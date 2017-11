Ultima ora

16:35Ostia: Roberto Spada comanda e ordina

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Un soggetto che comanda e che può dare ordini all'interno del sodalizio". Così definiscono Roberto Spada alcuni collaboratori di giustizia in verbali citati nel decreto di fermo per la vicenda dell'aggressione avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia ai danni di un giornalista della Rai e del cameraman. Nel provvedimento di 20 pagine i pm Giovanni Musarò e Ilaria Calò ricostruiscono il contesto criminale e mafioso in cui si è consumata la vicenda. In particolare per definire la figura del fermato, che ha precedenti che risalgono agli anni '90 per reati di furto e ricettazione, i magistrati citano le "dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Micheal Cardoni e Tamara Ianni" che su Spada hanno reso in passato "dichiarazioni convergenti" affermando che "appartiene all'omonimo clan con un ruolo di vertice". Entrambi sostengono che il fermato "coordina il ramo del sodalizio dedito al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti".

16:28Calcio: Juve, si avvicina il rientro di Pjanic

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Buone notizie da Miralem Pjanic: il centrocampista della Juventus "ha ripreso i primi contatti con il lavoro sul campo", si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito della società bianconera. Prosegue in ogni caso "il monitoraggio quotidiano in base a quanto previsto dal programma". Si avvicina, dunque, il rientro del regista bosniaco, reduce da una contusione rimediata a Lisbona contro lo Sporting in Champions League.

16:24Tafferugli tra manifestanti e agenti davanti Miur

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Tensioni davanti al ministero dell'Istruzione durante una manifestazione indetta da Cobas scuole e Unicobas scuole. A quanto reso noto dalla Questura i circa 300 partecipanti hanno cercato di partire in corteo su viale Trastevere per raggiungere Montecitorio, "benché non fossero autorizzati". Contusi due agenti e un manifestante. "L'azione di contenimento delle forze dell'ordine, si è limitata al mero sbarramento senza alcuna azione di alleggerimento" sottolinea la Questura in una nota. I manifestanti, dopo aver concluso l'impegno al Miur si stanno ora spostando a piazza Montecitorio per effettuare la manifestazione regolarmente preavvisata.

16:15Sanità: Cardiologia Modena, inflitte pene per 36 anni

(ANSA) - MODENA, 10 NOV - Dodici condanne, per complessivi 36 anni di reclusione, tredici assoluzioni e sanzioni ad aziende per oltre due milioni e 200 mila euro. Si è chiuso così il processo di primo grado relativo all'inchiesta 'camici sporchi' che aveva coinvolto medici, titolari di case farmaceutiche ed enti giuridici sulle presunte sperimentazioni non consentite, con finalità corruttive, su pazienti del reparto Cardiologia del Policlinico di Modena. L'inchiesta portò nel 2012 all'arresto di nove medici. Il principale imputato, l'emodinamista Giuseppe Sangiorgi, è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Due anni e otto mesi sono stati inflitti a Giuseppe Biondi Zoccai, due anni e dieci mesi ad Alessandro Aprile, due anni e otto mesi a Luigi Politi. E' stata anche stabilita una provvisionale di 500 mila euro a favore del Policlinico di Modena, di 100 mila euro per la Regione Emilia Romagna e di 20 mila euro per l'associazione 'Amici del cuore'.(ANSA).

16:13Minore denuncia stupro: prete non è più su Facebook

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - Don Lorenzo Guidotti non è più su Facebook. Il profilo del sacerdote bolognese autore il 6 novembre di un post dove diceva di 'non provare pietà' per una minorenne che ha denunciato uno stupro, non risulta più accessibile. La pagina del social network, che pubblicava contenuti visibili solo agli 'amici', ora non è più disponibile neppure per loro: probabilmente è stato lo stesso prete a chiuderlo. Una scelta che potrebbe essere stata concordata con la curia bolognese, ieri intervenuta per chiarire che il pensiero di don Guidotti corrispondeva "ad opinioni sue personali, che non riflettono in alcun modo il pensiero e la valutazione della Chiesa, che condanna ogni tipo di violenza". Il comunicato diffuso ieri dalla curia è stato affisso all'ingresso della Parrocchia di San Domenico Savio, di cui è parroco don Guidotti. (ANSA).

15:57Ostia: Raggi, no a mafia unisce, in piazza anche con Fnsi

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "La lotta alla criminalità unisce tutti. Domani a Ostia con i cittadini e con Laboratorio Civico X; giovedì 16 novembre con Fnsi e Libera. Tutti uniti per dire #FuoriLaMafiaDaRoma". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet. Intanto oggi armati di telecamere e taccuini, decine di giornalisti e videomaker si sono ritrovati stamani in via Forni, la strada dove ha sede la palestra di Roberto Spada, uno dei membri dell'omonimo clan fermato ieri dai carabinieri in seguito all'aggressione nei confronti di un giornalista della Rai e del suo operatore. La manifestazione, nata spontaneamente da alcune associazioni di reporter, è stata organizzata per manifestare solidarietà a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi e per ribadire l'importanza del ruolo dell'informazione anche in un contesto intriso di criminalità, come quello di Nuova Ostia: "Alla prossima riunione di Stampa romana, mercoledì, che abbiamo spostato nella sede della Federazione Nazionale, verrà anche il ministro Minniti".

15:54Ostia: pm chiedono convalida fermo per Spada

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Procura di Roma ha depositato la richiesta di convalida del fermo di Roberto Spada, responsabile dell'aggressione al giornalista della Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia. L'interrogatorio dovrebbe tenersi domani nel carcere di Regina Coeli davanti al gip Anna Maria Fattori. Nei confronti di Spada i pm della Dda, Giovanni Musarò e Ilaria Calò, contestano i reati di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso e dai futili motivi.