19:37Calcio: stangata Uefa,Evra squalificato fino a giugno

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Mano dura dell'Uefa su Patrice Evra, squalificato fino al 30 giugno 2018, dopo il calcio in faccia a un tifoso del Marsiglia, prima del match di Europa League contro il Vitoria Guimaraes. L'ex giocatore di Manchester United e Juventus è stato anche licenziato dall'Olympique Marsiglia, dovrà pagare 10.000 euro di multa all'Uefa e 25.000 al club francese.

19:37Minore denuncia stupro: la mamma, ‘incontrerò il prete’

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - "Quello che ci ha fatto più male è il commento del parroco don Guidotti: lo andrò ad incontrare e gli dirò qual è la mia idea di un comportamento cristiano, molto diverso dalla sua. Mia figlia è stata vittima e va difesa, non solo da un prete. La colpa è di chi stupra, non di chi ne è vittima". Lo ha detto, parlando con l'ANSA, la mamma della ragazza 17enne che a Bologna il 3 novembre ha denunciato una violenza sessuale, notizia commentata con un post su Facebook da don Lorenzo Guidotti. "Mia figlia - ha detto ancora - ha subito una violenza in un attimo di grande difficoltà. A questo oltraggio si è aggiunto il commento di uno stormo di sciacalli". Poi ha lanciato un appello, chiedendo rispetto: "Alla gente, alla stampa, chiediamo: fermatevi. Abbiamo letto sulla nostra tragedia tante inesattezze e tanti giudizi trancianti che ci feriscono, quando nessuno, tranne noi, sa che cos'è successo Siamo una famiglia di forti valori".

19:35Scherma: Mondiali paralimpici, altro oro per l’Italia

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Quinta medaglia azzurra, la terza d'oro, ai Mondiali di scherma paralimpica di Roma, in corso a Fiumicino. Il successo di oggi porta la firma della squadra maschile di fioretto, composta da Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini. Gli azzurri hanno battuto la Russia 45 a 38. "Un oro stratosferico, ancor più emozionante forse perché inaspettato. Quinta medaglia mondiale per l'Italia e per noi infinito orgoglio. Ancora emozioni ma non è finita, ci aspetta ancora un lungo fine settimana di tifo per voi", commenta il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli.

19:31Calcio: Neymar “Basta pettegolezzi, sto bene al PSG”

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Non è successo niente, ho letto solo un sacco di cose inventate". Neymar non smette di essere al centro dell'attenzione mediatica e questa volta entra a gamba tesa contro quelle che definisce "invenzioni". Parlando al termine dell'amichevole giocata a Lilla dal Brasile, il fuoriclasse del PSG ha messo fine alla ridda di voci che hanno accompagnato il suo miliardario trasferimento nel club parigino (dissapori con Emery, lite con parte degli spogliatoi). "Sto bene, sono felice, motivato, soddisfatto, sono un giocatore che dà tutto in campo, stanno inventando un sacco di storie non vere. Non ho problemi con Cavani, non ho alcun problema con l'allenatore. Io voglio solo essere felice, non sono venuto (a Parigi) per dare fastidio a qualcuno, quindi vi chiedo di smettere, visto anche la mia importanza per la squadra". "Non sono arrabbiato - ha aggiunto Neymar, commentando i 'rumors' che hanno accompagnato il suo nome - sono venuto volentieri a parlare, non mi piacciono i trambusti e le storie inventate".

19:21Calcio: Inter, Handanovic “è un campionato bellissimo”

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "E' un campionato bellissimo in cui tante squadre possono ambire ai primi posti, c'è tanta competizione. Ora siamo entrati nel periodo caldo del campionato e si vedrà quanto si riesce ancora a tenere il distacco. Cinque squadre si sono staccate ma ci sono pochi punti tra di loro. Non si può dire niente perché manca tanto ma è bello che siano tutte là". Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic, è entusiasta per questa stagione che vede la squadra nerazzurra, terza in classifica, lottare con altre quattro formazioni racchiuse in sole cinque lunghezze. Ma l'Inter non può permettersi altre frenate dopo il pari con il Torino. "L'Atalanta - avverte Handanovic a Inter tv - è una squadra tosta, ostica, molto fisica e che gioca a uomo. Bisogna prepararla bene, giochiamo in casa e dobbiamo ottenere punti".

19:16M5S: Fico, nessuna deroga al limite dei due mandati

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Non ci sarà nessuna deroga al divieto di superare i due mandati per i parlamentari di M5S". Lo ha detto Roberto Fico, esponente di M5s e presidente della Commissione di vigilanza Rai rispondendo alla domanda di un giornalista. All'ulteriore domanda "non ci saranno deroghe per nessuno?", Fico ha replicato "non ci sarà alcuna deroga".

19:13Ostia: Di Battista, M5s in piazza contro mafia-corruzione

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Domani saremo tutti a Ostia. È importante esserci come è importane ribadire che la mafia senza la corruzione della politica non avrebbe la forza che ha. La mafia senza il voto di scambio non avrebbe la forza che ha. Servono le leggi! Serve una vera legge anti-corruzione lo dico da 5 anni. Mafia e corruzione politica sono due facce della stessa medaglia". Lo afferma in un post su facebook il deputato M5S Alessandro Di Battista.