Ultima ora

16:54Moto3: Valencia, lussazione della caviglia per Bulega

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Nicolò Bulega ha riportato la lussazione della caviglia destra nella caduta in cui è incappato durante la seconda sessione di libere della Moto3. Il pilota del Sky Racing Team VR46, autore del terzo tempo nella Fp1, quando era stata già esposta la bandiera a scacchi non ha potuto evitare la moto di Niccolò Antonelli, cadutogli davanti, finendo nella ghiaia. Secondo quanto hanno riferito dal centro medico del circuito 'Ricardo Tormo' ai microfoni di Sky Sport, Bulega verrà portato in ospedale a Valencia per una tac ed un'eventuale intervento d'urgenza in anestesia generale per ridurre la lussazione. Per lui l'ultimo fine settimana della stagione è già finito.

16:49Calcio: avviata selezione nuovo ad della Lega Serie A

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - E' stata avviata la procedura di selezione del nuovo amministratore delegato della Lega Serie A, attraverso una società di 'cacciatori di teste'. Come si legge in un comunicato della Lega Serie A, "il processo di ricerca e valutazione sarà condotto con il supporto dell'advisor esterno Egon Zehnder, società leader nell'Executive Search. La selezione del profilo idoneo sarà curata in prima persona da Francesco Buquicchio, amministratore delegato di Egon Zehnder, al quale gli interessati potranno inviare via mail la propria candidatura con relativo curriculum".

16:47F1: Brasile, Hamilton il migliore nelle prime libere

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - E' il neo campione del mondo Lewis Hamilton a firmare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes ha chiuso il suo miglior giro, dei 36 portati a termine, in 1'09''202, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 127 millesimi e il ferrarista Kimi Raikkonen, che ha completato 32 tornate, di oltre mezzo secondo (542 millesimi). Max Verstappen, con la Red Bull, è rimasto vicinissimo al finlandese di Maranello (548 millesimi da Hamilton). Poco più indietro Daniel Ricciardo (+626 millesimi) e Sebastian Vettel (+782), che ha fatto 32 giri. Entro il secondo da Hamilton (+900) è rimasto poi solo Felipe Massa, alla sua ultima apparizione ad Interlagos.

16:44MotoGp: Valencia, Lorenzo il più veloce nelle 2/e libere

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Jorge Lorenzo ha ottenuto il miglior tempo al termine delle seconde libere della MotoGp, confermando il suo feeling con il circuito di Valencia, dove ha vinto negli ultimi due anni. Lo spagnolo del Team Ducati ha fermato il cronometro sul tempo di 1'30"640, precedendo la Honda ufficiale di Dani Pedrosa (staccato di 122 millesimi) ed Andrea Dovizioso con l'altra Ducati factory (+0.309). Quarto tempo per la Yamaha di Johann Zarco (+0.414), quinto per Marc Marquez (+0.603) con tanto di scivolata, senza conseguenze, nei minuti finali. Attardate le Yamaha ufficiali, con Valentino Rossi nono e Maverick Vinales undicesimo, staccati di quasi un secondo.

16:35Ostia: Roberto Spada comanda e ordina

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Un soggetto che comanda e che può dare ordini all'interno del sodalizio". Così definiscono Roberto Spada alcuni collaboratori di giustizia in verbali citati nel decreto di fermo per la vicenda dell'aggressione avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia ai danni di un giornalista della Rai e del cameraman. Nel provvedimento di 20 pagine i pm Giovanni Musarò e Ilaria Calò ricostruiscono il contesto criminale e mafioso in cui si è consumata la vicenda. In particolare per definire la figura del fermato, che ha precedenti che risalgono agli anni '90 per reati di furto e ricettazione, i magistrati citano le "dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Micheal Cardoni e Tamara Ianni" che su Spada hanno reso in passato "dichiarazioni convergenti" affermando che "appartiene all'omonimo clan con un ruolo di vertice". Entrambi sostengono che il fermato "coordina il ramo del sodalizio dedito al traffico e alla cessione di sostanze stupefacenti".

16:28Calcio: Juve, si avvicina il rientro di Pjanic

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Buone notizie da Miralem Pjanic: il centrocampista della Juventus "ha ripreso i primi contatti con il lavoro sul campo", si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito della società bianconera. Prosegue in ogni caso "il monitoraggio quotidiano in base a quanto previsto dal programma". Si avvicina, dunque, il rientro del regista bosniaco, reduce da una contusione rimediata a Lisbona contro lo Sporting in Champions League.

16:24Tafferugli tra manifestanti e agenti davanti Miur

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Tensioni davanti al ministero dell'Istruzione durante una manifestazione indetta da Cobas scuole e Unicobas scuole. A quanto reso noto dalla Questura i circa 300 partecipanti hanno cercato di partire in corteo su viale Trastevere per raggiungere Montecitorio, "benché non fossero autorizzati". Contusi due agenti e un manifestante. "L'azione di contenimento delle forze dell'ordine, si è limitata al mero sbarramento senza alcuna azione di alleggerimento" sottolinea la Questura in una nota. I manifestanti, dopo aver concluso l'impegno al Miur si stanno ora spostando a piazza Montecitorio per effettuare la manifestazione regolarmente preavvisata.