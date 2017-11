Ultima ora

14:04Gentiloni, ok riforma protezione civile,ora equilibrio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Il Governo ha approvato la riforma della protezione civile, che ora avrà il suo iter in parlamento dopo i pareri e l'approvazione definitiva". Così il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Cdm. Si tratta, ha spiegato, di una "riforma rilevante: un punto di equilibrio, nel pendolo tra gigantismo e minimalismo" in modo da dare "una base solida ad un'eccellenza italiana".

13:59Incendio in palazzo a Sassari, famiglie evacuate

(ANSA) - SASSARI, 10 NOV - Un intero palazzo è stato evacuato questa mattina a Sassari, in viale Italia, proprio di fronte all'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale civile, a causa di un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano. Per ora non risultano feriti, l'abitazione era vuota nel momento in cui è partito il fuoco per cause ancora da accertare, anche se attualmente l'ipotesi più probabile è che le fiamme siano state provocate da qualche problema tecnico alla caldaia. I vigili del fuoco hanno portato via dall'appartamento all'ottavo e ultimo piano dell'edificio alcune bombole di gpl per uso domestico. Sul posto stanno operando, oltre ai pompieri, il 118, la polizia locale, i carabinieri e la polizia. (ANSA).

13:58Trump all’Apec, Melania visita zoo Pechino e Grande Muraglia

(ANSA) - PECHINO, 10 NOV - Con il presidente Usa Donald Trump partito per il summit Apec di Danang in Vietnam, la first lady Melania è rimasta a Pechino giusto il tempo di visitare lo zoo di Pechino (e i popolarissimi panda) e la Grande Muraglia. La first lady s'è recata al tratto della famosa fortificazione di Mutianyu, a due ore a nord della capitale: ha preso la funivia per raggiungere una torretta d'osservazione, firmato il libro degli ospiti illustri e camminato per circa mezz'ora tra curiosi e tanto servizio di sicurezza. La sua partenza per gli Usa è prevista oggi con uno stop in Alaska, dove - ha spiegato in un tweet The Donald - "saluterà le nostre incredibili truppe".

13:31Intercettazioni: Soro, sciocchezza misure come bavaglio

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - "L'istituto dell'intercettazione non è stato pensato per i giornalisti, ma per il magistrato inquirente. Purtroppo c'è stato un abuso per cui adesso anche una modesta misura di cautela viene interpretata come un bavaglio, è un'enorme sciocchezza". Lo ha detto il garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un convegno sul nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, oggi alla Fondazione di Sardegna a Cagliari. "Il decreto così come sta venendo fuori, sempre che venga confermato - ha spiegato Soro - nel complesso va nella direzione da noi auspicata da anni, cioè di limitare l'abuso di informazioni che vengono raccolte per una finalità che è quella di accertamento dei reati e non per offrire informazioni ai giornalisti. I giornalisti hanno mille strumenti e il diritto di pubblicare tutto quello di cui vengono a conoscenza, ma appunto le intercettazioni non sono state pensate per loro".

13:29Terremoto: Borrelli, entro fine anno l’80% delle casette

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Entro la fine dell'anno contiamo di consegnare l'80% delle casette" nella aree del centro Italia colpite dal terremoto. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso di un forum all'ANSA sottolineando che i ritardi che ci sono stati, sono dovuti ai problemi in fase progettuale, che spetta alle amministrazioni locali, e alle questioni relative all'urbanizzazione. Borrelli ha poi definito "non normale" il fatto che dopo oltre un anno dal terremoto "le case che hanno riportato solo lievi danni, vale a dire quelle classificate come 'B' non siano state riparate e che, anzi, non siano nemmeno cominciati i lavori". "Devono essere messe a posto subito" ha aggiunto. Quanto all'altro grande problema, quello delle macerie, il capo della Protezione Civile ha ammesso che in strada ci sono ancora 2,3 miliardi di tonnellate. Troppe. "Dobbiamo fare velocemente - ha detto - si farà velocemente, con l'impianto normativo che si sta immaginando con la semplificazione del processo della ricostruzione".

13:28Maltempo: Borrelli, Regioni inadempienti su allertamento

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Abbiamo chiesto ad Anci e Regioni con una raccomandazione nel febbraio 2016 l'omogeneizzazione del sistema di allertamento meteo: il codice a colori (giallo, arancione e rosso) e la risposta operativa di protezione civile corrispondente. Per quanto riguarda il primo, 12 Regioni hanno recepito il codice mentre per la risposta si sono adeguate soltanto in 7". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in un forum all'ANSA. Borrelli ha anche sollecitato i Comuni ad "aggiornare i Piani di protezione civile e quelli che non li hanno ancora (sono il 14% del totale) devono dotarsi di questi strumenti fondamentali. E' paradossale - ha sottolineato - che i cittadini non sappiano i livelli di rischio presenti sul territorio dove vivono ed anche chi deve poi intervenire in caso di emergenza si trova poi in difficoltà".

13:13Università: Gentiloni, dopo decenni c’è inversione tendenza

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Stiamo cercando di risalire la china: veniamo da decenni di crisi, di difficoltà, penso alla crisi di immatricolazioni. Riconosco il grande impegno del ministro Fedeli, gagliarda nel recuperare risorse. C'è un'inversione di tendenza, qualche primo passo nella direzione giusta". Lo ha detto il premier, Paolo Gentiloni, al convegno 'L'università italiana nell'Europa di domani'.