Ultima ora

17:07Cc Firenze: studentesse non ci sono, rinvio udienza

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - Rinviato al prossimo 22 novembre l'incidente probatorio per acquisire le testimonianze delle due studentesse americane violentate da due carabinieri a Firenze il 7 settembre scorso. Stamani si è tenuta una prima udienza davanti al gip Mario Profeta dove era previsto di sentire, con modalità protette, i racconti delle due ragazze. Ma l'udienza è stata impegnata dalla discussione delle varie parti su alcune questioni preliminari tanto che il giudice l'ha aggiornata. Le due studentesse non erano presenti nell'aula bunker di Firenze dove si è tenuta questa prima udienza. "La mia assistita era pronta ad affrontare l'udienza, è venuta in Italia, non a Firenze, ma era a disposizione. Questo rinvio contribuisce ad aggravare però il suo stato di compromissione psicologica a causa della violenza subita", ha detto uscendo dall'aula bunker di Firenze l'avvocato Francesca D'Alessandro, che assiste una delle due studentesse violentate.

17:07Papa: stop armi nucleari, minacciano intero genere umano

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 10 NOV - "Non possiamo non provare un vivo senso di inquietudine se consideriamo le catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali che derivano da qualsiasi utilizzo degli ordigni nucleari". Così il Papa ai partecipanti al Simposio internazionale sul disarmo nucleare. "E' da condannare con fermezza la minaccia del loro uso, nonché il loro stesso possesso, proprio perché la loro esistenza è funzionale a una logica di paura che non riguarda solo le parti in conflitto, ma l'intero genere umano", ha detto Francesco.

17:06Papa: cristiani non cadano in cordate della corruzione

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 10 NOV - C'è un "fiuto cristiano per andare avanti senza cadere nelle cordate della corruzione". Così il Papa nella messa a Santa Marta commentando il Vangelo sull'amministratore che sperpera i beni del padrone e una volta scoperto continua a rubare con altri complici. "Una vera cordata di corruzione", l'ha definita: "Quando fanno le cordate della corruzione sono potenti; persino arrivano anche ad atteggiamenti mafiosi". "Preghiamo per i corrotti: poveretti, che trovino l'uscita da quel carcere nel quale loro sono voluti entrare", ha concluso Francesco.

17:04Transessuale trovato morto in parco a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Un transessuale è stato trovato morto nel parco del Turismo, in via delle Tre Fontane a Roma. Sul posto la polizia con la Scientifica che sta effettuando i rilievi. L'allarme è scattato in tarda mattinata. Ancora da chiarire le cause del decesso. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un romeno conosciuto in zona.

16:54Moto3: Valencia, lussazione della caviglia per Bulega

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Nicolò Bulega ha riportato la lussazione della caviglia destra nella caduta in cui è incappato durante la seconda sessione di libere della Moto3. Il pilota del Sky Racing Team VR46, autore del terzo tempo nella Fp1, quando era stata già esposta la bandiera a scacchi non ha potuto evitare la moto di Niccolò Antonelli, cadutogli davanti, finendo nella ghiaia. Secondo quanto hanno riferito dal centro medico del circuito 'Ricardo Tormo' ai microfoni di Sky Sport, Bulega verrà portato in ospedale a Valencia per una tac ed un'eventuale intervento d'urgenza in anestesia generale per ridurre la lussazione. Per lui l'ultimo fine settimana della stagione è già finito.

16:49Calcio: avviata selezione nuovo ad della Lega Serie A

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - E' stata avviata la procedura di selezione del nuovo amministratore delegato della Lega Serie A, attraverso una società di 'cacciatori di teste'. Come si legge in un comunicato della Lega Serie A, "il processo di ricerca e valutazione sarà condotto con il supporto dell'advisor esterno Egon Zehnder, società leader nell'Executive Search. La selezione del profilo idoneo sarà curata in prima persona da Francesco Buquicchio, amministratore delegato di Egon Zehnder, al quale gli interessati potranno inviare via mail la propria candidatura con relativo curriculum".

16:47F1: Brasile, Hamilton il migliore nelle prime libere

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - E' il neo campione del mondo Lewis Hamilton a firmare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes ha chiuso il suo miglior giro, dei 36 portati a termine, in 1'09''202, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 127 millesimi e il ferrarista Kimi Raikkonen, che ha completato 32 tornate, di oltre mezzo secondo (542 millesimi). Max Verstappen, con la Red Bull, è rimasto vicinissimo al finlandese di Maranello (548 millesimi da Hamilton). Poco più indietro Daniel Ricciardo (+626 millesimi) e Sebastian Vettel (+782), che ha fatto 32 giri. Entro il secondo da Hamilton (+900) è rimasto poi solo Felipe Massa, alla sua ultima apparizione ad Interlagos.