. Direttore generale torna presto". "Siamo qui a testimoniare chiaramente oltre la solidarietà umana al direttore - ha detto Fausto De Michele, primario di Pneumologia - anche l'augurio, nel pieno rispetto dei ruoli della giustizia e della magistratura, che sia accertata la verità per consentire al direttore generale di rientrare al più presto".