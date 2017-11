Ultima ora

20:20Francia: indagini, ‘pista squilibrato, non terrorismo’

(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - Nelle indagini della polizia giudiziaria sull'episodio di oggi a Blagnac (Tolosa), "si privilegia la pista del profilo psichiatrico" del colpevole. Lo ha detto, a BFM-TV, il procuratore di Tolosa, Pierre-Yves Coilleau, lasciando intendere che si indaga per l'atto di uno squilibrato e non per terrorismo. L'uomo, ha detto Coilleau, "era noto alla giustizia, era stato condannato una decina di volte e gli era stato imposto un percorso, con obbligo di cura, che rispettava". All'agente che lo ha arrestato, ha detto di aver maturato la sua azione "da circa un mese".

20:19Litiga con ex e porta via figlio: la mamma, ‘ora è con me’

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - La madre del piccolo portato via dal padre a Firenze, contattata al telefono dalla polizia ha riferito che ora il bambino, 8 mesi, è con lei. Gli agenti stanno andando sul posto per una verifica. Il padre del piccolo, di nazionalità peruviana, aveva portato via il bambino al culmine di una lite con l'ex compagna, mentre si trovava nell'abitazione di lei a Firenze, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. La donna, anche lei del Perù, aveva poi avvisato la polizia. Erano scattate le ricerche. Poi la svolta quando la donna ha riferito alla polizia che il piccolo era con lei. Secondo il racconto della donna, al momento dell'allontanamento l'ex compagno, sarebbe stato ubriaco.

20:18F1: Brasile, Hamilton domina anche seconde libere

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile premia ancora la coppia Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, rispettivamente primo e secondo nella classifica dei tempi, davanti a Daniel Ricciardo con la Red Bull, Sebastian Vettel con la Ferrari e i rispettivi compagni di squadra Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Tempo più alto per l'inglese campione del mondo (1'09''515) rispetto alla prima sessione (1'09''202) e anche per la maggior parte degli altri piloti. Vettel ha registrato un ritardo di 360 millesimi, superato di oltre un decimo da Ricciardo e tallonato da vicino da Verstappen. Sesto tempo, a oltre sei decimi, per Raikkonen, apparso più pimpante nella prima sessione.

20:16Abusi su figli minori: madre arrestata, anche io vittima

(ANSA) - BARI, 10 NOV - "Lui era un demonio, ci lasciava senza cibo e ci picchiava". Lo ha detto durante circa tre ore di interrogatorio la 34enne arrestata due giorni fa insieme al marito 38enne per violenza sessuale pluriaggravata sui due figli di 5 e 9 anni, corruzione di minorenne e maltrattamenti. Dinanzi al gip del Tribunale di Bari Giulia Romanazzi e al pm che coordina le indagini dei Carabinieri, Simona Filoni, la donna ha raccontato in lacrime di essere lei stessa una vittima del marito, con il quale è in corso la separazione. La 34enne, che si trova agli arresti domiciliari, ha però negato di aver partecipato o anche solo assistito ad abusi sessuali sui figli. "Ha raccontato verità di vessazioni e sottomissione, ma non di violenze sessuali" ha riferito il suo legale, l'avvocato Giuseppe Arzillo. Oggi è stato interrogatorio per rogatoria nel carcere di Trani anche il marito della donna che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La difesa ha presentato istanza di revoca della misura cautelare per problemi di salute.

20:02Tredicenne palpeggiata in bagno, bidello a processo

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Un bidello di 50 anni entra in bagno e palpeggia una ragazzina di 13, che però riesce a divincolarsi e racconta tutto ad un amico. E' successo in una scuola media dell'Alta padovana e ora la vicenda è finita davanti al giudice che ha rinviato a giudizio l'uomo con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio risale al 2015: la studentessa che ha subito l'aggressione qualche giorno dopo ha riferito l'accaduto a un compagno di classe.

19:46Grande Guerra: disinnescati 4 ordigni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 NOV - Artificieri dell'Esercito italiano appartenenti al 2/o reggimento genio guastatori della Brigata alpina Julia e al Centro interforze Nbc di Civitavecchia, hanno neutralizzato, in due giorni di attività, 4 ordigni di grosso calibro, risalenti al primo conflitto mondiale e rinvenuti in provincia di Trento. Tra le prime nevi della stagione, in località Velon, nel comune di Vermiglio in valle di Sole, sono stati distrutti due proiettili d'artiglieria da 149 millimetri, mentre il giorno successivo, nel comune di Folgaria, presso Passo Coe, sono stati disinnescati un ordigno da 149 millimetri e uno da 210. Gli specialisti di Civitavecchia hanno proceduto alla verifica di eventuali elementi chimici contenuti, per poi lasciare la distruzione definitiva ai colleghi del genio guastatori alpini. Le operazioni sono state pianificate e coordinate dal Commissariato del governo di Trento e dal Comando forze operative nord di Padova.

19:43Jobs Act: Blog Grillo, ddl Mdp? Propaganda su lavoratori

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Alla Camera, in Commissione Lavoro, si sta svolgendo l'esame di due proposte di legge abbinate: quella di Articolo 1 - Mdp e quella di SI. Una sorta di grande copia-incolla della proposta di legge presentata dalla Cgil qualche mese fa. Sembra bellissimo e invece no". E' quanto si legge in un post sul blog di Beppe Grillo che prende così le distanze dal ddl presentato da Mdp-SI. E il blog attacca: "i cosiddetti "compagni" preferiscono fare propaganda elettorale sulla pelle di chi lavora" invece che affrontare il tema "concretamente".